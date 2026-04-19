一周星星｜江美儀被揭人後爆喊！25年好友梁思浩心痛爆料：點解要蝦我？
梁思浩驚爆江美儀私下常被蝦
在節目中，主持人梁思浩談及與江美儀長達四分一世紀的友誼時，突然感性爆料，揭露了對方不為人知的一面。思浩指外界覺得江美儀很「惡」，但其實是個誤會。他回憶道：「我識咗佢二十五年，其實有陣時我要氹番佢轉頭。」他更驚爆有次深夜接到江美儀的爆喊電話，電話中她哭著問： 「嗚嗚……點解佢哋要咁樣蝦我？」思浩坦言，江美儀的「惡」其實只是一種自我保護，因為在娛樂圈欺負她的人實在不少，讓他這位好友感到相當心痛。
江美儀親認惡樣蝕底：坐喺度好似好串
對於好友的爆料，江美儀在節目中亦坦然面對，更親口承認自己的「惡人臉」確實讓她很蝕底。她無奈地自我評價：「我個樣又衰嘅生得，坐喺度好似好串咁」。她直言這種天生的氣場讓她看起來難以親近，容易造成誤會，但其實內心並非如此。江美儀更預告，會在節目中應主持人王鎮泉的要求，詳細分享過往在圈中被人欺負的具體經歷，讓觀眾了解她「惡人」面具下的真實故事。
回帶90年代模特兒風光史 時薪高達3千蚊
雖然近年江美儀在演藝路上似乎要靠「惡」來自保，但回顧她的事業起步階段，卻是相當風光。在90年代，江美儀以模特兒身份入行，憑著高䠷身形和獨特氣質，在當時的模特兒界甚為吃香。她更在節目中豪爽地大爆當年的豐厚報酬，憶述：「嗰時都成2,000、3,000蚊一個鐘，而一單job Minimum係四個鐘。」按此計算，當時她接一個工作至少有近萬元的收入，與現時在電視城默默耕耘的形象形成強烈對比，也讓人感嘆她演藝路上的高低起伏。
網民驚訝大表心痛：原來惡人面具下咁脆弱
節目預告一出，隨即引來網民熱烈討論，不少人對江美儀的經歷大感意外及心痛。有網民留言力撐：「估唔到美儀姐咁硬朗嘅外表下，原來都有咁脆弱嘅一面，好心痛！」、「娛樂圈真係唔易行，人前風光，人後受罪。」亦有網民大讚她與梁思浩的友誼：「梁思浩真係好朋友，識咗25年都咁撐佢！」不少觀眾表示非常期待節目的播出：「期待節目播出，想聽美儀姐親口講下啲經歷。」、「其實佢演技好好，唔好再用外表去定義一個演員啦！」