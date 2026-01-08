江華獻唱《尋秦記》主題曲遭恥笑 chok樣表演網民：似陶大宇

江華意外成為網絡熱話！有網民翻出他直播獻唱《尋秦記》主題曲《天命最高》的片段，原本想懷念這位「嫪毐」演員的精彩演出，豈料江華的唱功和表演方式卻引來大量網民恥笑。片段中江華每句都「瘋狂chok樣擺pose」，尾音轉音更被形容「唱到好似大戲咁」，甚至有網民直言「好難得可以唱得差過原唱」，更有人笑稱他唱到有「陶大宇feel」，令這段本來平平無奇的直播片段瞬間爆紅網絡。