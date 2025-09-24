颱風「樺加沙」｜前TVB小花谷胸騷腿爆派相原因 陳煒抵死留言：你勁過個風！
強烈颱風「樺加沙」襲港，全城進入高度戒備狀態，市面一片狼藉。正當大家乖乖留家避風之際，藝人江嘉敏（Kaman）突然在社交平台大派「颱風福利」，上載一輯性感靚相，火辣程度瞬間蓋過風雨，究竟相片有幾震撼，連圈中好友都忍不住留言？
10號風球江嘉敏IG派福利
在颱風「樺加沙」吹襲期間，江嘉敏於個人Instagram帳戶發布了一系列全新靚相，為留在家中的市民解悶。照片中，她化上精緻妝容，身穿一襲純白色的絲質露肩長裙，造型顯得高貴典雅。然而，裙子的設計暗藏玄機，上半身的超低胸剪裁，大方展現其豐滿驕人身材，營造出「呼之欲出」的震撼視覺效果，性感指數爆燈，令人眼前一亮。
Kaman親述派相原因
除了上半身極具睇頭，江嘉敏所穿的長裙下半身亦採用了高衩設計，讓她一雙白滑修長美腿在行走間若隱若現，同樣非常吸睛。江嘉敏在帖文中亦溫馨提醒大家要注意安全，並解釋派福利的原因：「今次個風真係勁過平時好多⋯⋯ 💨💨🌪️🌪️🌪️乖乖哋留係屋企 🏡🏡🏠🏠Post多啲靚相比大家睇吓解吓悶喇」，字裡行間流露出對粉絲的關心，相當貼心。
陳煒黃建東抵死留言搶Fo
這輯福利照一出，立即引來大批網民湧入留言區「心心眼」洗版，紛紛留言大讚江嘉敏身材火辣，更有人提議她應該立即籌備推出寫真集。除了網民反應熱烈，一眾圈中好友亦被吸引過來，當中陳煒就幽默大讚：「你勁過個風」，而黃建東的留言更是抵死又搞笑：「開到咁低好似就嚟跌出嚟咁，仲牙煙過打10號波，擔心死人喇~」，成功搶盡焦點。
