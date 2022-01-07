59歲回春江華預告加入直播帶貨行業 為全面復出試水溫？
文：東方新地｜圖：微博@江華1119、抖音@江華1119、微博@Kitman麥潔文、新傳媒照片庫
江華 淡出幕前18年
江華早在04年離巢無綫後，已開始北上發展，但之後因健康問題，令他逐漸淡出幕前，期間一度轉行賣保險，又不時陪太太麥潔文四出登台，做個跟得老公，但始終未有復出計劃，連古天樂開拍電影版《尋秦記》，希望以原班人馬演出，但被江華一口拒絕。早前有傳江華全面復出，將出演電影，對此消息麥潔文亦有在內地社交網轉載，而網友都紛紛表示好期待，又大讚江華的戲路十分廣闊，而且做戲真心不錯。
連開3小時直播
江華與太太麥潔文現身處內地，日前完成隔離後，在抖音連開3小時直播，原來今次是他首次開直播，獲過百萬粉絲捧場點讚，在直播中他大開金口獻唱《西遊記2》插曲《只愛西經》，當被問到會否復出拍戲時，他就回答自己需要多點時間，又透露他目前正與內地一間公司接洽，將會加入藝人直播帶貨的行列。
濾鏡下雙頰凹陷
不過也有網友指直播中的江華即使用了濾鏡，仍然見到他樣貌十分蒼老，而且雙頰凹陷，臉上滿布皺紋，最後不熟悉直播方式的江華，更表示因為看不清網友們的評論，令他眼睛看得很痛，所以提前結束了直播。
重溫江華由M字額到髮再生
59歲江華多年來都受「M字額」困擾，因此經常出街都會戴帽或包頭巾，以遮掩其半秃髮頂和「M字額」，雖然自爆出現「M字額」，但江華同時留言自勉，表示：「在意別人的評價，往往會在別人的逢迎誇獎中作出錯誤的決定，也會在別人的口誅筆伐中潰不成軍。」直到早前其太太麥潔文舉行《勁舞Dancing Queen麥潔文迷你演唱會2021》，江華連日在社交網上晒出多張他在台上無戴帽演出的近照，可以看得出江華已擺脫了「M字額」的困擾，其中一張相更見到他半低著頭，刻意展示出其濃密髮頂！
激罕除帽助陣太太麥潔文演出
直到早前江華太太麥潔文舉行《勁舞Dancing Queen麥潔文迷你演唱會2021》，兼任演唱會監製及表演嘉賓的江華，連日在社交網上晒出多張他在台上無戴帽演出的近照，可以看得出江華已擺脫了「M字額」的困擾即時生猛晒！其中一張相更見到他半低著頭，刻意展示出其濃密髮頂。
在分享濃密髮頂照的同時，江華又寫上：「人，總在搖擺不定的心情中度日～變，是常態、是定律、是生存法則。好的壞的，都將會過去前進是該做的選擇，不要讓問題與環境偷走您的喜樂。」似在感歎自己「變」走「M字額」前後的心情。