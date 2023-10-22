江美儀化身性女大談如何色誘伴侶 自爆拍劇經典黑絲全為私人珍藏

52歲視后江美儀早前在由蝦頭（楊詩敏）及客席主持練美娟（娟姐）的網台節目《絲打圍爐》中擔任嘉賓。向來敢言的江美儀，今次於節目中化身性女，大談性話題，不但大爆經常出動「性感內衣」色誘伴侶，更大膽分享平時如何調戲伴侶，對話內容非常重口味！