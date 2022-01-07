AA

59歲回春江華預告加入直播帶貨行業 為全面復出試水溫？

最新娛聞
撰文：東方新地

現年59歲的江華自從近月擺脫「M字額」困擾後，不但外表回春，連心態都活躍了不少，不時開網上直播狂冧粉絲，早前更有傳他將全面復出接拍電影，連他的太太麥潔文亦有在內地社交網轉載這個消息，日前江華開網上直播時，就透露自己目前正與內地一間公司接洽，將會加入直播帶貨的行列！

文：東方新地｜圖：微博@江華1119、抖音@江華1119、微博@Kitman麥潔文、新傳媒照片庫

江華 淡出幕前18年

江華早在04年離巢無綫後，已開始北上發展，但之後因健康問題，令他逐漸淡出幕前，期間一度轉行賣保險，又不時陪太太麥潔文四出登台，做個跟得老公，但始終未有復出計劃，連古天樂開拍電影版《尋秦記》，希望以原班人馬演出，但被江華一口拒絕。早前有傳江華全面復出，將出演電影，對此消息麥潔文亦有在內地社交網轉載，而網友都紛紛表示好期待，又大讚江華的戲路十分廣闊，而且做戲真心不錯。

江華早前曾在抖音拍片自爆當年其實好憎演《西遊記》中「唐三藏」一角，認為這個角色成日都講「阿彌陀佛」，好木訥又冇得發揮。（圖片來源：抖音@江華1119）
江華早前曾在抖音拍片自爆當年其實好憎演《西遊記》中「唐三藏」一角，認為這個角色成日都講「阿彌陀佛」，太木訥冇得發揮。（圖片來源：抖音@江華1119）
對於老公江華全面復出的消息，麥潔文亦有分享相關文章。（圖片來源：麥潔文微博）
對於老公江華全面復出的消息，麥潔文亦有轉載分享相關文章。（圖片來源：微博@Kitman麥潔文）

連開3小時直播

江華與太太麥潔文現身處內地，日前完成隔離後，在抖音連開3小時直播，原來今次是他首次開直播，獲過百萬粉絲捧場點讚，在直播中他大開金口獻唱《西遊記2》插曲《只愛西經》，當被問到會否復出拍戲時，他就回答自己需要多點時間，又透露他目前正與內地一間公司接洽，將會加入藝人直播帶貨的行列。

雖然江華已經淡出幕前多年，但首次開直播的他仍獲過百萬粉絲捧場。（圖片來源：抖音@江華1119）
雖然江華已經淡出幕前多年，在鏡頭前又唱又講都無怯場，首次開直播的他更獲過百萬粉絲捧場。（圖片來源：抖音@江華1119）
江華曾回覆網友表示有計劃復出拍劇。（圖片來源：抖音@江華1119）
江華在直播中回覆網友提問時坦言有計劃復出拍劇，但未有透露太多詳情。（圖片來源：抖音@江華1119）

濾鏡下雙頰凹陷

不過也有網友指直播中的江華即使用了濾鏡，仍然見到他樣貌十分蒼老，而且雙頰凹陷，臉上滿布皺紋，最後不熟悉直播方式的江華，更表示因為看不清網友們的評論，令他眼睛看得很痛，所以提前結束了直播。

江華在直播間明顯開了濾鏡。（圖片來源：抖音@江華1119）
江華在直播時明顯開了濾鏡效果，面色明顯偏紅潤。（圖片來源：抖音@江華1119）
但仍見到他雙頰凹陷，臉上滿布皺紋，顯得十分蒼老。（圖片來源：抖音@江華1119）
但網民指仍見到他雙頰凹陷，臉上滿布皺紋，顯得十分蒼老。（圖片來源：抖音@江華1119）

重溫江華由M字額到髮再生

59歲江華多年來都受「M字額」困擾，因此經常出街都會戴帽或包頭巾，以遮掩其半秃髮頂和「M字額」，雖然自爆出現「M字額」，但江華同時留言自勉，表示：「在意別人的評價，往往會在別人的逢迎誇獎中作出錯誤的決定，也會在別人的口誅筆伐中潰不成軍。」直到早前其太太麥潔文舉行《勁舞Dancing Queen麥潔文迷你演唱會2021》，江華連日在社交網上晒出多張他在台上無戴帽演出的近照，可以看得出江華已擺脫了「M字額」的困擾，其中一張相更見到他半低著頭，刻意展示出其濃密髮頂！

雖然出現「M字額」，但江華留言表示：「在意別人的評價，往往會在別人的逢迎誇獎中作出錯誤的決定，也會在別人的口誅筆伐中潰不成軍。」
2018年江華晒出自拍照，自爆出現「M字額」。（圖片來源：微博@江華1119）
呢張係2015年江華同劉華嘅合照。
這張是2015年江華同劉德華的合照，兩位型男望落同樣成熟有型。（圖片來源：微博@江華1119）
尋秦記 江華 古天樂
平日出街江華都會堅持戴帽或包頭巾，少有除帽示人！（圖片來源：新傳媒照片庫）

激罕除帽助陣太太麥潔文演出

直到早前江華太太麥潔文舉行《勁舞Dancing Queen麥潔文迷你演唱會2021》，兼任演唱會監製及表演嘉賓的江華，連日在社交網上晒出多張他在台上無戴帽演出的近照，可以看得出江華已擺脫了「M字額」的困擾即時生猛晒！其中一張相更見到他半低著頭，刻意展示出其濃密髮頂。

網民笑《尋秦記》原班人馬最大變化係... 「佢自己都認咗！」
59歲的江華和66歲麥潔文自1992年結婚，至今已有29年。（圖片來源：新傳媒照片庫）
麥潔文今次的迷你演唱會已在9月25及26日圓滿舉行。（圖片來源：麥潔文微博）
江華早前為太太麥潔文舉行的《勁舞Dancing Queen麥潔文迷你演唱會2021》擔任監製及表演嘉賓。（圖片來源：微博@Kitman麥潔文）
其中一張相更見到江華半低著頭，刻意展示出其濃密髮頂。（圖片來源：江華微博）
江華之後在社交網上晒出多張他在台上無戴帽綵排及演出的照片，其中一張更見到江華半低著頭，刻意展示出其濃密髮頂。（圖片來源：微博@江華1119）

在分享濃密髮頂照的同時，江華又寫上：「人，總在搖擺不定的心情中度日～變，是常態、是定律、是生存法則。好的壞的，都將會過去前進是該做的選擇，不要讓問題與環境偷走您的喜樂。」似在感歎自己「變」走「M字額」前後的心情。

現時江華不時會在微博分享近照，並寫上充滿正能量的感言。（圖片來源：江華微博）
現時江華不時會在微博分享近照，並寫上充滿正能量的「每日一悟」、「隨心隨筆」等感言。（圖片來源：微博@江華1119）
告別「M字額」後的江華，頭髮變得十分濃密。（圖片來源：江華微博）
告別「M字額」後的江華，頭髮變得十分濃密。（圖片來源：微博@江華1119）

讀者留言

熱門文章

 