江華獻唱《尋秦記》主題曲遭恥笑 chok樣表演網民：似陶大宇
江華直播獻唱遭網民狠批唱功
有fans在社交平台分享江華在抖音直播時獻唱《尋秦記》主題曲的片段，並解釋「近日睇返尋秦記覺得江華叔做戲好好，所以上抖音睇吓佢啲資訊」。然而這段本來充滿懷舊情懷的影片，卻意外引來網民一面倒的負評。網民紛紛留言恥笑江華的唱功，有人直言「啲音係準嘅，但啲尾音轉音唱到好似大戲咁，『下一世⬆️⬇️⬆️⬇️』，同埋佢每一句都瘋狂chok樣擺pose」，更有網民佩服「任何聽得晒全首嘅人」。
網民笑稱江華唱到似足陶大宇
最令網民印象深刻的是江華的演繹方式，有網民形容他「點解唱到秋官腔咁」，更有人直接留言「有大宇feel」和「似秋官」，將江華的唱腔與陶大宇的經典演繹風格作比較。另外亦有網民指出江華「動作很劉華」，認為他在演唱時過分模仿劉德華的表演風格。有網民更毒舌留言「好似劉德華」、「果然係不負翻版華仔之稱號」，對江華的表演方式極盡挖苦之能事。
江華chok樣表演引發熱烈討論
除了唱功被批評外，江華在演唱時的表情和動作亦成為網民熱議焦點。有網民留言「佢每一句都瘋狂chok樣擺pose」，認為他過分做作的表演方式令人尷尬。更有網民直言「睇完佢之後條頸好攰」，暗示江華的表演過於誇張。有網民建議「雖然聽落去未必係好聽，如果唔chock無咁大問題，因為chock點同林峯鬥」，認為江華如果收斂一點表演會更好。亦有網民毒舌留言「仲有好心佢幾十歲人就咪再扮劉華啦，以為自己好型咩」。
江華曾解釋拒演《尋秦記》電影版原因
諷刺的是，江華近日成為網絡熱話，正值《尋秦記》電影版於2025年12月31日上映。這部由古天樂擔任總監製的電影雖然集合了古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名等原班人馬，但獨缺江華飾演的連晉及嫪毐角色，令不少fans感到美中不足。江華早前接受訪問時曾親自解釋不參與電影版的原因，他表示「連晉也好，嫪毐也好，死咗啦喎，仲再出現？我覺得冇需要，如果你一部電視劇能夠成為好多人口中嘅經典，我覺得已經好夠啦」。
古天樂曾回應江華缺席電影版
對於江華缺席《尋秦記》電影版，古天樂早前亦有作出回應，他解釋「部戲入面死咗嘅，我係冇辦法令佢復活，因為講20年後嘅事，呢件事係好合理」。古天樂強調今次電影是講述項少龍與秦王20年後的決裂，因此已死角色確實難以復活出現。雖然江華的連晉和嫪毐角色在劇集中已死，但這兩個角色在觀眾心中依然有舉足輕重的地位，甚至被形容為「自帶背景音樂的角色」，每次邪惡配樂響起就知道連晉又做壞事。
網民製作AI圖片懷念嫪毐角色
即使江華不會在電影版中出現，但網民對嫪毐這個角色的喜愛依然不減。近日Threads更出現一個以「嫪毐」為名的專頁，版主用AI製作了江華穿越到現代的照片，又模仿嫪毐語氣與網民交流，獲得大量Likes和關注。由此可見即使連晉和嫪毐無份出現在電影版，在觀眾心中仍有不可取代的地位。不過今次江華直播獻唱卻意外「出事」，相信會為他帶來另一種網絡關注度。