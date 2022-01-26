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江華帶貨銷情慘淡敗走極速返港 頂替李國麟「最慘帶貨明星」之位

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撰文：東方新地

已淡出幕前多年的江華，早前在內地復出做直播帶貨，但卻銷情慘淡，連Sell五個幾鐘成交都不足100單，比李國麟更慘情，出發前放聲氣有意全面復出的江華，日前已和太太麥潔文匆匆返港，仲一家四口一齊去做檢測！未知復出計劃有冇改變呢？

文：東方新地｜圖：微博@江華1119、抖音@江華1119、[email protected] Mak、抖音@Kitman麥潔文

江華快閃內地一個月

江華上月20日和太太麥潔文抵達內地開始隔離，直到本月20日透過「回港易」返港，日前麥潔文就在社交網上載了一段影片，片中她和江華及一對仔女同處一個車廂內，她笑言：「一家四口齊檢測，努力打退病毒！」片中囝囝陳耀淙（江華原名陳木華）更露出了燦爛笑容，而麥潔文則透露自己即將又會返回廣州同粉絲見面。

江華 帶貨 返港
江華早前突然開通內地社交媒體，與內地網民互動﹗（圖片來源：抖音@江華1119）
江華 帶貨 返港
上月20日江華和太太麥潔文抵達內地，開始隔離的日子。（圖片來源：[email protected] Mak）
江華 帶貨 返港
江華同麥潔文呢趟到內地工作，原來囡囡陳薔天亦有同行。（圖片來源：抖音@Kitman麥潔文）
江華 帶貨 返港
本月20日江華和麥潔文在深圳透過「回港易」返港。（圖片來源：抖音@Kitman麥潔文）
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麥潔文笑言去完內地回來，足足肥了五磅。（圖片來源：[email protected] Mak）
江華快閃帶貨銷情慘淡 敗走返港做檢測
麥潔文在抖音分享一家四口出行去做檢測的影片。（圖片來源：抖音@Kitman麥潔文）
江華 帶貨 返港
片中大仔陳耀淙對著鏡頭露出了燦爛笑容，獲網友大讚好靚仔。（圖片來源：抖音@Kitman麥潔文）
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而坐在車廂後座的麥潔文和細女陳薔天就全程戴住口罩。（圖片來源：抖音@Kitman麥潔文）

帶貨成績差過李國麟 被封「最慘帶貨明星」

據知江華快閃內地一個月期間，一共進行了三次直播，頭一次是同內地紛絲純互動的見面直播，之後兩場直播才正式帶貨，江華在直播中賣金飾及鑽飾，而兩場直播帶貨總共只賣出了296單，總銷售額約3萬元人民幣，平均一場銷售額為1.5萬元人民幣。而被封為「最慘帶貨明星」的李國麟，在過去30日內做了4場直播帶貨，總銷售額為17.1萬元人民幣，即是平均一場銷售額為4萬多元人民幣，江華的帶貨成績比李國麟更差，被內地網民封為真正「最慘帶貨明星」。

江華 帶貨 返港
江華直播賣金飾時，麥潔文做跟得夫人為他拍照紀錄過程。（圖片來源：微博＠Kitman麥潔文）
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被封為「最慘帶貨明星」的李國麟，在30日內賣出咗多達17.1萬元人民幣的貨，點知都勁過江華，江華成績比他更差，頂替對方被內地網民封為「最慘帶貨明星」。（圖片來源：李國麟微博）

重溫江華復出帶貨步李國麟後塵 直播Sell足5個鐘銷情慘淡

江華早前為一間黃金珠寶店直播帶貨，最高峰時有2千多人收看，但Sell足5個幾鐘，成交量卻不足100單。其實在直播前一日，江華已拍片預告會直播賣金，當時有網友曾警告他：「中國黃金都試過出流嘢，你小心啲啊！」江華也有回覆：「已經查過啦，嗰個係深圳黃金，並不是中國黃金。」似乎對自己今次所賣的產品好有信心。

江華 帶貨 返港
江華在直播前一日，已拍定預告片谷人氣。（圖片來源：微博@江華1119）

網友建議：賣食物比較好

江華正式開始直播帶貨當日，只有初時有部分金器由259元人民幣，減到39.9元人民幣，獲少量網友青睞，之後隨着商品的價格愈來愈高，逐漸再無人下單。有不少網友紛紛為他分析他今次直播帶貨銷情慘淡的原因，並提出建議：「賣年貨吧，現在誰有閑錢買黃金」、「主要是東西賣錯了」、「黃金珠寶容易翻車，食品日用品畢竟實在」、「華哥賣食物比較好」等等。

江華 帶貨 返港
江華的帶貨直播，最高峰時有2千多人收看。（圖片來源：抖音@江華1119）
除了黃金江華亦有力Sell珠寶首飾，但最後都賣唔出。（圖片來源：微博@江華1119）
除了黃金江華亦有力Sell珠寶首飾，但最後都賣唔出。（圖片來源：微博@江華1119）

香港網友：同阿舜風水輪流轉

也有不少香港網友對江華復出帶貨唔睇好，有網友更重提阿舜事件，改圖將江華同阿舜的頭像互相調轉，笑指「風水輪流轉」，現在輪到江華被人笑：「你個人就係衰在太有自信。」獲得過千網友讚好。

有網友好有心，改圖將江華同阿舜的頭像互相調轉，獲過千網友讚好。（圖片來源：連登討論區截圖）
有網友好有心，改圖將江華同阿舜的頭像互相調轉，獲過千網友讚好。（圖片來源：連登討論區截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）

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