視后江美儀直認個性得罪人 曾遇事業低潮 親回應「無劇拍」真相
江美儀回憶被鬧爆「黑絲儀」 角色突然翻身成經典
提到《名媛望族》當年播出時與今日截然不同的反應，江美儀直言形容為「無諗過」及「好奇妙」。她回憶當年因角色造型及情節被觀眾猛烈批評：「當然記得俾人鬧爆『黑絲儀』，又話我『重口味』教壞細路，幾十歲人仲搞埋啲咁嘅嘢。」她坦言當年仍較年輕，看到留言區的批評確實會感到不開心，也擔心影響劇集收視。不過對於多年後角色突然被觀眾重新欣賞，她表示這並非所謂的「平反」，反而更像一個勵志故事：「因為你嘅付出，唔知幾時有人留意到你嘅努力，所以要時刻唔好鬆懈，演好每一個作品。」
江美儀被鬧到想喊終開竅
隨著「三姨太」熱潮再起，江美儀過往在亞視時期的舊作亦被觀眾重新翻看，不少人更大讚她演技出眾。她於1997年入行時，便與影帝鄭則士合作主演劇集《肥貓正傳》。她坦言當年演技開竅，全因受到鄭則士的嚴厲指導。她回憶說：「唔係講笑，佢真係鬧，但就係想你好嗰隻，最初又鬧我擋住啲光同唔識就機位，我拍開廣告點會識？」她透露曾有一次躲在車上想哭，但同時也在心裡激勵自己：「我同自己講：『你個死肥佬！我就要做到有一日唔會畀你鬧！』」其後她便打醒十二分精神，遇到問題都主動請教對方，兩人至今仍保持好友關係。
鄭則士一句話點醒江美儀
江美儀亦分享當年一場群戲對她影響甚深。在劇中「鮑姐」離世的戲份中，她哭到口水鼻涕都流出來，自認演得相當投入，沒想到第二天鄭則士卻要求她重拍。她不解為何只有自己需要重拍，對方則指出：「你嘅喊係江美儀喊，唔係康春明，康春明係社工見慣生死，唔會喊到咁。」這一句話令她瞬間明白演戲的真正要領，之後在處理角色時也更懂得從人物角度出發。
江美儀承認個性得罪人 首次做女主角太緊張無劇拍
2009年轉投TVB後，江美儀事業逐步上升，2013年更憑《衝上雲霄II》奪得「最佳女配角」。然而之後她卻被外界批評性格囂張、乞人憎，事業亦經歷一段低潮。她自評個性直率：「我直腸直肚，個樣串串貢，唔識修飾，就會得罪人，有時得罪人咗人都唔知。」她透露2017年首次擔任女主角拍攝《親親我好媽》時，由於過於緊張，在片場說話語氣過重，沒有顧及幕後人員感受，結果令對方不舒服，其後幾年甚至出現「無劇可拍」的情況。她坦言：「就係第一次做女主角，樣樣嘢太緊張，重咗語氣，無理人感受，令幕後唔舒服，之後無人敢用我，咪拍綜藝。」
江美儀靠佛教信仰走出情緒低谷
其後她主持節目《街市遊樂團》時亦同樣受到不少批評，形容自己「真係俾人鬧足十幾年」。直到後來再有機會拍攝劇集《下流上車族》並憑此奪得視后，她笑言只是「唔同層數嘛，明就明」。事業低潮的同時，江美儀的婚姻亦出現問題。她坦言當時情緒一度爆煲，幸好得到好友阮兆祥介紹而接觸佛教，再透過宗教信仰及運動慢慢走出情緒低谷。
江美儀單身9年對婚姻無憧憬
談到感情生活，她與前夫吳君祥離婚後已單身9年，對婚姻的看法也有所改變。她坦言：「婚姻無憧憬啦！件事太複雜啦，但邊個唔想有個伴？」她認為婚姻不只是兩個人的事，更牽涉兩個家庭，需要顧及很多層面，因此既然已經嘗試過結婚，如今反而想試試「唔需要結婚」的相處模式。她亦透露這9年間一直未遇到合適對象，但對另一半的條件其實並不苛刻：「條件真係無乜所謂，總之唔好孤獨終老。」她笑言對方無論年紀比自己大或小都可以接受，如果對方已有子女甚至更好，因為自己非常喜歡小朋友。對她而言，最重要的是彼此能夠溝通、三觀一致，能夠在人生路上互相陪伴。