颱風「樺加沙」｜前TVB小花谷胸騷腿爆派相原因 陳煒抵死留言：你勁過個風！

強烈颱風「樺加沙」襲港，全城進入高度戒備狀態，市面一片狼藉。正當大家乖乖留家避風之際，藝人江嘉敏（Kaman）突然在社交平台大派「颱風福利」，上載一輯性感靚相，火辣程度瞬間蓋過風雨，究竟相片有幾震撼，連圈中好友都忍不住留言？