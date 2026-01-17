江華唱《天命最高》暗藏重大細節 演技被嚴重低估 未拎視帝先拎金像獎？
江華直播唱《天命最高》意外曝光金像獎座
有眼利網民在江華的直播片段中，發現他身後書架上擺放著一座造型特別的獎座。經過仔細研究後發現，原來這正是江華在1990年憑電影《但願人長久》奪得的第9屆香港電影金像獎「最佳新演員」獎座。當年29歲的江華在片中飾演患上鼻咽癌的消防員「江家和」，初次拍攝電影就成功奪獎，用今日說法可算是「一出道即高峰」典型例子。這個發現令不少網民驚嘆，原來江華的演技實力早已獲得業界認可。
江華力壓單立文黃坤玄奪最佳新演員
翻查當年第9屆金像獎的入圍名單，江華要面對的競爭對手實力不容小覷。同時入圍最佳新演員的包括單立文憑《潘金蓮之前世今生》、童星黃坤玄憑《阿郎的故事》，以及龍方憑《至尊無上》等。最終江華成功突圍而出，在眾多新人中脫穎而出奪得殊榮。有趣的是，同屆金像獎的最佳導演是《喋血雙雄》吳宇森，影帝是周潤發憑《阿郎的故事》，影后則是張曼玉憑《不脫襪的人》，可見當年確實是港片黃金時代的星光熠熠年份。
江華一直未得到視帝殊榮！
當年江華已經出道5年，經過亞視訓練班成為ATV一線小生，但由於名氣不及TVB演員，加上酬勞微薄，在舅父介紹下嘗試往電影圈發展。這個轉型決定最終為他帶來意想不到的收穫，首次拍攝電影就獲得金像獎認可。不過有網民指出，江華雖然在電影界有此佳績，但在電視圈卻未曾得到過視帝殊榮，只在2003年《萬千星輝頒獎典禮》憑穿越劇《九五至尊》得到「我最喜愛角色獎」，同年視帝是《戇夫成龍》郭晉安。
36年前金像獎座設計與現時截然不同
網民在考古過程中還發現一個有趣細節，就是江華手上的金像獎座與現時大家熟悉的「女神獎座」設計完全不同。原來第四屆至第九屆金像獎座是由雕刻家麥顯揚先生設計，並由銅雕成「一個人以高速向前奔跑的形態，表面凹凸不平、形象較為抽象，有勇往直前的感覺」。直到第十屆開始，才改用由香港小姐鄭文雅操刀設計的獎座，展現金像獎女神手持「東方之珠」圓球的姿態，獎座以銅鑄造、高43.8cm、重五磅半，圓球是鍍銀，女神則仿鄭文雅身形鑄造。
網民熱議江華演技實力被低估
這個意外發現引起網民熱烈討論，不少人表示「原來江華咁勁，金像獎得主嚟㗎」、「難怪佢演嫪毐咁有說服力，有實力㗎」。也有網民感嘆江華的演技一直被低估，「佢其實好有實力，只係太快收山」。更有粉絲留言表示「我覺得江華演技好過撈家，扮咩似咩」、「做配角嘅氣場仲勁過主角」。