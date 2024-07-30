巴黎奧運2024 江旻憓「決一劍」戰勝法國主場選手 法媒：破壞派對

巴黎奧運2024目前正進行得如火如荼，在女子重劍個人賽中，香港劍擊選手江旻憓（Vivian Kong Man Wai）就帶來了一場超精彩的賽事！江旻憓在落後1:7的不利局面中逆轉勝，最終更以「決一劍」戰勝法國對手瑪露比頓（Auriane Mallo-Breton），為香港奪得今屆的首面金牌！不過戰勝法國主場選手的江旻憓在賽後就竟被法媒指破壞派對……

