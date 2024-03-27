江華高興曬卡被網民踢爆一個「男人大忌」！ 高EQ回應獲激讚
江華「登六」高興大曬樂悠卡
江華日前在社交平台發佈新短片，並留言指：「無所謂誰過得比我好，比我風華絕代，我就是我，不可複製，獨一無二 ＃心暖心等於世界」。片中可見江華一如既往戴上頭巾，高興大曬新領取的「樂悠卡」，並在片中指：「今日就想同大家分享一下，呢一張就叫樂悠卡，60歲先至攞得嘅，兩蚊就可以搭地鐵喇！」
網民踢爆「地中海」 一句高EQ回應獲激讚
不過一班內地網民就反應麻麻，部分網民留言指江華外貌與有太大出入，亦有網民留言指呢張卡喺內地係叫老人卡」。有趣的是，有網民問「為什麼總喜歡戴帽子戴墨鏡吃飯呢」，另一網民則踢爆「地中海」，江華卻沒有爆Seed回罵，反而大方以自己表情Sticker「哈哈哈你說的對」回應，獲網民大讚夠曬高EQ又大方。
63歲江華靠新髮型回春變晒樣
淡出香港娛樂圈多年的江華，近年一直活躍於社交網站，經常拍片與網民分享自己的日常生活。曾經自爆有「M字額」的江華，近年經常頂著一頭新髮型出現於抖音，雖然明顯比之前更顯年輕，但係一班網民都表示認唔出係江華，更表示外表大跌watt：「第一眼以為係馬國明」、「又用埋啲XX filter」、「太有自信」、「喉核成粒牛丸咁」、「點解搞成咁」等。
江華曾自爆有M字額
年輕時風度翩翩的江華曾迷倒不少師奶，而且一直都被指同天王劉德華似樣，但近年每見江華出街都成日戴帽，原來係因為正面對中年脫髮危機！雖然自爆出現「M字額」，但江華同時留言自勉，表示：「在意別人的評價，往往會在別人的逢迎誇獎中作出錯誤的決定，也會在別人的口誅筆伐中潰不成軍。」
激罕除帽助陣太太麥潔文演出
江華太太麥潔文三年前舉行《勁舞Dancing Queen麥潔文迷你演唱會2021》，兼任演唱會監製及表演嘉賓的江華，連日在社交網上晒出多張他在台上無戴帽演出的近照，可以看得出江華已擺脫了「M字額」的困擾，其中一張相更見到他半低著頭，刻意展示出其濃密髮頂。
在分享濃密髮頂照的同時，江華又寫上：「人，總在搖擺不定的心情中度日～變，是常態、是定律、是生存法則。好的壞的，都將會過去前進是該做的選擇，不要讓問題與環境偷走您的喜樂。」似在感歎自己「變」走「M字額」前後的心情。
2004年離巢無綫 曾撈保險
江華自1996年由亞視過檔無綫，演出多套劇集皆獲一致好評，演技的確毋容置疑。可惜江華拍完2004年《楚漢驕雄》後，決定離開無綫，轉戰內地拍劇搵人仔，隨後他更淡出娛樂圈，回港轉行賣保險，有指是因為腰部長期損傷，讓江華的脊椎退化，因此開始減少幕前工作，但他做了一年後便已退出保險業，只偶爾陪太太登台演出。
帶貨成績差過李國麟 被封「最慘帶貨明星」
江華疫情期間曾快閃內地一個月，期間一共進行了三次直播，頭一次是同內地紛絲純互動的見面直播，之後兩場直播才正式帶貨，江華在直播中賣金飾及鑽飾，而兩場直播帶貨總共只賣出了296單，總銷售額約3萬元人民幣，平均一場銷售額為1.5萬元人民幣。而被封為「最慘帶貨明星」的李國麟，在過去30日內做了4場直播帶貨，總銷售額為17.1萬元人民幣，即是平均一場銷售額為4萬多元人民幣，江華的帶貨成績比李國麟更差，被內地網民封為真正「最慘帶貨明星」。
重溫江華復出帶貨步李國麟後塵 直播Sell足5個鐘銷情慘淡
江華早前為一間黃金珠寶店直播帶貨，最高峰時有2千多人收看，但Sell足5個幾鐘，成交量卻不足100單。其實在直播前一日，江華已拍片預告會直播賣金，當時有網友曾警告他：「中國黃金都試過出流嘢，你小心啲啊！」江華也有回覆：「已經查過啦，嗰個係深圳黃金，並不是中國黃金。」似乎對自己今次所賣的產品好有信心。
網友建議：賣食物比較好
江華正式開始直播帶貨當日，只有初時有部分金器由259元人民幣，減到39.9元人民幣，獲少量網友青睞，之後隨着商品的價格愈來愈高，逐漸再無人下單。有不少網友紛紛為他分析他今次直播帶貨銷情慘淡的原因，並提出建議：「賣年貨吧，現在誰有閑錢買黃金」、「主要是東西賣錯了」、「黃金珠寶容易翻車，食品日用品畢竟實在」、「華哥賣食物比較好」等等。
香港網友：同阿舜風水輪流轉
也有不少香港網友對江華復出帶貨唔睇好，有網友更重提阿舜事件，改圖將江華同阿舜的頭像互相調轉，笑指「風水輪流轉」，現在輪到江華被人笑：「你個人就係衰在太有自信。」獲得過千網友讚好。
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