江若琳尖沙咀車禍片段曝光 老公曾指「救到架車」惹網民質疑
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藝人江若琳於12月13日下午在尖沙咀彌敦道發生嚴重車禍，一度要送院治理，惹來大批網民留言關心。日前就有網民上傳江若琳車禍經過片段，不少網民看過車禍經過後都留言炮轟江若琳…
江若琳尖沙咀自炒翻車超驚險
江若琳日前在尖沙咀發生車禍，在轉彎時撞向安全島翻測，更一度撞親頭要送院治理。在經歷這場驚險的車禍後，江若琳第二天便在社交媒體上更新了自己的狀況，並分享了一家三口的溫馨合照。照片中，江若琳笑容甜美，看起來並無大礙，她寫道：「經歷咗尋日，今日終於冷靜番落嚟，繼續我最愛嘅崗位，一張合照來得更加珍貴。感恩有家人有大家。」
至於江若琳的丈夫蕭唯展Oscar在妻子經歷車禍後，接受傳媒訪問時指是軚盤突然失控，但稱：「好彩夠經驗救到架車」。
江若琳車禍經過片段曝光
日前有網民上傳江若琳車禍經過片段，從片段中可見江若琳的車速並不高，江若琳途經尖沙嘴彌敦道與加連威老道交界時，在其座駕在轉彎時疑似失控，撞向安全島後翻側，非常牙煙。
睇片：
網民留言質疑駕駛技術：咪揸車害人
不少網民在看到江若琳車禍經過後，都紛紛由同情、關心變成怒罵，大家都覺得江若琳今次車禍，大多因為司機在玩手機或不注意路面情況而引起：「一定在玩手機」、「自炒咪自炒囉，係要攞返個尾彩，救乜車」、「入條線位都唔啱，20km車cup4…..咪揸車害人啦！」、「手車又唔好，又揸咁大架車」等。
圖片來源：IG@elannek930、Facebook@車cam L（香港群組）、網民留言截圖資料或影片來源：Facebook@車cam L（香港群組）