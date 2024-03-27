江華高興曬卡被網民踢爆一個「男人大忌」！ 高EQ回應獲激讚

現年63歲的江華近年一直活躍於社交網站，經常拍片與網民分享自己的日常生活。近年多次被指外貌升級的江華，日前拍片大曬樂悠卡，不過就被網民寸係「老人家」。江華不但沒有爆Seed鬧人，反而一句高EQ回應，獲網民激讚！