江嘉敏離巢後身材大勇狂派福利 網民感嘆與《金式森林》判若兩人
江嘉敏離巢TVB後狀態大勇，日前出席活動時身穿無肩帶白色晚裝，露出深邃事業線驚艷全場。網民激讚她現在的身材比拍攝《金式森林》時更加出色，直言「戲外好看太多了」，令人驚嘆離巢後的她煥然一新。
江嘉敏白色晚裝現身活動露事業線
江嘉敏日前為鑽飾店開幕擔任剪綵嘉賓，當日她身穿一件無肩帶白色晚裝，設計簡約不失高級感。從網民分享的活動片段可見，江嘉敏展露出甜美燦爛笑容，不時向鏡頭比出心心手勢，白皙纖細的香肩和深邃事業線盡現眼前，展現出成熟女性的魅力。整個人狀態極佳，與過往在TVB時期的造型形成強烈對比。
江嘉敏坦承《金式森林》拍攝時身形不同
江嘉敏今年2月約滿離巢TVB回復自由身，不過觀眾仍能在近日熱播的《金式森林》中欣賞到她的演繹。有網民指出江嘉敏在《金式森林》中的身形較為豐滿，對此她直言當時拍攝的身形確實與現在不同。據悉，江嘉敏透露在TVB的劇集存貨仍有4套劇未播，包括《非常檢控觀》、《無份之罪》及《香港重案》等等，讓觀眾仍有機會看到她在TVB時期的作品。
離巢後身材管理成效顯著獲讚賞
對比江嘉敏在《金式森林》中的造型，離巢後的她明顯在身材管理方面下了不少功夫。從活動現場的照片可見，她的身形更加纖細，整體狀態也更加自信亮眼。這種轉變不僅體現在外表上，更反映出她離開TVB後獲得更多自主權，能夠按照自己的意願進行形象管理和職業規劃，展現出全新的個人魅力。
網民激讚江嘉敏靚過拍劇時期
江嘉敏的絕美狀態令不少網民驚艷，紛紛在社交平台上大讚她的身材和笑容。網民留言包括「就咁睇仲靚過拍劇」、「得罪妝造了嗎，戲外好看太多了」、「有事業，内藏深度」、「比金式裡好看多了」、「一個字，靚」、「真係好靚」、「身材真的好好啊」、「戲外真的好美」等等。不少人更認為過去TVB的化妝和造型團隊限制了她的潛力，離巢後的江嘉敏終於能夠展現真正的美貌。
圖片來源：TVB、小紅書資料或影片來源：原文刊於新假期