巴黎奧運2024 江旻憓「決一劍」戰勝法國主場選手 法媒：破壞派對
江旻憓逆轉奪金！法國曾領先6分 法媒：破壞派對（spoils French party）
對陣東道主法國的瑪露比頓。比賽開始，兩位選手互相試探。江旻憓表現較為保守，連續失去四分，首節以0比4落後。第二節開始後，她陷入被動局面，一度以1比7落後。江旻憓及時調整策略，請求暫停換劍，展開了一場逆轉的好戲，將差距縮小到僅有三分。第三節比賽激烈進行，最終隨著時間不足兩分鐘，江旻憓將比分追平至10平手。接著，雙方又連續得分，進入最後階段時變得謹慎小心，超過一分鐘沒有得分，同時收到了紅牌。
法國總統親臨大皇宮接受敗績 即場慰問瑪露比頓
由於比賽的最後階段「決一劍」 大逆轉，令到法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和許多法國支持者原本滿懷希望地來到現場為瑪露比頓加油，但最終卻不得不面對失望的結局。儘管如此，馬克龍在比賽後前往慰問瑪露比頓。這場比賽在巴黎大皇宮（Grand Palais）進行，比賽現場的氣氛極為熱烈，幾乎堪比足球場的激情。觀眾的吶喊和加油聲為比賽增添了更多的緊張和刺激。江旻憓的勝利不僅是個人的榮耀，也是香港劍擊運動的一大進步。
KOL形容外媒鬧爆 求驗傳媒指正：「是常用語」
法國媒體在賽後的報道中表示，江旻憓的勝利破壞了法國的慶祝派對，有香港網媒指出這是「外媒鬧爆」
「求驗傳媒」指出，有16萬訂閱的Youtube Channel「文杰新時代」（劉文杰）大字標題「法國傳媒鬧爆江旻憓 話江旻憓破壞法國奧運派對」，但劉文杰並無說過究竟是哪一個法國傳媒機構「鬧爆」。「求驗傳媒」翻查法語傳媒有關「Vivian Kong」的報道，並無發現劉文杰說的情況，唯一找到的是法新社英文版本，相關標題是「Tearful Kong Spoils French Party with Hong Kong’s third ever Olympics Gold」(左下圖），而內容也沒有任何「鬧爆」的元素。其實，法新社寫的「破壞法國奧運派對」（Spoils French Party)並非「鬧爆」，「A spoils B’s Party」是很常用的英語慣用語（idiom)，尤其是體育新聞更是常用（右下圖）。