明愛暖萬心︱江美儀擔大旗做主持「發台瘟」瘋狂食螺絲 IG百字道歉文補鑊

昨晚（8日）《明愛暖萬心》有汪明荃、陸浩明、何沛珈、江美儀等四位司儀坐鎮，不過少有擔大旗做司儀嘅江美儀就可能緊張得濟，竟然喺直播節目中連續4次「食螺絲」，搞到場面非常尷尬。事後江美儀都即刻於IG發道歉文補鑊指：「I am so sorry! 」