江華唱《天命最高》暗藏重大細節 演技被嚴重低估 未拎視帝先拎金像獎？

《尋秦記》電影熱映帶動全城懷舊熱潮，連帶主題曲《天命最高》都重新成為網民熱話。近日有網民翻出江華在直播中深情演唱《天命最高》的片段，意外發現他身後擺放著一個獎座，這位好戲之人早在36年前已經是金像獎得主，更曾經擊敗呢位男藝人！