58歲江欣燕演活「Mean精天花板」 86歲媽媽戴老花鏡陪對戲 驚爆一句辣評更Mean！
昨晚大戰陳豪 叉腰篤額頭Mean爆全場
在《俠醫》最新劇情中，江欣燕飾演的阿鳳與丁子朗聯手大戰陳豪，她將「毒舌貴婦」的潑辣本色演繹得淋漓盡致。畫面所見，江欣燕不僅意氣風發地雙手叉腰，眼神和嘴臉盡是鄙視，更激動得出手狂篤陳豪額頭，強大氣場讓觀眾隔著螢幕都感到窒息般的壓逼感。其精湛演出獲監製大讚完全豁出去，網民亦紛紛留言封她為「Mean精天花板」，指她每個微表情都充滿戲味，演技已達爐火純青的境界，成功憑角色引起熱議。
江欣燕自爆片場大癲 背對白嚇親鄭子誠
要演活角色，背後付出不少苦功。江欣燕透露，這個角色難度極高，因對白「水蛇春咁長」，加上劇組經常臨時修改劇本「飛紙仔」，令她壓力巨大。她笑言為了應付拍攝，曾在片場一次過背熟當日及隔日的對白，連同劇的鄭子誠都覺得她「大癲」。她憶述當時情況：「有日子誠問我：『你背緊咩』，我話背緊後日嘅對白，佢話：『吓？今日都未搞掂喎』，我就話我後日要鬧人、仲要一輪嘴好順咁，所以唔背定唔掂，嗰時又要應付即日對白、又要背埋之後嘅對白，都幾精神分裂。」她更指自己會將所有對手的對白都背熟，方便拍攝時接戲，敬業精神可嘉。
86歲江媽媽溫馨陪練 江欣燕大爆獨門親子活動
鏡頭前潑辣，私下的江欣燕卻有溫馨一面。她透露，為了記熟大量對白，特別是與對手一人一句的場口，她會請現年86歲的媽媽幫忙對戲。她形容這是母女倆的「親子活動」：「我叫媽咪幫我讀晒其他人啲對白，等我記得晒知道個尾位點接。我媽咪雖然86歲，但好精靈嘅，佢戴住老花眼鏡同我對劇本。」江欣燕更會用紅橙黃綠青藍紫等七彩顏色筆標示劇本，方便媽媽閱讀不同角色的對白，場面既專業又充滿愛。這位溫馨陪練員，同時也是無綫的忠實觀眾，當江欣燕問媽媽對她演繹「阿鳳」的評價時，江媽媽的反應卻是神來一筆。
江媽媽一句辣評更Mean：「似你平時衰樣！」
對於女兒在劇中「乞人憎」的入肉表現，江媽媽不但沒有安慰，反而給出最真實又搞笑的「辣評」。江欣燕笑著分享媽媽的評語：「好乞人憎！似你平時衰樣。」這句一針見血的評價，既是對女兒演技的最高肯定，也展現了母女間的深厚感情與獨特幽默感，讓網民笑言「薑還是老的辣」，原來真正的「Mean精天花板」其實是江媽媽！這番對話亦突顯了江欣燕私下與角色反差極大的一面，更添觀眾緣。