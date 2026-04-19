一周星星｜江美儀被揭娛圈大胃王！飲茶喪嗌100籠點心嚇呆梁思浩！

江美儀一向身形纖瘦，但原來她竟是娛樂圈中深藏不露的「隱世大胃王」！在節目《一周星星》中，好友梁思浩驚天爆料，指有次與江美儀飲茶，對方竟一口氣點了100籠點心，食量驚人！美儀姐更親口承認自己食極唔肥，更曾有將鄭則仕家中「糧倉」清空的輝煌戰績，反差萌形象震驚全場！