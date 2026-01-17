江華唱《天命最高》暗藏重大細節 演技被嚴重低估 未拎視帝先拎金像獎？

最新娛聞
東方新地

廣告

《尋秦記》電影熱映帶動全城懷舊熱潮，連帶主題曲《天命最高》都重新成為網民熱話。近日有網民翻出江華在直播中深情演唱《天命最高》的片段，意外發現他身後擺放著一個獎座，這位好戲之人早在36年前已經是金像獎得主，更曾經擊敗呢位男藝人！

江華直播唱《天命最高》意外曝光金像獎座

有眼利網民在江華的直播片段中，發現他身後書架上擺放著一座造型特別的獎座。經過仔細研究後發現，原來這正是江華在1990年憑電影《但願人長久》奪得的第9屆香港電影金像獎「最佳新演員」獎座。當年29歲的江華在片中飾演患上鼻咽癌的消防員「江家和」，初次拍攝電影就成功奪獎，用今日說法可算是「一出道即高峰」典型例子。這個發現令不少網民驚嘆，原來江華的演技實力早已獲得業界認可。

江華力壓單立文黃坤玄奪最佳新演員

翻查當年第9屆金像獎的入圍名單，江華要面對的競爭對手實力不容小覷。同時入圍最佳新演員的包括單立文憑《潘金蓮之前世今生》、童星黃坤玄憑《阿郎的故事》，以及龍方憑《至尊無上》等。最終江華成功突圍而出，在眾多新人中脫穎而出奪得殊榮。有趣的是，同屆金像獎的最佳導演是《喋血雙雄》吳宇森，影帝是周潤發憑《阿郎的故事》，影后則是張曼玉憑《不脫襪的人》，可見當年確實是港片黃金時代的星光熠熠年份。

江華一直未得到視帝殊榮！

當年江華已經出道5年，經過亞視訓練班成為ATV一線小生，但由於名氣不及TVB演員，加上酬勞微薄，在舅父介紹下嘗試往電影圈發展。這個轉型決定最終為他帶來意想不到的收穫，首次拍攝電影就獲得金像獎認可。不過有網民指出，江華雖然在電影界有此佳績，但在電視圈卻未曾得到過視帝殊榮，只在2003年《萬千星輝頒獎典禮》憑穿越劇《九五至尊》得到「我最喜愛角色獎」，同年視帝是《戇夫成龍》郭晉安。

36年前金像獎座設計與現時截然不同

網民在考古過程中還發現一個有趣細節，就是江華手上的金像獎座與現時大家熟悉的「女神獎座」設計完全不同。原來第四屆至第九屆金像獎座是由雕刻家麥顯揚先生設計，並由銅雕成「一個人以高速向前奔跑的形態，表面凹凸不平、形象較為抽象，有勇往直前的感覺」。直到第十屆開始，才改用由香港小姐鄭文雅操刀設計的獎座，展現金像獎女神手持「東方之珠」圓球的姿態，獎座以銅鑄造、高43.8cm、重五磅半，圓球是鍍銀，女神則仿鄭文雅身形鑄造。

網民熱議江華演技實力被低估

這個意外發現引起網民熱烈討論，不少人表示「原來江華咁勁，金像獎得主嚟㗎」、「難怪佢演嫪毐咁有說服力，有實力㗎」。也有網民感嘆江華的演技一直被低估，「佢其實好有實力，只係太快收山」。更有粉絲留言表示「我覺得江華演技好過撈家，扮咩似咩」、「做配角嘅氣場仲勁過主角」。

江華 金像獎 江華在直播中深情演唱《天命最高》，身後金像獎座意外入鏡（圖片來源：直播圖片）
江華在直播中深情演唱《天命最高》，身後金像獎座意外入鏡（圖片來源：直播圖片）
江華 金像獎 江華1990年憑《但願人長久》奪得第9屆金像獎最佳新演員（圖片來源：新傳媒資料庫）
江華1990年憑《但願人長久》奪得第9屆金像獎最佳新演員（圖片來源：新傳媒資料庫）
江華 金像獎 贈娃娃舜嘅金石良言，呢個都好經典。（圖片來源：TVB）
贈娃娃舜嘅金石良言，呢個都好經典。（圖片來源：TVB）
江華 金像獎 經常被指撞樣劉德華（圖片來源：新傳媒資料庫）
經常被指撞樣劉德華（圖片來源：新傳媒資料庫）
江華 金像獎 扮皇帝似皇帝（圖片來源：新傳媒資料庫）
扮皇帝似皇帝（圖片來源：新傳媒資料庫）
江華 金像獎 九五至尊（圖片來源：新傳媒資料庫）
九五至尊（圖片來源：新傳媒資料庫）
江華 金像獎 江華做西楚霸王同樣出色！（圖片來源：新傳媒資料庫）
江華做西楚霸王同樣出色！（圖片來源：新傳媒資料庫）
江華 金像獎 在《楚漢驕雄》中，江華（左）、鄭少秋（右）、江華（右）分別演出項羽、劉邦。（圖片來源：新傳媒資料庫）
在《楚漢驕雄》中，江華（左）、鄭少秋（右）、江華（右）分別演出項羽、劉邦。（圖片來源：新傳媒資料庫）

圖片來源：直播圖片、新傳媒資料庫、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 