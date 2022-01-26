江華帶貨銷情慘淡敗走極速返港 頂替李國麟「最慘帶貨明星」之位
文：東方新地｜圖：微博@江華1119、抖音@江華1119、[email protected] Mak、抖音@Kitman麥潔文
江華快閃內地一個月
江華上月20日和太太麥潔文抵達內地開始隔離，直到本月20日透過「回港易」返港，日前麥潔文就在社交網上載了一段影片，片中她和江華及一對仔女同處一個車廂內，她笑言：「一家四口齊檢測，努力打退病毒！」片中囝囝陳耀淙（江華原名陳木華）更露出了燦爛笑容，而麥潔文則透露自己即將又會返回廣州同粉絲見面。
帶貨成績差過李國麟 被封「最慘帶貨明星」
據知江華快閃內地一個月期間，一共進行了三次直播，頭一次是同內地紛絲純互動的見面直播，之後兩場直播才正式帶貨，江華在直播中賣金飾及鑽飾，而兩場直播帶貨總共只賣出了296單，總銷售額約3萬元人民幣，平均一場銷售額為1.5萬元人民幣。而被封為「最慘帶貨明星」的李國麟，在過去30日內做了4場直播帶貨，總銷售額為17.1萬元人民幣，即是平均一場銷售額為4萬多元人民幣，江華的帶貨成績比李國麟更差，被內地網民封為真正「最慘帶貨明星」。
重溫江華復出帶貨步李國麟後塵 直播Sell足5個鐘銷情慘淡
江華早前為一間黃金珠寶店直播帶貨，最高峰時有2千多人收看，但Sell足5個幾鐘，成交量卻不足100單。其實在直播前一日，江華已拍片預告會直播賣金，當時有網友曾警告他：「中國黃金都試過出流嘢，你小心啲啊！」江華也有回覆：「已經查過啦，嗰個係深圳黃金，並不是中國黃金。」似乎對自己今次所賣的產品好有信心。
網友建議：賣食物比較好
江華正式開始直播帶貨當日，只有初時有部分金器由259元人民幣，減到39.9元人民幣，獲少量網友青睞，之後隨着商品的價格愈來愈高，逐漸再無人下單。有不少網友紛紛為他分析他今次直播帶貨銷情慘淡的原因，並提出建議：「賣年貨吧，現在誰有閑錢買黃金」、「主要是東西賣錯了」、「黃金珠寶容易翻車，食品日用品畢竟實在」、「華哥賣食物比較好」等等。
香港網友：同阿舜風水輪流轉
也有不少香港網友對江華復出帶貨唔睇好，有網友更重提阿舜事件，改圖將江華同阿舜的頭像互相調轉，笑指「風水輪流轉」，現在輪到江華被人笑：「你個人就係衰在太有自信。」獲得過千網友讚好。