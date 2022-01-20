江華復出帶貨步李國麟後塵 直播Sell足5個鐘銷情慘淡 竟然關阿舜事？
文：東方新地｜圖：微博@江華1119、抖音@江華1119、連登討論區截圖
江華 直播帶貨 成交不足100單
江華日前為一間黃金珠寶店直播帶貨，最高峰時有2千多人收看，但Sell足5個幾鐘，成交量卻不足100單。其實在直播前一日，江華已拍片預告會直播賣金，當時有網友曾警告他：「中國黃金都試過出流嘢，你小心啲啊！」江華也有回覆：「已經查過啦，嗰個係深圳黃金，並不是中國黃金。」似乎對自己今次所賣的產品好有信心。
網友建議：賣食物比較好
不過到江華正式開始直播帶貨當日，只有初時有部分金器由259元人民幣，減到39.9元人民幣，獲少量網友青睞，之後隨着商品的價格愈來愈高，逐漸再無人下單。有不少網友紛紛為他分析他今次直播帶貨銷情慘淡的原因，並提出建議：「賣年貨吧，現在誰有閑錢買黃金」、「主要是東西賣錯了」、「黃金珠寶容易翻車，食品日用品畢竟實在」、「華哥賣食物比較好」等等。
港網友：同阿舜風水輪流轉
也有不少香港網友對江華復出帶貨唔睇好，有網友更重提阿舜事件，改圖將江華同阿舜的頭像互相調轉，笑指「風水輪流轉」，現在輪到江華被人笑：「你個人就係衰在太有自信。」獲得過千網友讚好。
重溫李國麟獲封「最慘帶貨明星」 坦言留內地賺錢10月很掛住香港
無綫「綠葉王」、現年67歲的李國麟，早前在內地學人直播帶貨，貨物包括手錶、佛珠等等。豈知他連踩8個鐘都無斬獲，甚至私下揞荷包補貼$200都無人落單，搞到內地網民都忍唔住笑佢：「我都睡了一覺，5個小時了，你還在播！」「好好退休養老吧！」最後更被揶揄為「最慘帶貨明星」。
暫停帶貨，受售後服務差拖累
對於賣力推銷卻銷量慘淡更背上不光彩名號，李國麟日前接受車淑梅主持的香港電台節目《舊日的足跡》訪問，期間澄清自己一共做了4場直播帶貨，第一場營業額有8萬，流量近60萬人次。第二場營業額逾38萬，流量約120萬人次。兩場直播均不足兩小時。
最後被封「最慘帶貨明星」，李國麟解釋即使第二場成功賣貨38萬，但由於售後遲遲未能送貨，導致退貨額高達31萬，害他無辜受拖累，牽涉到之後第三、四場直播帶貨，就算已換了公司做得比之前好，但已無補於事，營業額大跌至7萬，流量只餘17萬人次。
李國麟對於帶貨一事感到失望，但強調：「無嬲，只係好多同事關心我叫我小心啲，唔好咁辛苦！」同時直言要停一停帶貨，但會繼續拍戲、登台，因為這些才是他享受的工作。