58歲江欣燕演活「Mean精天花板」 86歲媽媽戴老花鏡陪對戲 驚爆一句辣評更Mean！

58歲江欣燕在熱播劇《俠醫》中飾演「毒舌貴婦」阿鳳，憑著Mean爆嘴臉與潑辣演技成功搶鏡，獲封「Mean精天花板」！在昨晚（16日）播出的集數中，她叉腰狂篤陳豪額頭的畫面極具壓逼感。鏡頭前氣焰囂張，鏡頭後她卻大爆全靠86歲媽媽陪練對白，而媽媽對她演技的一句評價，竟比角色更毒舌？