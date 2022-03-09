江華愛女陳薔天正式出道做歌手 阿媽麥潔文做軍師 唱腔被指似Sammi
江華與麥潔文育有一對仔女，大仔Bryan 陳耀淙致力向醫護界發展，無心入行，不過26歲囡囡陳薔天（天天）就自細發明星夢。爲捧女做歌手，麥潔文近年不時帶女踩台，又四圍搵機會，可惜始終無人問津，最後惟有自己女兒自己捧。最近陳薔天正式出道，新歌〈沉淪在你的世界觀〉打入港台「中文歌曲龍虎榜」，唱腔被指似Sammi，有阿媽麥潔文做軍師，天天唔使驚！
江華愛女恨入行多年
爸爸是似劉華的江華，媽咪麥潔文是過氣實力女歌手，陳薔天身爲江華個女壓力都唔少，據知她自19歲起開始參加內地選秀節目的選拔賽，甚至曾參加過無綫的《聲夢傳奇》初選，不過有後台都唔入圍，但她多年來一直裝備自己，除了跟阿媽麥潔文學唱歌，周圍登台攞經驗，還學習填詞、作曲，在音樂創作上自我增值。
陳薔天新歌打入港台龍虎榜
陳薔天終於等到好時機出道，她的首隻派台歌〈沉淪在你的世界觀〉就是她親自填詞的作品，更曾打入港台「中文歌曲龍虎榜」的第18位，新人來說成績不錯。
江華麥潔文以行動撐愛女
江華與麥潔文對愛女入行都非常支持，過去不時見到一家三口齊齊亮相公開節目表演，又高調一起接受訪問，去年底陳薔天更在麥潔文穿針引線下，亮相港台音樂節目《獅子山下好音樂》，在台上翻唱〈有一種悲傷〉。這次正式出道，麥潔文非常緊張，更親自做歌曲監製，並在自己的社交網大力為女兒宣傳。不少網民聽完陳薔天的新歌，都覺得唱腔似Sammi鄭秀文，不過外形呢就真係好一般，未必做到聲色藝俱全。