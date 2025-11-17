江嘉敏回應《金式森林》造型爭議 自爆意外體驗當「江阿姐」
廣告
江嘉敏近日親自回應《金式森林》造型爭議，解釋劇中方芷君的繽紛服裝和蓬鬆髮型設計理念。這位已離巢TVB的女星更透露，曾穿上汪明荃前輩的經典服裝拍攝宣傳照，體驗當「江阿姐」的感覺，但坦言穿不出汪阿姐的氣場風範。
江嘉敏親解《金式森林》造型設計理念
江嘉敏在社交平台發文回應觀眾對方芷君造型的疑問，解釋色彩繽紛的服裝和張揚髮型都是為了契合角色的鮮明性格。她表示方芷君說話直率大膽，行事不拘一格，跳脫的造型正能突顯其鮮活的人物形象。江嘉敏強調劇中所有化妝、髮型與服裝都由TVB專業團隊精心打造，每個角色的最終造型都必須經過導演與監製共同認可才能呈現。
江嘉敏坦承化妝造型是「車禍能手」
江嘉敏幽默地自嘲在打扮領域堪稱「車禍能手」，若隨意提意見恐怕要升級為「宇宙級車禍之冠」。她透露入行九年來始終堅持所有妝髮必須回公司完成，一來相信團隊的專業素養，二來確實不擅長化妝造型，才養成每日準時回公司報到的習慣。這番坦率的自我調侃引起網民共鳴，認為她的真誠態度相當可愛。
穿汪明荃服裝體驗當「江阿姐」感覺
江嘉敏分享拍攝《金式森林》宣傳照時的特別經歷，當她發現服裝竟是汪明荃前輩曾穿過的款式時內心激動不已。雖然未能與汪阿姐合作，但能穿上她曾演繹的服裝，也算以特別方式體驗了當「江阿姐」的感覺。不過江嘉敏坦言穿上身後才發現，同樣一件衣服卻穿不出汪阿姐那般的氣場風範，最終挑選了最適合方芷君性格的服裝，慶幸拉鍊還能順利拉上。
網民大讚江嘉敏演技自然角色鮮明
網民對江嘉敏在《金式森林》的表現給予正面評價，有觀眾留言「帶點情緒化嘅角色，演得非常自然」，亦有人讚賞「方芷君這個角色性格好鮮明，做得好好，絕對唔係一個閒角」。部分網民認為江嘉敏的對白和表情演繹到位，「做得超正超好，啲對白同表情直情想煎巴佢」。不過也有網民對她的身形和造型提出不同意見，有人建議「少少肥好靚，太瘦反而唔好睇」，亦有觀眾認為「明顯是要穿得誇張一點的手法來表達角色，穿得特別漂亮反而可能才是失敗」。
圖片來源：IG@kaman_kong資料或影片來源：原文刊於新假期