尋秦記｜64歲江華拒演電影版真相曝光 曾患抑鬱停工感激太太不離不棄

64歲江華近日再次解釋拒絕參演電影版《尋秦記》的真正原因，令不少劇迷終於明白為何這位經典反派「連晉／嫪毐」無法回歸大銀幕。原來江華多年前曾患上抑鬱症而全面停工，幸得太太麥潔文不離不棄的支持，才能重新振作。如今他選擇半退圈的生活方式，認為20年前塑造的經典角色已經足夠完美，無需再次重演。