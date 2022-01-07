59歲回春江華預告加入直播帶貨行業 為全面復出試水溫？

現年59歲的江華自從近月擺脫「M字額」困擾後，不但外表回春，連心態都活躍了不少，不時開網上直播狂冧粉絲，早前更有傳他將全面復出接拍電影，連他的太太麥潔文亦有在內地社交網轉載這個消息，日前江華開網上直播時，就透露自己目前正與內地一間公司接洽，將會加入直播帶貨的行列！