重案解密｜38歲江若琳15年後回歸TVB徹底黑化 曾坦言拍劇壓力大：最怕累街坊
江若琳拋開女神包袱 藐嘴藐舌演惡毒小三
江若琳在《重案解密》中飾演貪錢小三蔡曼玲，為了坐上正宮之位使出渾身解數。她在劇中完美展現「秒速變臉」的功力，一時扮作楚楚可憐溫柔地說「BB出世之後，我都唔想佢好似我咁畀人閒言閒語」，轉個頭當男方稍有猶豫，又立刻變臉寸嘴威脅「如果你做唔到我要求、你唔使旨意羅家有後」。這種極速切換情緒的表情，將小三的機心與乞人憎特質演繹得淋漓盡致，與她昔日的陽光形象形成強烈對比。
在今晚播出的《重案解密》中，江若琳飾演的小三蔡曼玲將會被人殺死，為這個惡毒角色畫下句號。她在劇中的表現可謂「做小三亦好狠、靚、又好巴渣」，完全顛覆了觀眾對她的既有印象。蔡曼玲為了坐上正宮之位不擇手段，既會扮作楚楚可憐博取同情，又會瞬間變臉威脅男主角麥包，更狠心殺死正宮姚樂怡的愛犬作報復。這種極速切換情緒的演技，將小三的機心與惡毒特質演繹得淋漓盡致，成功讓觀眾看得咬牙切齒。
《重案解密》劏狗一幕震撼全場 滿身狗血冷血反擊
劇中最令人心寒的一幕，莫過於江若琳親手劏狗的場面。她為了報復正宮姚樂怡，竟狠下心腸殺死對方視如己出的愛犬，過程中狗血濺得她滿身都是，但她卻毫不在乎。更令人震驚的是，她對著愛犬的屍體惡毒地說：「認隻狗做仔咁折墮？塞番落你個肚入面！」冷血的眼神配上歹毒的對白，成功塑造了一個心腸歹毒的蛇蠍美人角色。這個充滿挑戰性的角色，完全顛覆了觀眾對她固有的「乖乖女」印象，展現了她作為演員的極大可塑性。
相隔15年重返TVB劇集拍攝現場
江若琳上一次拍攝TVB劇集要追溯到2009年的《學警狙擊》，當時她飾演江悠悠一角深入民心。她曾在訪問中透露，當年拍TVB劇集壓力極大，因為要「四頁紙嘅對白一take過」，錯一句全場戲就要重來。她形容TVB是「一個好好訓練嘅地方」，因為電影對白較短可以分段拍攝，但拍劇真的要背誦大量對白，在眾多前輩面前「真係唔可以累街坊」。當年與苗僑偉、周海媚等資深演員合作，他們都會在拍攝過程中不斷教導她如何走位和演戲，令她獲益良多。
江若琳昔日《學警狙擊》獲周海媚苗僑偉悉心指導
回顧江若琳在《學警狙擊》的演出，她曾在訪問中透露當時壓力極大，因為「拍劇真係四頁紙嘅對白，咁多前輩喺度真係唔可以累街坊」。幸好得到周海媚和苗僑偉的悉心指導，「佢哋會不斷教我，教我點樣去走位，真係要好準，點樣去演嗰場戲」。江若琳特別感激周海媚的照顧，直言「佢同埋苗僑偉都有，係非常好」。可惜周海媚已於2023年離世，江若琳對此深感惋惜，表示「真係好sad」，更因此創作了新歌《一圈》紀念逝去的朋友。
網民粉絲激讚演技突破 「勁乞人憎但演得好好」
江若琳這次的形象突破雖然角色極不討好，卻意外地贏得了粉絲和網民的讚賞。不少人認為她演活了角色的精髓，紛紛留言「江若琳今次真係豁出去！個小三角色乞人憎到極點，但證明佢做到嘢」、「以前覺得佢淨係識唱K歌，估唔到演奸角咁入肉」。更有內地網民表示「小時候視江若琳為女神，想不到女神肯拋開形象，讚她演出非常成功」，直言被她殺害小動物時的殘忍表情嚇倒，「絕對令人心寒」但演技值得讚賞。