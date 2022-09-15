34歲江若琳IG發文慶餅印細佬結婚 Howard以前原來好靚仔十足韓星
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2018年與蕭唯展正式拉埋天窗的江若琳，近日在社交平台宣佈弟弟Howard結婚的好消息。除了慶祝弟弟找到一個完美好老婆的同時，江若琳亦上傳了3年前與弟弟的合照，可見Howard身形暴漲！
江若琳餅印細佬結婚
江若琳於14日在社交平台上分享了胞弟Howard結婚的大好消息。江若琳上傳了與胞弟的合照，並且恭喜弟弟找到一個完美的老婆。江若琳表示希望弟弟能夠在婚後生生性性，更揚言如果弟弟兩公婆吵架，自己一定會幫弟婦，看來江若琳真的很滿意這個弟婦呢！
細佬靚仔樣不再 江若琳嘲：振作返少少
此外，江若琳亦上傳了一張與弟弟三年前的合照，舊照中的弟弟靚靚仔仔，身形亦Fit爆，與現在的模樣大相徑庭，連江若琳都忍不住在文中嘲笑弟弟：「圖3攝於某年細佬陪我拍戲。望下當年你靚仔嘅容顏，瘦瘦嘅身形，可唔可以振作返少少？」
江若琳7位數字豪華婚禮
江若琳在2018年亦與蕭唯展正式拉埋天窗。當年蕭唯展花大手筆，豪花7位數字迎娶江若琳。據知，蕭唯展所準備的鑽飾戒指和求婚鑽戒105萬港元，皇冠亦高值200萬港元，總值超過300萬港元。當年蕭唯展更在結婚當日準備了八人大紅花橋迎娶江若琳，排場十足。
結婚3周年食魚蛋粉慶祝
江若琳在2018年與蕭唯展舉行浪漫婚禮後，不時在網上放閃。早年，蕭唯展就在IG大讚老婆是「真正女人」：「她以為我今天工作，沒有準備結婚週年晚餐？你知錯啦？我真係準備咗㗎，呢間好難book㗎、希望你鍾意。每粒魚蛋都代表我對你嘅愛，加埋有九粒魚蛋代表長久。真正女人先會陪你食魚蛋粉。」原來蕭唯展帶老婆江若琳到粉麵店食魚蛋粉慶祝結婚3周年。