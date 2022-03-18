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江華情深演繹《我和春天有個約會》網民重提當年與鄧萃雯搞婚外情

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60歲的江華近年再次活躍幕前，除了開騷仲加入直播行列，又頻頻在抖音拍片一展歌喉，日前他在抖音大唱亞視年代的經典劇集《我和春天有個約會》的同名主題曲，唱到好肉緊又情深，點知就引起網民熱烈討論，重提他當年曾與劇中女主角鄧萃雯假戲真做，江華係咪自己攞嚟衰呢！

江華 江華日前在抖音唱歌，chok住畀晒心心。
江華日前在抖音唱歌，chok住畀晒心心。（圖片來源：抖音@江華）

江華chok爆獻唱《我和春天有個約會》

江華最近一定是技癢，連日在抖音開Live唱歌給一班粉絲聽，幾乎每次都戴不同的帽出鏡，繼續以chok樣示人，不過這日他獻唱的一首《我和春天有個約會》，就掀起網民熱話。

江華 江華唱《我和春天有個約會》時情感非常到位。
江華唱《我和春天有個約會》時情感非常到位。（圖片來源：抖音@江華）

江華被網民翻情史舊帳

江華唱得如癡如醉，隨即被網民重提當年他與鄧萃雯在拍攝亞視劇《我和春天有個約會》期間發展出超友誼的關係，當年這事引起全城哄動，如今江華再唱這首主題曲，勾起網民的集體回憶，不少網民都戥鄧萃雯唔抵，認為她癡心錯付。

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（圖片來源：抖音@江華）
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（圖片來源：抖音@江華）
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（圖片來源：抖音@江華）
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（圖片來源：抖音@江華）
江華 當年的亞視劇《我和春天有個約會》由鄧萃雯、萬綺雯、商天娥及蔡曉儀主演。
當年的亞視劇《我和春天有個約會》由鄧萃雯、萬綺雯、商天娥及蔡曉儀主演。（圖片來源：新傳媒資料庫）

江華連續6日被影到出入鄧萃雯寓所

當年的江華已是電視台炙手可熱的小生，就在96年他與麥潔文結婚後的第四個年頭，因為拍攝亞視劇《我和春天有個約會》，和鄧萃雯在劇中有不少感情戲，結果江華背妻出軌，與鄧萃雯假戲真做，更被傳媒影到有江華連續6日出入鄧萃雯寓所，婚外情斷到正。

江華 江華與鄧萃雯當年的婚外情為人津津樂道。
江華與鄧萃雯當年的婚外情為人津津樂道。（圖片來源：新傳媒資料庫）
江華 鄧萃雯當年在《我和春天有個約會》飾演的姚小蝶楚楚可人，也難怪江華會被她迷倒。
鄧萃雯當年在《我和春天有個約會》飾演的姚小蝶楚楚可人，也難怪江華會被她迷倒。（圖片來源：新傳媒資料庫）

江華與麥潔文聯手數鄧萃雯

江華出軌在先，面對輿論壓力，他最後還是選擇返回老婆麥潔文身邊認錯，而麥潔文亦選擇了原諒江華，不過鄧萃雯就慘了，她唔止背上「小三」之名，名聲徹底受損，江華更與麥潔文夫妻聯手，在節目《城市追擊》中力數鄧萃雯，江華更直言「是她先勾引我的。但是從來不後悔，曾經的付出是真心的！」鄧萃雯亦隨即開記招反擊，聲稱將控告對方，雙方展開隔空罵戰，鄧萃文又稱受到電話騷擾，矛頭直指江華太太麥潔文。

江華 江華當年出軌後，竟與老婆麥潔文聯手對付鄧萃文。
江華當年出軌後，竟與老婆麥潔文聯手對付鄧萃雯。（圖片來源：微博@kitman麥潔文）
江華 當年背妻發生婚外情，江華選擇放棄鄧萃文，而麥潔文亦默默支持著自己的老公。
當年背妻發生婚外情，江華選擇放棄鄧萃雯，而麥潔文亦默默支持著自己的老公。（圖片來源：微博@kitman麥潔文）

江華承認曾百份百愛過鄧萃雯

事過境遷後，江華曾在訪問中坦言在那個時候很愛她(鄧萃雯)，真的是百分之一百喜歡她。之後江華亦曾在港台節目《舊日的足跡》中重提婚外情事件，承認當時少年輕狂，並指人生總有失手、失控的時候，承認自己在道德上是錯事，反思知有問題要負起責任，做得不對便改過，最重要是與太太一齊面對及解決。

江華 鄧萃雯曾在內地的訪問節目中提及當年與江華的一段情，並承認自己都有錯。
鄧萃雯曾在內地的訪問節目中提及當年與江華的一段情，並承認自己都有錯。（圖片來源：微博影片截圖）

鄧萃雯沒有怨恨江華

至於因為江華而令人生一度陷入谷底，連演藝事業也受影響的鄧萃雯，她亦曾在《志雲飯局》中剖白自己從未想過要破壞別人的婚姻，17年鄧萃雯更在內地節目《魯豫有約》中自言沒有怨恨江華，因為她覺得自己也有錯，成年人都應該承擔每一個感情，可能只是一些情緒上面的很失望，但她還是不能永遠將錯誤交給別人。經一事長一智，不過情路上坎坷的鄧萃雯至今仍是單身。

江華 當年鄧萃雯被江華如此對待，但她卻直言沒有怨恨過對方。
當年鄧萃雯被江華如此對待，但她卻直言沒有怨恨過對方。（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：抖音@江華、微博@江華、微博@kitman麥潔文、新傳媒資料庫、[email protected]

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