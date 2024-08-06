江旻憓新職位工作內容曝光！ 退役後火速獲聘賽馬會

巴黎奧運劍擊女子個人重劍金牌得主江旻憓，於週日（4日）發文宣布結束全職運動員生涯。江旻憓在文中表示「期待有新的職業發展」，令唔少網民都十分關注佢之後的去向！今日（6日），馬會公司事務執行總監譚志源社交媒體上宣布，江旻憓將於本週日（11日）加入馬會，並將出任公司事務部的對外事務助理經理，瞬間引起網民關注。

