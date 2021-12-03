44歲江芷妮秘密生第二胎 自爆當年退出娛圈原因
闊別娛樂圈多年，轉型做美容的江芷妮（Cherie），原來今年7月再榮升做媽咪，細女現時5個月大，與2歲半的大仔湊成「好」字，產後迅速修身的她，為開電視新節目《有種老闆娘》擔任嘉賓，提及當年離開無綫的原因，仲自爆緊貼潮流，有睇無綫的《聲夢傳奇》同ViuTV的《造星4》。
撰文：東方新地 圖片：開電視提供相片、[email protected]、[email protected]_hk、[email protected]_koei、東方新地圖片庫
江芷妮 再做高齡產婦
江芷妮現身尖沙咀出席香港開電視全新節目《有種老闆娘》錄影，自07年離開無綫後，她一直低調轉型從商，創辦她的美容王國，這次再出現，已變成一子一女之母，原來今年7月，已44歲的她再誕下細女，而早前與一大班好姊妹聚餐影大合照時，黃𨥈瑩手抱住的B仔，一度被誤認是黃𨥈瑩的兒子，其實是江芷妮2歲半的大仔。
爆黃𨥈瑩好鍾意小朋友
對於好姊妹黃𨥈瑩抱其兒子引起關注，江芷妮笑言搞到黃𨥈瑩真係唔好意思，不過亦明白到好多人關心佢，而且黃𨥈瑩都好鍾意小朋友，所以一得閒就會帶自己的小朋友出去陪佢玩，亦會催佢生B。當在場傳媒問江芷妮知唔知黃𨥈瑩的感情狀況，她就非常口密話自己唔清楚。
當年在無綫感覺好唔踏實
江芷妮近年甚少參與幕前演出，今次為開電視做嘉賓都有少少緊張，坦言可以考慮復出拍一些親子節目，講吓媽媽經、生B經、湊仔經！至於當年為何退出娛樂圈？江芷妮話自己危機感好重，做藝人忙起上來冇得瞓，得閒的時候又好得閒，感覺好唔踏實，經常處於好被動的狀態，所以當時她選擇出去增值自己，讓自己有兩手準備。雖然退出了娛樂圈，但江芷妮依然有留意電視台的新發展，最近都有睇《聲夢》同《全民造星4》，認為百花齊放係好事。