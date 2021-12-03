44歲江芷妮秘密生第二胎 自爆當年退出娛圈原因

闊別娛樂圈多年，轉型做美容的江芷妮（Cherie），原來今年7月再榮升做媽咪，細女現時5個月大，與2歲半的大仔湊成「好」字，產後迅速修身的她，為開電視新節目《有種老闆娘》擔任嘉賓，提及當年離開無綫的原因，仲自爆緊貼潮流，有睇無綫的《聲夢傳奇》同ViuTV的《造星4》。

撰文：東方新地 圖片：開電視提供相片、[email protected]、[email protected]_hk、[email protected]_koei、東方新地圖片庫