江華復出帶貨步李國麟後塵 直播Sell足5個鐘銷情慘淡 竟然關阿舜事？

已淡出幕前多年的59歲江華，自上月起便不時在網上開直播狂冧粉絲，為全面復出試水溫，日前他更正式加入明星直播帶貨的行列，在抖音開賣黃金首飾，但在直播當日，他卻步了「最慘帶貨明星」李國麟的後塵，連Sell五個幾鐘，銷情都非常慘淡，事後網友都紛紛為他分析失敗原因，認為他主要衰在賣錯貨，建議他轉賣呢樣嘢！