江欣燕5度被入屋盜竊獲封「爆格界KOL」 損失逾15萬竟然係算少？

早前荃灣發生一宗爆竊案，位於青山公路汀九段386號觀海別墅，屋主發現露台趟門疑似被撬開，警方接報到場後，列作爆竊案處理。但原來呢間嘅屋主係TVB女藝人江欣燕，仲要今次已經係第5次被爆竊，更被網民封為「爆格界KOL」……