江嘉敏重回女神行列 新照仙氣滿滿 被指撞樣呢位富貴視后！
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29歲的江嘉敏（Kaman）身材愈嚟愈fit ，勤做運動後重回女神行列！近日她晒出新相，更被拍撞樣視后林夏薇！
江嘉敏變返長髮勁有仙氣 撞樣視后林夏薇！
一直受到公司的高度重視的江嘉敏（Kaman），近年來接連不斷地參與各類劇集的演出，工作相當辛勤。最近，拍攝新劇《武林》為新角色塑造出全新的形象。這一變化讓她的氣質更加突出，有些人甚至覺得她的新造型讓人聯想到女神林夏薇以及以為是韓國美女，展現出越來越成熟的風采！「長髮好啱你」「呢個女仔邊個嚟㗎？」「韓國人？」「以為林夏薇」「不嬲都話佢潛力股」「陳欣妍咁」「我可以埋單」「長短頭髮真係可以差咁遠？」
仙女下凡粉紅長裙
江嘉敏的新造型早前已立即在社交媒體上引起了熱烈的討論。雖然之前的短髮造型也有一番風味，但長髮的江嘉敏更顯得柔美動人。在早前一輯靚相中，江嘉敏身穿粉紅長裙，在綠意盎然的草地上擺出各種姿勢拍照，照片中的她宛如仙女下凡，美得不可方物。江嘉敏本人也在社交平台上開玩笑說：「唔出聲都呃到人」
江嘉敏暗示剪短髮被嫌棄兼催婚失敗 屈到病閉關
江嘉敏早前因為拍攝《新四十二章》而剪成一頭短髮，更因為咁而與電競高層男友Anthony分手，又出po唱通街，意指剪短髮被嫌棄，男方疑似出軌令她徹底死心。不過已經唔係首次畀仔飛的江嘉敏今次似乎放唔低，連日在社交網繼續盡訴心中鬱，透露閉關唔出街，失眠個幾月要睇中醫，仲上載舊MV暗示與男友對結婚意見有分歧。
江嘉敏受重創匿家療傷
傳出江嘉敏與有米男友Anthony甩拖後，除Unfollow對方的社交帳號外，連日來不停發文抒發感受，似乎傷得甚重，她透露自己足足半個月沒有離開家門。
圖片來源：ig＠kaman_kong資料或影片來源：原文刊於NewMonday