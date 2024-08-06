江旻憓新職位工作內容曝光！ 退役後火速獲聘賽馬會
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巴黎奧運劍擊女子個人重劍金牌得主江旻憓，於週日（4日）發文宣布結束全職運動員生涯。江旻憓在文中表示「期待有新的職業發展」，令唔少網民都十分關注佢之後的去向！今日（6日），馬會公司事務執行總監譚志源社交媒體上宣布，江旻憓將於本週日（11日）加入馬會，並將出任公司事務部的對外事務助理經理，瞬間引起網民關注。
「劍后」江旻憓加入馬會
今日（6/8），譚志源在Facebook上載與江旻憓的多張合照，表示非常歡迎她加入香港賽馬會公司事務部 （Corporate Affairs Division），將於8月11日履新，任職對外事務助理經理（Assistant External Affairs Manager）。指出江旻憓的職位上將涉獵多個工作範疇：「Vivian將參與不同工作範疇，協助推行一系列項目，涵蓋社會公益、青年事務及體育發展等；她同時兼顧公司事務執行總監與各界持份者聯繫的工作。」又表示江旻憓希望可以為社會出一分力：「她渴望貢獻社會的心亦與馬會的理念一致。我相信Vivian定會在馬會盡展所長，開展事業新篇章！」
江旻憓運動員生涯與未來展望
江旻憓在巴黎奧運中奪金後，曾在慶祝活動中提到將會花時間沉澱後再決定未來的方向，她透露計劃用部分的金牌獎金成立一個慈善機構。而在上週四（1/8）回港後，她感慨道：「好似奧運仲未完、好似第二日仲要起身訓練比賽」結果在3日後在社交網站上宣布告別全職運動員生涯，又寫到：「未來期待有新的職業發展，學習及成長，裝備自己，回饋香港。」
撰文：東方新地圖片來源：FB@Raymond Tam、FB@SF&OC 港協暨奧委會