明愛暖萬心︱江美儀擔大旗做主持「發台瘟」瘋狂食螺絲 IG百字道歉文補鑊

昨晚(8日)《明愛暖萬心》有汪明荃、陸浩明、何沛珈、江美儀等四位司儀坐鎮,不過少有擔大旗做司儀嘅江美儀就可能緊張得濟,竟然喺直播節目中連續4次「食螺絲」,搞到場面非常尷尬。事後江美儀都即刻於IG發道歉文補鑊指:「I am so sorry! 」