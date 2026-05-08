31歲江嘉敏大馬廣告被嘲「孕味濃」身形走樣 出道以來身形忽肥忽瘦屢受批評
江嘉敏大馬廣告被嘲「媽媽臀」孕味濃
江嘉敏自去年離巢TVB後積極發展個人事業，早前她在小紅書分享首個馬來西亞廣告片段，以「我的第一個馬來西亞廣告」為題上載關於女性護理的廣告影片。片中她身穿貼身白色無袖上衣及牛仔褲，接受身體護理按摩，本來畫面相當放鬆愜意，但網民卻「錯重點」聚焦Kaman嘅身形。片中可見她手臂至肩膀位置有明顯贅肉，側面睇更顯厚實，整個人圓潤不少，更驚現凸腩及「媽媽臀」，身材大走樣，即時引起網民熱議。
網民留言毫不留情直指似產後孕婦
廣告片曝光後，網民留言可謂毫不留情。有人直言「救命…睇封面我以為係孕婦」、「佢確實肥了好多」、「媽媽臀」、「豐滿咗咁多㗎」，更有人形容「好似生完BB咁，肥得來又好鬆」、「係咪有咗」、「好大隻」等，令江嘉敏再度陷入身形爭議風波。不過亦有網民力撐，認為豐腴身形一樣好睇，「很好看阿，這種身材，不是只有瘦才好看的」、「乜問題，有福氣成咁款」。
江嘉敏打Pickleball騷纖腰豐滿上圍強勢反擊
面對外界質疑，江嘉敏並無多作解釋，而係直接用行動說話。日前她在IG分享打Pickleball嘅照片，並寫道：「呢排淨系可以食粥同通粉🥣」，似乎暗示自己一直有控制飲食。相中所見，身穿Bra Top襯白色短裙嘅她，纖腰盡現，彎腰一刻更盡騷豐滿上圍，畫面相當養眼，狀態大勇，同早前大馬廣告中嘅圓潤身形判若兩人，成功以「女神回歸」姿態反擊所有負評！
江嘉敏出道以來身形忽肥忽瘦屢受批評
其實江嘉敏自出道以來身形一直時肥時瘦，曾被冠以「Fatman」、「肥膩嘢」等稱號，甚至連監製都曾公開要求她減肥。2020年出席TVB台慶時，她更難掩脹爆身形，腰間贅肉明顯。不過Kaman其後發憤做運動修身，身形一度回復全盛時期，更頻頻在社交平台派福利大曬成果，吸睛指數爆燈，成功重拾「宅男女神」稱號。今次打Pickleball嘅照片再度證明，江嘉敏嘅身形管理能力絕對唔容小覷，女神隨時可以強勢回歸！
重溫歷年「時裝車禍」現場實況
短髮Look致敬仙杜拉？ 戰鬥格被嘲滲「東莞味」
發福不少的江嘉敏日前則於IG貼谷胸照，自稱獲友人大讚「身瘦咗但塊面圓咗」，並謂：「我把自己吃得這麼圓，就是為了不被別人看扁。」自信滿滿的她早前還以戰鬥格，穿黑色Deep V Bra Top披藍色西裝外套入馬場，惟有網民嫌「鄉姑」味濃，紛紛留言「件衫隻色想點，以為返咗大陸」、「東莞夜場小姐」、「啲Taste咁差」、「花家姐咁款」、「以為夾個髮夾喺頭就會似番女人？」等。然而去年底換上新造型時，江嘉敏已被指「完全Carry唔到短髮」，甚至問：「係咪致敬仙杜拉？」
認自己化妝幾恐怖 爆造型原來搵朋友幫手
對於被封「時裝車禍」，江嘉敏接受鄭裕玲（Do姐）主持的商台節目《口水多過浪花》訪問時，大方直認不懂扮靚、幫自己化妝都幾恐怖，「可能件衫本身係靚，但我冇諗到咁深層次，原來件衫唔啱我身形著，我冇留意呢啲。」又表示造型是搵朋友幫手，現會考慮聘請形象指導，Do姐追問：「嗰個朋友絕咗交未？」江嘉敏即解釋：「冇，朋友好好，佢哋有勸我嘅，但我就好堅持，我覺得呢件衫真係好靚，咁其實自己衰囉！」
成「車禍」榜常客 被批造型老氣兼自曝其短
假如「宇宙巨肺」鄧紫棋是歌壇「時裝車禍」的代表，那麼劇界的「佼佼者」必定是江嘉敏，皆因她幾乎次次現身大型活動都例牌炒車！好似2019年出席《萬千星輝頒獎典禮2020》，當時蜜運中的江嘉敏一身「幸福肥」，卻穿上一襲Bling Bling直間緊身魚尾裙，將其腰間贅肉表露無遺，相當趕客；而經常被批評打扮過於成熟的她，以黑色喱士襯藍色連身短裙Look亮相《周年慶典節目巡禮2022》，雖然「中門暗開」身形若隱若現，但仍遭網民狂踩顯肥兼老氣。