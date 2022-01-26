江華帶貨銷情慘淡敗走極速返港 頂替李國麟「最慘帶貨明星」之位

已淡出幕前多年的江華，早前在內地復出做直播帶貨，但卻銷情慘淡，連Sell五個幾鐘成交都不足100單，比李國麟更慘情，出發前放聲氣有意全面復出的江華，日前已和太太麥潔文匆匆返港，仲一家四口一齊去做檢測！未知復出計劃有冇改變呢？