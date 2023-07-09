明愛暖萬心︱江美儀擔大旗做主持「發台瘟」瘋狂食螺絲 IG百字道歉文補鑊
江美儀擔大旗做主持瘋狂食螺絲
少有擔任直播節目主持嘅江美儀，昨晚連同汪明荃、陸浩明、何沛珈三人齊齊主持《明愛暖萬心》。江美儀喺吳業坤表演完畢之後，出場讀出其中一份講稿時竟然突然「發台瘟」，雖然已經有曬「貓紙」，但都不斷食螺絲，將近一分鐘，前前後後口窒窒咗四次，連佢自己講講下都苦笑同搖晒頭，「明愛服務一路可以…以優化嘅延續，除咗係多謝一班有心嘅專業團隊之外，我哋亦都要多謝咁多年…一…咁多年嘅善長仁翁慷慨解囊，為明愛嘅教育…為明愛嘅服務…奠定……」講到呢到又忍唔住再睇講稿，先接住續說：「基礎，鞏固嘅基礎，關愛同行70載，燃亮希望照未來，我希望大家繼續支持明愛，以愛燃亮我哋嘅未來。」
IG百字道歉文補鑊：I am so sorry!
江美儀都知道自己賴嘢，完騷之後就即刻於IG發文道歉補鑊：「對唔住呀！因為我live show經驗尚淺，出場又唔夠冷靜，執生能力又差，就係我嘅「甩漏」令原本滿分嘅show，而家變得不完美！我向大家道歉，我會好好反思，下次一定會做好自己！I am so sorry!」唔少圈內朋友如李佳芯、唐詩詠同余安安等人都有留言安慰。
「朱古力版」何沛珈都超搶Fo
昨晚另一節目主持司儀何沛珈都非常搶鏡。自選港姐以來一直皮膚白雪雪嘅何沛珈，琴日竟然變成「黑珍珠」，以一身健康膚色示人，仲能夠隱約從身穿露膊晚裝嘅何沛珈身上見到比堅尼嘅曬痕。雖然何沛珈突然黑咗幾度咁現身，但網民都大讚佢有靚樣搭救，完全唔介意呢個「朱古力版」何沛珈！
江美儀享受自由身 未考慮做「親生女」
現年51歲的江美儀今年憑《下流上車族》車太一角奪「視后」，終於一圓多年來的夢。她當時在台上哽咽講了一句：「我以為我唔係親生女唔會攞到呢個獎！」打破了多年來要簽做「親生仔女」先有獎攞的「傳說」。不過自從頒獎禮之後，今年暫時只播出一套有份主演嘅倉底劇《隱形戰隊》，未見江美儀獲安排拍攝新劇，疑似遭TVB冷待，江美儀近日出席《明愛暖萬心》記者會時否認傳聞，表示有關遭TVB冷待一事純屬誤會。她又指原本9月會拍新劇，但劇集因準備問題延至年尾開拍，而且跟無綫的合約只是1年1劇。至於再被問會否做「親生女」，江美儀稱不可以完全不理會其經理人的感受，她坦言現在還有時間，2025、2026年合約才屆滿，亦滿意現在的合作形式，自由度較大。
江美儀出爐視后傳1原因慘遭TVB冷待
過往出爐視后都會受到TVB力捧，以上一屆林夏薇為例，自從憑劇集《七公主》「顧語嫣（Grace）」一角奪得「最佳女主角」後，就接連拍攝《法言人》、《寵愛Pet Pet》和《逆天奇案2》。不過有傳江美儀遭TVB冷待的原因是她至今仍企硬不做「親生女」，堅持只簽部頭合約。江美儀曾被問到會否考慮做「親生女」，江美儀一臉為難，並口窒窒指：「我會叫我經理人同佢傾下嘅，我唔可以放低我經理人嘅，因為咁多年嚟我搵嘅錢又唔係多啦，佢都冇話嫌棄我啦，一直都陪我啦，所以我唔可以冇經過佢批准呢，亂咁傾嘢嘅。」
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