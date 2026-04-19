一周星星｜江美儀被揭娛圈大胃王！飲茶喪嗌100籠點心嚇呆梁思浩！
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江美儀一向身形纖瘦，但原來她竟是娛樂圈中深藏不露的「隱世大胃王」！在節目《一周星星》中，好友梁思浩驚天爆料，指有次與江美儀飲茶，對方竟一口氣點了100籠點心，食量驚人！美儀姐更親口承認自己食極唔肥，更曾有將鄭則仕家中「糧倉」清空的輝煌戰績，反差萌形象震驚全場！
梁思浩爆料江美儀飲茶嗌100籠點心
作為江美儀的多年好友，梁思浩在節目中毫不留情地大爆對方食量驚人的事跡。他憶述，有一次與江美儀及其他朋友到酒樓飲茶，眾人包了兩張枱，本以為是平常的聚餐，沒想到江美儀在點餐時竟「大開食戒」，瘋狂點了足足100籠各式點心，堆滿全枱。梁思浩表示當時被這個場面嚇得目瞪口呆，嘖嘖稱奇，完全沒想到外表纖瘦的美儀姐，食量竟如此深不見底，場面相當震撼。
江美儀直認食極唔肥 更曾打爆鄭則仕糧倉
對於被好友踢爆驚人食量，江美儀在節目中非但沒有否認，反而笑著承認自己確實食量驚人，而且擁有食極唔肥的體質，羨煞旁人。她更主動加碼爆料，分享另一件「戰績」：「極難忘，有次去鄭則仕屋企打邊爐，將佢全屋企嘅嘢全部食晒！」連出名份量十足的Kent哥鄭則仕都慘被「清倉」，可見美儀姐的戰鬥力非同凡響，絕對是名副其實的「娛圈大胃王」。
江美儀親授郭柏妍黑絲穿搭秘訣
除了分享「為食」趣聞，女人味十足的江美儀在節目中亦化身時尚達人。事緣同場的後輩郭柏妍（Rosita）非常欣賞美儀姐駕馭黑色絲襪的功力，並向她請教如何才能「著黑絲著得咁靚」。對此，美儀姐亦毫不吝嗇，答應會以數百字詳細回應，親自傳授穿搭秘訣。想知道美儀姐的獨門心得，就要密切留意節目播出，相信會讓不少女士獲益良多。
網民爆笑留言：想睇佢做大胃王挑戰！
江美儀的「大胃王」身份曝光後，網民反應極度熱烈，紛紛留言表示難以置信。有網民笑言：「100籠點心？兩枱人都食唔晒啦！美儀姐係咪收埋咗個黑洞？」、「食極唔肥，呢啲體質真係天賦異稟，好羨慕啊！」Kent哥被清倉一事亦成為焦點：「Kent哥個樣咁為食，竟然畀美儀姐食晒全屋嘢，笑死！」更有不少網民敲碗要求：「求美儀姐開個吃播channel，一定勁多人睇！」、「除咗食嘢，仲想學著黑絲，呢集《一周星星》內容好豐富！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期