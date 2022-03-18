江華情深演繹《我和春天有個約會》網民重提當年與鄧萃雯搞婚外情
江華chok爆獻唱《我和春天有個約會》
江華最近一定是技癢，連日在抖音開Live唱歌給一班粉絲聽，幾乎每次都戴不同的帽出鏡，繼續以chok樣示人，不過這日他獻唱的一首《我和春天有個約會》，就掀起網民熱話。
江華被網民翻情史舊帳
江華唱得如癡如醉，隨即被網民重提當年他與鄧萃雯在拍攝亞視劇《我和春天有個約會》期間發展出超友誼的關係，當年這事引起全城哄動，如今江華再唱這首主題曲，勾起網民的集體回憶，不少網民都戥鄧萃雯唔抵，認為她癡心錯付。
江華連續6日被影到出入鄧萃雯寓所
當年的江華已是電視台炙手可熱的小生，就在96年他與麥潔文結婚後的第四個年頭，因為拍攝亞視劇《我和春天有個約會》，和鄧萃雯在劇中有不少感情戲，結果江華背妻出軌，與鄧萃雯假戲真做，更被傳媒影到有江華連續6日出入鄧萃雯寓所，婚外情斷到正。
江華與麥潔文聯手數鄧萃雯
江華出軌在先，面對輿論壓力，他最後還是選擇返回老婆麥潔文身邊認錯，而麥潔文亦選擇了原諒江華，不過鄧萃雯就慘了，她唔止背上「小三」之名，名聲徹底受損，江華更與麥潔文夫妻聯手，在節目《城市追擊》中力數鄧萃雯，江華更直言：「是她先勾引我的。但是從來不後悔，曾經的付出是真心的！」鄧萃雯亦隨即開記招反擊，聲稱將控告對方，雙方展開隔空罵戰，鄧萃文又稱受到電話騷擾，矛頭直指江華太太麥潔文。
江華承認曾百份百愛過鄧萃雯
事過境遷後，江華曾在訪問中坦言在那個時候很愛她(鄧萃雯)，真的是百分之一百喜歡她。之後江華亦曾在港台節目《舊日的足跡》中重提婚外情事件，承認當時少年輕狂，並指人生總有失手、失控的時候，承認自己在道德上是錯事，反思知有問題要負起責任，做得不對便改過，最重要是與太太一齊面對及解決。
鄧萃雯沒有怨恨江華
至於因為江華而令人生一度陷入谷底，連演藝事業也受影響的鄧萃雯，她亦曾在《志雲飯局》中剖白自己從未想過要破壞別人的婚姻，17年鄧萃雯更在內地節目《魯豫有約》中自言沒有怨恨江華，因為她覺得自己也有錯，成年人都應該承擔每一個感情，可能只是一些情緒上面的很失望，但她還是不能永遠將錯誤交給別人。經一事長一智，不過情路上坎坷的鄧萃雯至今仍是單身。
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