江嘉敏被指與馮盈盈活動上零交流 一文看清兩人由不和到破冰再不和歷程
台慶亮燈儀式被指兩人零交流
日前無綫舉行了55周年台慶亮燈儀式，大部分藝人都與站在身旁的藝人聊天，場面非常熱鬧。可是江嘉敏與馮盈盈在亮燈儀式中雖然只相隔兩個身位，但在長達兩小時的活動中完全零交流，令網民都好奇兩人是否再次不和！
江嘉敏無奈回應不和傳聞
對此，江嘉敏在出席《黯夜守護者》宣傳活動時回應兩人的不合傳聞。江嘉敏表示兩人身隔兩個身位，所以沒辦法聊天，但兩人都有互相打招呼講早晨。至於傳媒問到江嘉敏兩人關係如何時，江嘉敏則表示兩人關係如常，更表示不想再提及與馮盈盈的關係！
一文看清兩人由不和到破冰來龍去脈！
「富貴船P羅生門」導致兩人反目成仇
馮盈盈和江嘉敏自從認識後一直關係親密，經常約出街情同姐妹。不過自從馮盈盈和江嘉敏在2020被拍到與賭王四房公子何猷亨出船P之後，兩人亦因此反目成仇。當時有各種傳言傳出，馮盈盈當時先下手為強揚言自己事前不認識何猷亨，是江嘉敏帶自己上船P；可是江嘉敏時候卻表示三人曾經有過飯局，甚至於IG發文感謝馮盈盈邀請自己去船P，暗示馮盈盈講大話！
主持節目 尷尬破冰
馮盈盈和江嘉敏去年中因船P事件而反目，但去年無綫卻安排二人前「姊妹花」拍檔主持新節目《解構心機女》，新節目將於3月底開播，日前兩人首次為節目開工，馮盈盈即晒出兩人「破冰」合照，合照中馮盈盈的衣著性感晒線，好明顯充滿「心機」想艷壓對手。其後仲有同一張相各自P圖放上網的「面和心不和」傳聞，當時更掀起一時熱話，網友熱烈討論的細節位，仲包括馮盈盈與江嘉敏放在IG的合照，江嘉敏好明顯栽走自己對腳，而兩位嘅面口經過P圖之後，亦略有不同：
馮盈盈在留言中卻非常大方地表示知道當時是嘉敏第一次做主持，因此請了她喝（破冰，呀唔係）走冰少甜的珍珠奶茶，為她加油打氣，希望兩人可以「一齊做好個show」，仲話期待兩人可以擦出「新火花」，真係向向都夭心夭肺
網民嘲馮盈盈：「焗住扮破冰」
不過網友就唔多賣帳，笑馮盈盈「焗住扮破冰」、「頂硬上」、「笑到硬晒軚」，仲話馮盈盈個笑容係「尷尬而不失禮貌的微笑」！
江嘉敏節目中寸爆馮盈盈
首集《解構心機女》請來張振朗做嘉賓，與一眾主持齊齊探討各種心機女的行為，其中講到刻意遲到都係「機心」行為？馮盈盈指遲到5至10分鐘，可以營造出隆重登場的感覺，是一種「Fashionably Late」，江嘉敏聞言即寸爆馮盈盈說：「怪唔得我哋約佢出街，有咁多藉口遲到啦！」
對於被江嘉敏踢爆例牌遲到，馮盈盈回應指因為工作太忙，她和江嘉敏對上一次約出街見面已經係差不多一年前的事，她說：「咁耐之前嘅事我都已經唔記得詳情，如果我同佢之前見面時真係有遲到，我講番聲對唔住，希望佢唔好再放喺心上！」
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