視后江美儀直認個性得罪人 曾遇事業低潮 親回應「無劇拍」真相

現年55歲的視后江美儀近日因《名媛望族》深夜重播意外再度爆紅，當年被全城鬧爆的「三姨太」角色突然掀起熱潮，由昔日的「黑絲儀」變成今日被觀眾熱捧。江美儀日前接受電台專訪時坦言，自己個性直率，更因此經歷事業低潮，親自回應「無劇可拍」真相。