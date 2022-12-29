35歲江若琳懷孕4個月 曾患子宮畸胎瘤 求孕屢敗全因老公Oscar精子太弱

江若琳與老公Oscar蕭唯展（前名蕭潤邦）日前趁結婚4周年在IG上載超聲波照宣布造人成功，懷孕近4個月的江若琳更拍片分享心情，原來二人婚後用盡不同方法都未能成事，江若琳最初以為是自己曾患子宮畸胎瘤導致不育，到最後才發現老公Oscar是問題所在。