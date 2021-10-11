江芷妮激罕露面同好姊妹聚會 囝囝竟然被誤會係黃𨥈瑩個B？
曾經係無綫花旦、現已轉戰商界的江芷妮，近日帶同囝囝與向海嵐、黃𨥈瑩、梁雪湄、羅泳嫻等一班好姊妹聚會，可能黃𨥈瑩太耐無露面，引起一眾網友對她非常關注，更因她手上抱著一個B仔，而懷疑她已結婚生B，在社交網貼出相片的梁雪湄同好友羅泳嫻都急忙澄清，個細路其實係江芷妮個仔！
文：東方新地｜圖：梁雪湄IG、新傳媒圖片庫
江芷妮 曾與馬國明做一對
現年44歲的江芷妮自2001加入TVB，曾演出《隔世追兇》、《同撈同煲》及《愛情全保》等劇，直到2007年離巢無綫後，她開始轉戰商界，有指曾豪擲7位數開美容公司，實行做老闆娘兼生招牌，為了生意更報讀了工商管理碩士學位，2019年升呢為「香港美髮美容商會」副會長及會董組成員之一，並在2012年嫁給建築師男友Derrick，日前她就帶著囝囝出席同好姊妹的聚會。
黃𨥈瑩抱B惹誤會
梁雪湄日前在社交網貼出與向海嵐、黃𨥈瑩、江芷妮及羅泳嫻等好姊妹的合照，並留言表示：「大家終於能一聚，多謝裸泳（指羅泳嫻）的自解塔羅牌。」又特別指出「小朋友不是紀瑩（指黃𨥈瑩）的」，原來有不少網友都誤會了黃𨥈瑩手上一度抱著的B仔是她的囝囝，誤以為她已結婚生B，升呢做人母。
今次聚會的五位好姊妹大都是無綫昔日花旦，其中黃𨥈瑩曾與古天樂拍拖7年，是古天樂入行以來唯一承認過的女友，她自1994年參選港姐入行，2011年拍完《On Call 36小時》後已約滿無綫，退出幕前，有指她已轉投美容界，平日生活都相當低調。
梁雪湄畢業於藝員訓練班，曾在《陀槍師姐》系列劇集中飾演陳四喜，2009年約滿無綫後曾於亞視擔任節目主持，直到2011年淡出幕前轉行從商，有份投資美容水療中心及冰室，同時亦兼任「旅遊KOL」。
而羅泳嫻近年已轉職做地產經紀，但仍屬無綫藝人，2019年曾在無綫劇《金宵大廈》中飾演「露比媽」一角，現在則在網上主持靈異節目。羅泳嫻亦有特別在社交網出post表示：「個細路係芷妮個仔，唔係黃金女己瑩（指黃𨥈瑩），點解唔問一下先出報道？」