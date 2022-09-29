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江嘉敏被指與馮盈盈活動上零交流 一文看清兩人由不和到破冰再不和歷程

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因船P事件而反目的馮盈盈和江嘉敏，曾經因為主持《解構心機女》而一度破冰。可是最近網民發現江嘉敏和馮盈盈兩人在日前台慶亮燈活動中毫無交流，令網民都好奇兩人是否再次不和！

江嘉敏
（圖片來源：[email protected]_kong）

台慶亮燈儀式被指兩人零交流

日前無綫舉行了55周年台慶亮燈儀式，大部分藝人都與站在身旁的藝人聊天，場面非常熱鬧。可是江嘉敏與馮盈盈在亮燈儀式中雖然只相隔兩個身位，但在長達兩小時的活動中完全零交流，令網民都好奇兩人是否再次不和！

江嘉敏 長達兩小時的活動中兩人完全零交流
長達兩小時的活動中兩人完全零交流（圖片來源：[email protected] (Official) 截圖）
江嘉敏 江嘉敏隔一個身位都搭訕，反而馮盈盈就一個眼神都冇！
江嘉敏隔一個身位都搭訕，反而馮盈盈就一個眼神都冇！（圖片來源：[email protected] (Official) 截圖）

江嘉敏無奈回應不和傳聞

對此，江嘉敏在出席《黯夜守護者》宣傳活動時回應兩人的不合傳聞。江嘉敏表示兩人身隔兩個身位，所以沒辦法聊天，但兩人都有互相打招呼講早晨。至於傳媒問到江嘉敏兩人關係如何時，江嘉敏則表示兩人關係如常，更表示不想再提及與馮盈盈的關係！

江嘉敏 江嘉敏表示兩人關係如常，更表示不想再提及與馮盈盈的關係
江嘉敏表示兩人關係如常，更表示不想再提及與馮盈盈的關係（圖片來源：[email protected]_kong）

一文看清兩人由不和到破冰來龍去脈！

「富貴船P羅生門」導致兩人反目成仇

馮盈盈和江嘉敏自從認識後一直關係親密，經常約出街情同姐妹。不過自從馮盈盈和江嘉敏在2020被拍到與賭王四房公子何猷亨出船P之後，兩人亦因此反目成仇。當時有各種傳言傳出，馮盈盈當時先下手為強揚言自己事前不認識何猷亨，是江嘉敏帶自己上船P；可是江嘉敏時候卻表示三人曾經有過飯局，甚至於IG發文感謝馮盈盈邀請自己去船P，暗示馮盈盈講大話！

馮盈盈出招晒事業線艷壓「死敵」江嘉敏 「破冰」合照網民嗌尷尬
曾經好到去邊都孖住行動的馮盈盈及江嘉敏，自去年中船P羅生門事件反目，姊妹情亦一去不返，與當時兩人放鬆嘟嘴擺pose的姿態相比，今次的「破冰」合照感覺的確好「硬晒軚」。（圖片來源：[email protected]_kong）

主持節目 尷尬破冰

馮盈盈和江嘉敏去年中因船P事件而反目，但去年無綫卻安排二人前「姊妹花」拍檔主持新節目《解構心機女》，新節目將於3月底開播，日前兩人首次為節目開工，馮盈盈即晒出兩人「破冰」合照，合照中馮盈盈的衣著性感晒線，好明顯充滿「心機」想艷壓對手。其後仲有同一張相各自P圖放上網的「面和心不和」傳聞，當時更掀起一時熱話，網友熱烈討論的細節位，仲包括馮盈盈與江嘉敏放在IG的合照，江嘉敏好明顯栽走自己對腳，而兩位嘅面口經過P圖之後，亦略有不同：

江嘉敏 專頁「傑出男公關」幫大家做PhotoHunt
專頁「傑出男公關」幫大家做PhotoHunt（圖片來源：[email protected]傑出男公關）
江嘉敏 FYY嘅版本兩個都靚咗，都算公道⋯⋯
FYY嘅版本兩個都靚咗，都算公道⋯⋯（圖片來源：網民改圖）

馮盈盈在留言中卻非常大方地表示知道當時是嘉敏第一次做主持，因此請了她喝（破冰，呀唔係）走冰少甜的珍珠奶茶，為她加油打氣，希望兩人可以「一齊做好個show」，仲話期待兩人可以擦出「新火花」，真係向向都夭心夭肺

馮盈盈出招晒事業線艷壓「死敵」江嘉敏 「破冰」合照網民嗌尷尬
網友大讚馮盈盈比江嘉敏靚好多。（圖片來源：[email protected]
馮盈盈出招晒事業線艷壓「死敵」江嘉敏 「破冰」合照網民嗌尷尬
馮盈盈首日開工就「萬歲」請飲珍珠奶茶，仲人人有份，相當識做。（圖片來源：[email protected]
馮盈盈出招晒事業線艷壓「死敵」江嘉敏 「破冰」合照網民嗌尷尬
又引用無綫「Big Big College」的IG圖片，話自己「HAPPY WORKING」，不過這張相揭示了原來兩人拍節目時，中間都隔住個何雁詩。（圖片來源：[email protected]

網民嘲馮盈盈：「焗住扮破冰」

不過網友就唔多賣帳，笑馮盈盈「焗住扮破冰」、「頂硬上」、「笑到硬晒軚」，仲話馮盈盈個笑容係「尷尬而不失禮貌的微笑」！

馮盈盈出招晒事業線艷壓「死敵」江嘉敏 「破冰」合照網民嗌尷尬
網友話馮盈盈「笑到硬晒軚」。（圖片來源：[email protected]
馮盈盈出招晒事業線艷壓「死敵」江嘉敏 「破冰」合照網民嗌尷尬
話馮盈盈個笑容係「尷尬而不失禮貌的微笑」。（圖片來源：[email protected]
馮盈盈出招晒事業線艷壓「死敵」江嘉敏 「破冰」合照網民嗌尷尬
又話佢哋「好似焗住扮破冰」。（圖片來源：[email protected]
馮盈盈出招晒事業線艷壓「死敵」江嘉敏 「破冰」合照網民嗌尷尬
仲話馮盈盈特登影到江嘉敏好肥！（圖片來源：[email protected]

江嘉敏節目中寸爆馮盈盈

首集《解構心機女》請來張振朗做嘉賓，與一眾主持齊齊探討各種心機女的行為，其中講到刻意遲到都係「機心」行為？馮盈盈指遲到5至10分鐘，可以營造出隆重登場的感覺，是一種「Fashionably Late」，江嘉敏聞言即寸爆馮盈盈說：「怪唔得我哋約佢出街，有咁多藉口遲到啦！」

解構心機女｜江嘉敏寸爆馮盈盈例牌遲到 馮盈盈反擊話⋯⋯
江嘉敏寸爆馮盈盈約會時唔單止例牌遲到，仲有諸多藉口。（圖片來源：《解構心機女》宣傳活動圖）

對於被江嘉敏踢爆例牌遲到，馮盈盈回應指因為工作太忙，她和江嘉敏對上一次約出街見面已經係差不多一年前的事，她說：「咁耐之前嘅事我都已經唔記得詳情，如果我同佢之前見面時真係有遲到，我講番聲對唔住，希望佢唔好再放喺心上！」

解構心機女｜江嘉敏寸爆馮盈盈例牌遲到 馮盈盈反擊話⋯⋯
馮盈盈指她和江嘉敏對上一次約出街見面已經係差不多一年前的事。（圖片來源：《解構心機女》截圖）

圖片來源：[email protected] (Official) 截圖、[email protected]_kong、[email protected]、《解構心機女》宣傳活動圖

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