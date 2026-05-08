璀璨之城｜54歲江美儀與細8歲吳卓羲演母子 《名媛望族》經典偷食戲份成回憶殺
江美儀接到邀請即刻嚇親：唔係啩！
江美儀近日接受周國豐網上節目訪問，大爆當初收到監製邀請時嘅真實反應。佢憶述當時第一個念頭就係：「吓？我喎？之前套戲佢係我Sexual Partner喎，依家我做佢阿媽？唔係啩！」佢忍唔住笑住補充：「係咪冇可能呀？但係我要做喎！其實佢細我幾年咋！」語氣之間盡顯佢對呢個選角安排嘅震驚同無奈，畢竟兩人年齡差距得8歲，要演母子確實需要好大嘅心理調適。
《名媛望族》經典偷食戲份成回憶殺
講起兩人嘅合作淵源，就要追溯返去劇集《名媛望族》。當年江美儀喺劇中背住另一半劉松仁，同吳卓羲發展出一段出軌關係，兩人飾演一對激情戀人，場面相當大膽。事隔多年，同一對演員再度合作，角色關係卻由情人變成母子，呢種戲劇性嘅身份轉換，喺TVB劇集史上都算係相當罕見，難怪江美儀自己都覺得不可思議。
邵美琪因檔期不合辭演 江美儀臨危頂上
原來「吳卓羲媽媽」呢個角色最初並唔係屬於江美儀。據了解，新劇《璀璨之城》中呢個角色本來由邵美琪飾演，但因為檔期不合而辭演，最終先由江美儀頂上。雖然係臨危受命，但江美儀表示自己非常認真對待呢個角色，因為佢深知呢個角色嘅難度極高，絕對唔可以掉以輕心。
江美儀形容係演員生涯最大挑戰
江美儀坦言今次喺《璀璨之城》中嘅角色，係佢入行以嚟最大嘅演技挑戰。佢嘅角色背景係殺咗老公情婦之後，喺精神病院住咗30年，出嚟之後需要不斷喺「真精神病」、「正常」同「假裝」三個唔同狀態之間轉換，情緒起伏極大。佢坦言：「呢個角色好難啊！」要喺同一場戲入面展現多重精神狀態，對任何演員嚟講都係極高難度嘅考驗。
網民熱議「女演員年齡天花板」：8歲之差演母子合理？
呢個選角消息一出，即時引起網民熱烈討論。有網民表示「得8歲之差就要演母子，TVB係咪冇人用？」亦有人認為「江美儀演技好，乜嘢角色都Hold得住」。更有網民翻出《名媛望族》嘅舊片段，感嘆「當年嘅情人今日變阿媽，時間真係殘忍」。呢件事亦再次引發大家對演藝圈中女演員年齡定型嘅討論，究竟幾多歲開始就只能演人哋阿媽？呢個問題值得深思。