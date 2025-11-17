江嘉敏回應《金式森林》造型爭議 自爆意外體驗當「江阿姐」

江嘉敏近日親自回應《金式森林》造型爭議，解釋劇中方芷君的繽紛服裝和蓬鬆髮型設計理念。這位已離巢TVB的女星更透露，曾穿上汪明荃前輩的經典服裝拍攝宣傳照，體驗當「江阿姐」的感覺，但坦言穿不出汪阿姐的氣場風範。