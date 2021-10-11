江芷妮激罕露面同好姊妹聚會 囝囝竟然被誤會係黃𨥈瑩個B？

曾經係無綫花旦、現已轉戰商界的江芷妮，近日帶同囝囝與向海嵐、黃𨥈瑩、梁雪湄、羅泳嫻等一班好姊妹聚會，可能黃𨥈瑩太耐無露面，引起一眾網友對她非常關注，更因她手上抱著一個B仔，而懷疑她已結婚生B，在社交網貼出相片的梁雪湄同好友羅泳嫻都急忙澄清，個細路其實係江芷妮個仔！

文：東方新地｜圖：梁雪湄IG、新傳媒圖片庫