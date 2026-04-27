試真D｜江美儀惠州海鮮店中伏風波升級 驚動官方介入黑店結局震撼公開
江美儀狠批百元海鮮餐 驚爆金句「似灰甲」
在TVB綜藝節目《試真D》中，江美儀、周嘉洛及曾展望前往惠州雙月灣，實測一個僅標價118元人民幣的「7道海鮮大餐」團購套餐。豈料店員竟直言團購餐的海鮮是「冰鮮」，要額外單點的才是新鮮貨。節目組為求真相再掏腰包加點，結果上枱的菜品卻令人大失所望，無論是套餐內外，海鮮都「凍冰冰」且不新鮮，皮皮蝦更疑似發黑發霉，炒花甲只有寥寥12粒肉，湯裡更有沙。面對如此貨不對辦的劣質出品，江美儀全程面色凝重，更爆出金句狠批：「啲海鮮灰甲咁！」她更在鏡頭前直言：「我直情覺得惠州政府要處理吓呢件事！」
惠州官方火速回應 涉事黑店被勒令停業
江美儀在節目中的一番話果然擲地有聲，節目播出後，事件迅速發酵並引起廣東惠州文旅部門高度關注。惠州市文化廣電旅遊體育局迅速回應，表示已將問題轉交惠東縣有關部門核實處理。其後，惠東縣更組織聯合執法行動，對涉事的海鮮餐廳給予掛黃牌警示並責令停業整頓。官方雷厲風行的處理方式，足見節目影響力之大，不少網民大讚TVB這次真正為民請命，成功踢爆旅遊黑點。
惡劣住宿體驗再加碼 驚傳濃烈煤氣味
除了餐廳中伏，節目組實測的平價海景公寓同樣問題多多。江美儀在聯絡入住時已遇上溝通不暢、臨時加價等混亂情況。當他們上到單位後，更驚爆傳出極濃烈的煤氣味，情況相當危險，嚇得江美儀直斥：「唔使錢我都唔會住！」這次恐怖經歷亦同樣受到官方重視，在聯合執法行動中，該涉事度假公寓被立案查處並予以查封，及時杜絕了潛在的安全隱患。
網民惡毒言論攻擊家人 江美儀高EQ反擊獲激讚
節目播出後，雖然江美儀的敢言獲大部分網民讚賞，但亦有網民在社交平台Threads上發表惡毒言論，批評她「咁大個人都唔用腦」，更以不堪字眼侮辱其母親：「人啊媽就生個諸葛亮，妳啊媽就生個G一樣」。這種超越底線的人身攻擊觸動了江美儀的神經，她罕有地親自現身留言反擊：「多謝你，你可以評論我，但請你不要評論我媽媽。」這句簡潔而有力的回應盡顯其孝心與風度，旋即獲得超過10,000名網民點讚支持，紛紛譴責攻擊者言論過火。
網民熱議節目變東張西望 爆料餐廳已改名
這次「試伏」事件令《試真D》被網民捧為飲食界《東張西望》，大讚節目敢於揭露消費陷阱。有網民留言力撐：「TVB 派啲更生面口嘅小花去試。可能一夜全國爆紅，成為人民英雌。」亦有熟悉當地情況的網民表示：「我自己都經常揸車去惠州，實際情況確實如此。唔少類似『土匪式』經營嘅餐廳，確實令人幾難放心。」更有眼利網民爆料，指涉事餐廳事後已火速改名，證明是心虛所為：「間餐廳已經即刻轉咗名了，證明佢唔老實啦」。