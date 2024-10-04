61歲江華半裸掃地曬超fit身形 由唐僧變掃地僧無懼光頭示人
江華 半裸掃地展現「修行」生活
片中江華上身赤裸，只穿著深灰色短褲和拖鞋，展現出一身健碩的肌肉，加上江華的光頭造型，使他看起來像是少林寺中的掃地僧。只見他在樓梯口專心致志地掃地，清除雜物和落葉，並在配文中寫道：「名利淡一點～知足樂一點 #自律的頂端就是享受孤獨」
網民勁讚返璞歸真、fit過好多30幾
在江華這段影片發佈後，引起了網民的廣泛關注和討論：「江華真的做到了返璞歸真啊！」、「哇唐僧變成少林掃地僧了」、「和尚掃地，就是少了一件道袍」、「這一幕想起了少林寺的和尚」、「江華竟然成了掃地神僧，不勝唏噓」、「好接地氣，完全沒偶像包袱」等。
亦有不少網民大讚江華身形keep得勁好：「睇落都幾大隻，成個一拳超人咁」、「個身材Keep到幾好」、「60歲有呢個身形，算係咁」、「身材保持那麼好，生活肯定很自律」、「61咁嘅身型好難得，無肚腩」、「fit過好多30幾」等，有眼利網更發江華後腦勺似乎有異樣，其實那是一個字母K的剷青圖案。
曾多次「髮再生」今無懼光頭示人
此外去年江華出席《歡樂滿東華2023》表演時，曾「髮再生」展現出一頭濃密的頭髮，平日則多是戴帽或戴著頭巾，不過自今年8月中開始，江華就大方自拍了多段光頭影片，獲網民大讚已放下對外表的包袱，活得更自在。
江華「登六」高興大曬樂悠咭
江華早前在社交平台發佈新短片，並留言指：「無所謂誰過得比我好，比我風華絕代，我就是我，不可複製，獨一無二 ＃心暖心等於世界」。片中可見江華一如既往戴上頭巾，高興大曬新領取的「樂悠咭」，並在片中指：「今日就想同大家分享一下，呢一張就叫樂悠咭，60歲先至攞得嘅，兩蚊就可以搭地鐵喇！」
江華曾自爆有M字額
年輕時風度翩翩的江華曾迷倒不少師奶，而且一直都被指同天王劉德華似樣，但近年每見江華出街都成日戴帽，原來係因為正面對中年脫髮危機！雖然自爆出現「M字額」，但江華同時留言自勉，表示：「在意別人的評價，往往會在別人的逢迎誇獎中作出錯誤的決定，也會在別人的口誅筆伐中潰不成軍。」
2004年離巢無綫 曾撈保險
江華自1996年由亞視過檔無綫，演出多套劇集皆獲一致好評，演技的確毋容置疑。可惜江華拍完2004年《楚漢驕雄》後，決定離開無綫，轉戰內地拍劇搵人仔，隨後他更淡出娛樂圈，回港轉行賣保險，有指是因為腰部長期損傷，讓江華的脊椎退化，因此開始減少幕前工作，但他做了一年後便已退出保險業，只偶爾陪太太登台演出。