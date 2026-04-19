一周星星｜江美儀被揭人後爆喊！25年好友梁思浩心痛爆料：點解要蝦我？

資深演員江美儀向來予人硬朗女強人形象，但在節目《一周星星》中，竟被相識25年的好友梁思浩大爆私下是個「喊包」，更曾致電向他哭訴被欺負！鏡頭前霸氣十足的美儀姐，原來鏡頭後承受著巨大壓力，梁思浩更直言她在娛樂圈被不少人欺負。究竟是甚麼經歷，讓硬朗的她也忍不住崩潰痛哭？