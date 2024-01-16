江欣燕5度被入屋盜竊獲封「爆格界KOL」 損失逾15萬竟然係算少？
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早前荃灣發生一宗爆竊案，位於青山公路汀九段386號觀海別墅，屋主發現露台趟門疑似被撬開，警方接報到場後，列作爆竊案處理。但原來呢間嘅屋主係TVB女藝人江欣燕，仲要今次已經係第5次被爆竊，更被網民封為「爆格界KOL」……
江欣燕寓所損失近16萬暫未有人被捕
江欣燕的汀九寓所於14日被發現屋企露台趟門懷疑被撬開，被賊人入屋爆竊！江欣燕表示當晚佢同媽媽去咗附近睇戲食飯，大約九點多就收到防盜公司打俾佢稱收到大窗的防盜警示。江欣燕原本以為係剛好放完假的工人返到嚟，以及早前都曾有誤報就無理會，唔想小小事就報警。點知半小時後再收到警示稱花園門開咗，就知不妙立即回家，果然發現有人入過屋，於是馬上報警。初步點算後損失$4,500的現金、約值2萬港元的外幣，同埋約值13.3萬元的首飾。報警後，警方將案件列作爆竊案處理，暫未有人被捕。
江欣燕IG報平安 感恩有驚無險
第5度被入屋盜竊的江欣燕日前在社交平台發文報平安，並表示今次的事件可謂是有驚無險，對此十分感恩。不少網民都留言安慰江欣燕：「錢財身外物，最緊要人無事」、「好在冇嚇親Auntie」、「人冇事就好了」。
今次有驚無險，好感恩
謝謝大家關心
#破財擋災
#最緊要人無事
第5度被爆竊 總共損失成70幾萬
江欣燕後來接受TVB《東張+》訪問時，都尷尬表示原來今次已經係第5次被爆竊！該獨立屋係江欣燕母親於1987年以85萬元購入，第1次被入屋盜竊是2011年，亦係損失最慘重的一次，被偷去70萬元財物。第2次係2014年，幸好因為及時發現，賊人即時逃去，並無任何損失。而第3次亦只係去年的事，江欣燕鄰居住所的窗門被撬毀，報警後發現原來係連環爆竊，江欣燕屋企都損失總值約25,000元財物。
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撰文：東方新地圖片來源：IG＠yanyan_kongyanyin、YouTube＠TVB USA Official