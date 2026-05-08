璀璨之城｜54歲江美儀與細8歲吳卓羲演母子 《名媛望族》經典偷食戲份成回憶殺

上一套劇仲係Sexual Partner，今套劇已經變咗做人哋阿媽？54歲視后江美儀與46歲吳卓羲於新劇《璀璨之城》中飾演母子，兩人僅僅相差8歲，而且曾經喺《名媛望族》中演過一對出軌情人，如今身份大反轉，由床上戀人變成母子關係，江美儀本人都直呼難以置信，呢個破格選角安排即時引爆網民熱議！