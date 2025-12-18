尋秦記｜64歲江華拒演電影版真相曝光 曾患抑鬱停工感激太太不離不棄

64歲江華近日再次解釋拒絕參演電影版《尋秦記》的真正原因，令不少劇迷終於明白為何這位經典反派「連晉／嫪毐」無法回歸大銀幕。原來江華多年前曾患上抑鬱症而全面停工，幸得太太麥潔文不離不棄的支持，才能重新振作。如今他選擇半退圈的生活方式，認為20年前塑造的經典角色已經足夠完美，無需再次重演。

江華解釋拒演電影版真正原因

江華在最新訪問中坦言，當《尋秦記》電影版早在2017年宣佈開拍時，他已明確拒絕參與演出。他認為「連晉／嫪毐」這個角色在電視劇中已經死去，而且在20年前塑造的角色已經足夠經典。江華表示「對其他演員而言，重拍或者有另一重意義，但我就認為沒有意義了」，顯示他對這個角色有著深厚的情感和堅持。這個決定讓不少劇迷感到婉惜，紛紛表示「獨欠連晉」成為電影版最大遺憾。

連晉嫪毐角色成經典難以超越

江華在《尋秦記》電視劇中飾演的「連晉／嫪毐」，角色討論度極高且深入人心。前期為趙國鉅鹿侯府第一劍客連晉，與烏廷芳青梅竹馬，後來殺死真正的嫪毐並頂替其身份，成為秦國長信侯，是劇中終極大反派之一。他在結局中因多次謀害項少龍與嬴政，最後因謀反及與朱姬通姦被嬴政誅殺，終局身死，為其從情痴到權慾暴走的一生畫上完美句號。這個角色的層次豐富和演技精湛，至今仍被劇迷津津樂道。

網民反應兩極化討論熱烈

對於江華拒絕參演電影版的決定，網民反應相當兩極化。支持者認為「經典就是經典，不需要重複」、「江華的決定很有原則，尊重藝術」，讚賞他對角色的堅持和專業態度。但也有不少劇迷感到遺憾，留言表示「沒有連晉的《尋秦記》總覺得缺少了什麼」、「希望至少能客串一下」。

江華 尋秦記 「自帶BGM嘅男人」、飾演連晉和嫪毐的江華，角色討論度同人氣極高（圖片來源：TVB）
江華 尋秦記 早前古天樂開拍電影版《尋秦記》，堅持用回原班人馬演出電影版先夠傳神，不過劇中要角江華就講明唔拍，請古天樂食檸檬。（圖片來源：《尋秦記》截圖）
江華 尋秦記 （圖片來源：TVB）
江華 尋秦記 （圖片來源：TVB）
64歲江華曾患抑鬱全面停工

江華透露自己在早年前患上抑鬱症，因而全面停工多年未有再拍劇。這個健康問題成為他選擇半退圈的重要原因，也解釋了為何他對復出拍攝持謹慎態度。抑鬱症對演藝工作者來說是一個沉重的挑戰，需要長時間的治療和調養。江華的坦誠分享，讓外界更加理解他在事業選擇上的考量，也體現了他對自身健康狀況的重視。

感激太太麥潔文不離不棄支持

在江華最困難的時期，太太麥潔文一直陪伴在側，給予他無條件的支持和鼓勵。江華在訪問中特別感激太太多年來的支持和陪伴，兩人依然恩愛如初。這份堅實的婚姻關係成為江華度過人生低潮的重要支柱，也讓他能夠以更平和的心態面對事業上的選擇。麥潔文的不離不棄，證明了真愛能夠跨越人生的各種挑戰和困難。

江華 尋秦記 2018年江華晒出自拍照，自爆出現「M字額」。（圖片來源：江華微博）
2018年江華晒出自拍照，自爆出現「M字額」。（圖片來源：江華微博）
江華 尋秦記 網民就錯重點，留意到江華年過六十身形依然keep得勁好。（圖片來源：抖音@江華1119）
網民就錯重點，留意到江華年過六十身形依然keep得勁好。（圖片來源：抖音@江華1119）
江華 尋秦記 江華2023年12月與太太和女兒一起出席《歡樂滿東華2023》表演。不過當時已經有大批網民指江華外貌與之前大有不同。（圖片來源：TVB）
江華2023年12月與太太和女兒一起出席《歡樂滿東華2023》表演。不過當時已經有大批網民指江華外貌與之前大有不同。（圖片來源：TVB）
江華 尋秦記 有「翻版劉華」之稱的江華以往都經常戴帽，但近年已不介意直接以光頭造型示人，網民話想像如果劉華禿頭，應該就係咁樣。（圖片來源：馮凱宜攝）
有「翻版劉華」之稱的江華以往都經常戴帽，但近年已不介意直接以光頭造型示人，網民話想像如果劉華禿頭，應該就係咁樣。（圖片來源：馮凱宜攝）

圖片來源：TVB、《尋秦記》截圖、江華微博、抖音@江華1119、馮凱宜攝

