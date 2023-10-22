江美儀化身性女大談如何色誘伴侶 自爆拍劇經典黑絲全為私人珍藏
江美儀自爆拍劇經典黑絲全為私人珍藏
有「黑絲儀」之稱的江美儀曾在劇集《名媛望族》中玩過黑絲造型；去年在《下流上車族》第一集開始就上演黑絲誘惑，身穿性感睡衣，同林敏驄拍搞笑「床戲」，每次以「黑絲」登場都必定引起網民熱議。江美儀在《絲打圍爐》中就大爆原來拍劇時所身穿的黑絲大多為本人私人珍藏：「我想講我黑絲套戲，大部分啲絲襪都係我自己珍藏嚟㗎。私伙嘢，個陣我見到啲絲襪靚，咁我就買定一堆係屋企。」
出動「性感內衣」色誘伴侶
江美儀指所以會有咁多性感絲襪，原來係因為平時喜歡出動「性感內衣」嚟色誘伴侶。她笑言平時為了調戲伴侶，會向對方做出性暗示：「有時候我覺得我今晚真係好想佢過嚟，咁我咪會用啲方法邀請佢過嚟，等佢會好期待！性感尤物啲衫就必須㗎喇，我真係買好多，我有時候會send message畀佢話：『你估下我今日著咩色』。」江美儀越講越興奮，連色誘過後的劇情都分享埋：「你預計是著3分鐘，如果3分鐘後，件衫仲係你身上面，你就扔咗佢，或者燒咗佢啦，冇用㗎喇！要引到佢唔安全，引到佢將件衫喺你身上除落嚟，就係咁喇！」
自爆拍拖次數 分享個人戀愛觀
江美儀在節目中亦有大爆自己談戀愛的次數「一隻手數曬」，又指通常都是自己提出分手。江美儀隨即大談自己的戀愛觀，她認為愛情是要互相尊重：「人哋話要投其所好，好似人哋追你都會做好多嘢，管接管送，但到你哋一齊之後，有時候你都要付出嘅，咁就一世㗎喇！」
網民反應麻麻：講到咁叻咪始終又分手
雖然今次江美儀化身性女大談性話題，但網民們就似乎不太買賬。有網民指雖然江美儀雖然講到自己好厲害，但現今卻是單身一人，與吳君如細佬吳君祥的婚姻亦離婚收場，認為江美儀的建議似乎不太管用：「睇完個訪問突然明白點解江美儀唔太吸引男人」、「成個節目老土左 有江小姐上嚟」、「講到咁叻咪始終又分手」、「想要成功例子分享」等。
一齊睇片：
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