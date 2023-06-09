35歲江若琳順利誕B仔 細細個已識用1招冧人勁可愛！
江若琳公布B仔英文名叫Owen
照片可見，B仔頭髮濃密，非常可愛！最有趣嘅係，B仔估唔到細細個已經識「嘟咀」！江若琳在IG寫道亦公布B仔英文名：
「我們仨的第一張合照 Bb包我哋終於見面啦！我等咗你好耐啦，雖然你比我預期中早咗兩日出現，明明媽媽我book左餐廳 食餐好過兩日先施施然生你架嘛！
唔緊要 以後你嘅人生都可以好似咁 由你自己去決定，我知道呢個係你嘅選擇，我會永遠支持你尊重你，爸爸媽媽會成為你生命中最強大嘅後盾，你突然間要發動，一切黎得好快！雖然過程中有少少驚險，但當下我只係知道我要拼盡所有力氣去保護你，將你平安帶到黎呢個世界 我哋合力完成啦give me five 感謝你健健康康 ，平平安安！
最後我想俾最大既掌聲bb包爸爸，最初見佢慌慌張張，以為佢流流地 點知到生產整個過程佢一直俾好大既支持我，係我耳邊打氣 同我講 ：咩都唔好擔心 加油push!!!!!!!!!然後佢克服晒佢最驚既事，我地成功啦！bb包平安於6月7日 降落地球！謝謝你瀡滑梯黎到我地既世界，你既出現令我人生變得太完整同美好！ 同大家介紹我個男朋友仔 OwenSiu」
江若琳分享求孕之路
35歲的江若琳與老公Oscar結婚4年，一直都渴望生B，努力多年終於如願，江若琳拍片表示有一個驚喜的大Project與大家分享，就是成功懷孕，夫婦二人向來喜歡小朋友，玩到朋友仔女都變聲踏入青春期，才終於擁有自己的小朋友，不過江若琳表示過程歷盡艱辛：「所有坊間嘅方法，應試嘅我哋都試過晒，例如啲朋友話邊度有間好勁嘅中醫，話個中醫百發百中，我都睇過好多次，食佢啲藥係苦到懷疑人生；甚至乎又試過用嗰啲排卵紙，西醫都試過，總之所有你哋諗得出嘅方法我哋都試過，但最後都係唔成功。」
江若琳曾患子宮畸胎瘤恐不育
當嘗試不同方法都失敗，江若琳一度以為是她的問題，更自揭患過子宮畸胎瘤：「當時成日有經痛現象但又不是來經，睇醫生發現布子宮畸胎瘤…因為工作好忙，我冇去做手術，一路拖到去我哋結婚之後。我一直以為自己係好容易懷孕嗰啲女人嚟，點知事與願違，之後醫生話我個畸胎瘤已經長大到阻礙到我右邊輸卵管，如果我唔做手術，精子係游唔過我子宮因為畀個瘤阻住咗，我嘅懷孕機率係好低。我覺得係我嘅問題，即刻做手術割咗個畸胎瘤，以為今次一定成功啦，點知好幾年都係冇B。」
老公Oscar原是問題所在
之後江若琳與Oscar再去搵醫生做檢查，結果江若琳的輸卵管已經冇問題，不過此時發現問題原來出自老公Oscar身上：「我以為自己好勁，檢查咗之後個報告話我啲精子唔係好活躍，咁我覺得好奇怪，當時我都有問醫生有咩解決方法，佢話其實都冇乜解決方法，之後我就決心要做運動，唔係為咗減肥靚仔啲，係為咗成個人健康啲，去打破醫生話我去到呢個年紀冇咁活躍，做咩都冇用…過咗幾個月再去驗，佢話我啲精子已經好正常。」
江若琳以為月經失調 Oscar扮冷靜
江若琳表示現在已懷孕近4個月，預產期是在2023年6月，她表示最初以為自己是月經失調，在10月中出席公開活動時發現自己的衣服變得好緊，而且成個人好水腫，心血來潮用驗孕棒一驗，竟然有驚喜，而Oscar竟笑言看到有二條線已經江若琳中了covid，仲話自己好冷靜，不過江若琳就踢爆他眼有淚光。至於如何鼓勵想生B的朋友，江若琳表示：「壓力會影響好大…我覺得去旅行好重要，你心情會好放鬆，好開心，如果大家好想懷孕的話，不妨放鬆你嘅心情，唔好將生仔變成一種壓力。」
將來還有什麼演唱會值得留意？
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