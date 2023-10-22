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江美儀化身性女大談如何色誘伴侶 自爆拍劇經典黑絲全為私人珍藏

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Keith
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52歲視后江美儀早前在由蝦頭（楊詩敏）及客席主持練美娟（娟姐）的網台節目《絲打圍爐》中擔任嘉賓。向來敢言的江美儀，今次於節目中化身性女，大談性話題，不但大爆經常出動「性感內衣」色誘伴侶，更大膽分享平時如何調戲伴侶，對話內容非常重口味！

江美儀自爆拍劇經典黑絲全為私人珍藏

有「黑絲儀」之稱的江美儀曾在劇集《名媛望族》中玩過黑絲造型；去年在《下流上車族》第一集開始就上演黑絲誘惑，身穿性感睡衣，同林敏驄拍搞笑「床戲」，每次以「黑絲」登場都必定引起網民熱議。江美儀在《絲打圍爐》中就大爆原來拍劇時所身穿的黑絲大多為本人私人珍藏：「我想講我黑絲套戲，大部分啲絲襪都係我自己珍藏嚟㗎。私伙嘢，個陣我見到啲絲襪靚，咁我就買定一堆係屋企。」

江美儀 江美儀大爆劇中經典黑絲都係自己私人珍藏。
江美儀大爆劇中經典黑絲都係自己私人珍藏。（圖片來源：Youtube@ChillGOOD TV）
江美儀 下流上車族 在《下流上車族》第一集開始就上演黑絲誘惑
在《下流上車族》第一集開始就上演黑絲誘惑（圖片來源：TVB《下流上車族》截圖）
江美儀 下流上車族
（圖片來源：TVB《下流上車族》截圖）
下流上車族 於2012年播出嘅電視劇集《名媛望族》中，江美儀飾演劉松仁嘅風騷三姨太，一幕著上黑絲襪帶情挑老公加激吻，睇到全城眼都凸，江美儀更自此被人稱為「黑絲儀」！
於2012年播出嘅電視劇集《名媛望族》中，江美儀飾演劉松仁嘅風騷三姨太，一幕著上黑絲襪帶情挑老公加激吻，睇到全城眼都凸，江美儀更自此被人稱為「黑絲儀」！（圖片來源：TVB《名媛望族》截圖）
下流上車族 在拍攝廣告時江美儀重演「黑絲儀」的經典！
2014年獲內衣公司睇中，邀請擔任代言人，在拍攝廣告時江美儀重演「黑絲儀」的經典！（圖片來源：新傳媒資料庫）

出動「性感內衣」色誘伴侶

江美儀指所以會有咁多性感絲襪，原來係因為平時喜歡出動「性感內衣」嚟色誘伴侶。她笑言平時為了調戲伴侶，會向對方做出性暗示：「有時候我覺得我今晚真係好想佢過嚟，咁我咪會用啲方法邀請佢過嚟，等佢會好期待！性感尤物啲衫就必須㗎喇，我真係買好多，我有時候會send message畀佢話：『你估下我今日著咩色』。」江美儀越講越興奮，連色誘過後的劇情都分享埋：「你預計是著3分鐘，如果3分鐘後，件衫仲係你身上面，你就扔咗佢，或者燒咗佢啦，冇用㗎喇！要引到佢唔安全，引到佢將件衫喺你身上除落嚟，就係咁喇！」

江美儀 江美儀大爆自己會用性感服裝色誘伴侶。
江美儀大爆自己會用性感服裝色誘伴侶。（圖片來源：Youtube@ChillGOOD TV）
江美儀 仲話性感內衣要喺三分鐘內就被脫下！
仲話性感內衣要喺三分鐘內就被脫下！（圖片來源：Youtube@ChillGOOD TV）
江美儀 聽到練美娟都嚇親。
聽到練美娟都嚇親。（圖片來源：Youtube@ChillGOOD TV）

自爆拍拖次數 分享個人戀愛觀

江美儀在節目中亦有大爆自己談戀愛的次數「一隻手數曬」，又指通常都是自己提出分手。江美儀隨即大談自己的戀愛觀，她認為愛情是要互相尊重：「人哋話要投其所好，好似人哋追你都會做好多嘢，管接管送，但到你哋一齊之後，有時候你都要付出嘅，咁就一世㗎喇！」

江美儀 江美儀自爆戀愛次數。
江美儀自爆戀愛次數。（圖片來源：Youtube@ChillGOOD TV）
江美儀 江美儀與吳君如細佬吳君祥的婚姻維持了11年。
江美儀與吳君如細佬吳君祥的婚姻維持了11年。（圖片來源：新傳媒資料庫）

網民反應麻麻：講到咁叻咪始終又分手

雖然今次江美儀化身性女大談性話題，但網民們就似乎不太買賬。有網民指雖然江美儀雖然講到自己好厲害，但現今卻是單身一人，與吳君如細佬吳君祥的婚姻亦離婚收場，認為江美儀的建議似乎不太管用：「睇完個訪問突然明白點解江美儀唔太吸引男人」、「成個節目老土左 有江小姐上嚟」、「講到咁叻咪始終又分手」、「想要成功例子分享」等。

江美儀 雖然有網民鬧，但亦有網民大讚江美儀思想夠開放。
雖然有網民鬧，但亦有網民大讚江美儀思想夠開放。（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）

一齊睇片：

江美儀化身性女大談性話題！

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圖片來源：Youtube@ChillGOOD TV、網民留言截圖、新傳媒資料庫

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