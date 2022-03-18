江華情深演繹《我和春天有個約會》網民重提當年與鄧萃雯搞婚外情

60歲的江華近年再次活躍幕前，除了開騷仲加入直播行列，又頻頻在抖音拍片一展歌喉，日前他在抖音大唱亞視年代的經典劇集《我和春天有個約會》的同名主題曲，唱到好肉緊又情深，點知就引起網民熱烈討論，重提他當年曾與劇中女主角鄧萃雯假戲真做，江華係咪自己攞嚟衰呢！