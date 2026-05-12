重案解密｜38歲江若琳15年後回歸TVB徹底黑化 曾坦言拍劇壓力大：最怕累街坊

昔日玉女歌手江若琳繼2011年拍攝《洪武三十二》後，相隔15年再度回歸TVB劇集，於《重案解密》中徹底顛覆形象，飾演一名貪錢又心狠手辣的惡毒小三。她不但在劇中展現藐嘴藐舌的刻薄模樣，更有殺害小動物的殘忍情節，與過往清純可愛的「乖乖女」形象形成巨大反差。這次破格演出不但沒有引起粉絲反感，反而贏得網民一致讚好，連內地觀眾都大讚她演技有驚喜。