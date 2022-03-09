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江華愛女陳薔天正式出道做歌手 阿媽麥潔文做軍師 唱腔被指似Sammi

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江華與麥潔文育有一對仔女，大仔Bryan 陳耀淙致力向醫護界發展，無心入行，不過26歲囡囡陳薔天（天天）就自細發明星夢。爲捧女做歌手，麥潔文近年不時帶女踩台，又四圍搵機會，可惜始終無人問津，最後惟有自己女兒自己捧。最近陳薔天正式出道，新歌〈沉淪在你的世界觀〉打入港台「中文歌曲龍虎榜」，唱腔被指似Sammi，有阿媽麥潔文做軍師，天天唔使驚！

江華 江華的二女陳薔天今年26歲，江華視前世情人天天如心肝寶貝，自小寵愛有加，父女係非常親密，更不反對囡囡入行。
江華的二女陳薔天今年26歲，江華視前世情人天天如心肝寶貝，自小寵愛有加，父女係非常親密，更不反對囡囡入行。（圖片來源：[email protected]

江華愛女恨入行多年

爸爸是似劉華的江華，媽咪麥潔文是過氣實力女歌手，陳薔天身爲江華個女壓力都唔少，據知她自19歲起開始參加內地選秀節目的選拔賽，甚至曾參加過無綫的《聲夢傳奇》初選，不過有後台都唔入圍，但她多年來一直裝備自己，除了跟阿媽麥潔文學唱歌，周圍登台攞經驗，還學習填詞、作曲，在音樂創作上自我增值。

江華 麥潔文不時對外大讚女兒有唱歌天份，對於女兒入行更是撐到底，在背後做軍師。
麥潔文不時對外大讚女兒有唱歌天份，對於女兒入行更是撐到底，在背後做軍師。（圖片來源：[email protected]
江華 麥潔文與江華曾帶陳薔天上無綫的《明愛暖萬心》表演，天天首次與父母同台合唱，穿上似足做姊妹的晚裝，略嫌老氣，演出後亦未有太大迴響，之後更一齊做訪問。
麥潔文與江華曾帶陳薔天上無綫的《明愛暖萬心》表演，天天首次與父母同台合唱，穿上似足做姊妹的晚裝，略嫌老氣，演出後亦未有太大迴響，之後更一齊做訪問。 （圖片來源：東方新地資料庫）

陳薔天新歌打入港台龍虎榜

陳薔天終於等到好時機出道，她的首隻派台歌〈沉淪在你的世界觀〉就是她親自填詞的作品，更曾打入港台「中文歌曲龍虎榜」的第18位，新人來說成績不錯。

江華 陳薔天的新歌〈沉淪在你的世界觀〉。
陳薔天的新歌〈沉淪在你的世界觀〉。（圖片來源：[email protected]
江華 陳薔天在社交網興奮報喜，載圖展示自己的新歌打入港台「中文歌曲龍虎榜」。
陳薔天在社交網興奮報喜，載圖展示自己的新歌打入港台「中文歌曲龍虎榜」。（圖片來源：[email protected]

江華麥潔文以行動撐愛女

江華與麥潔文對愛女入行都非常支持，過去不時見到一家三口齊齊亮相公開節目表演，又高調一起接受訪問，去年底陳薔天更在麥潔文穿針引線下，亮相港台音樂節目《獅子山下好音樂》，在台上翻唱〈有一種悲傷〉。這次正式出道，麥潔文非常緊張，更親自做歌曲監製，並在自己的社交網大力為女兒宣傳。不少網民聽完陳薔天的新歌，都覺得唱腔似Sammi鄭秀文，不過外形呢就真係好一般，未必做到聲色藝俱全。

江華 陳薔天去年底參與港台的音樂會。
陳薔天去年底參與港台的音樂會。（圖片來源：[email protected]
江華 近年麥潔文開始出山登台做騷，不時見她帶住囡囡天天一齊表演，母女檔無非都係想帶女兒入行做星二代。
近年麥潔文開始出山登台做騷，不時見她帶住囡囡天天一齊表演，母女檔無非都係想帶女兒入行做星二代。（圖片來源：東方新地資料庫）
江華 麥潔文在微博上載女兒的新歌MV，大力宣傳。
麥潔文在微博上載女兒的新歌MV，大力宣傳。（圖片來源：微博@麥潔文）
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（圖片來源：微博@麥潔文）
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（圖片來源：微博@麥潔文）
江華 有網民在陳薔天的社交網大讚她唱live好聽。（圖片來源IG@chancheungtin）
有網民在陳薔天的社交網大讚她唱live好聽。（圖片來源[email protected]
江華 當年麥潔文對細八年的江華一見鍾情，主動問男方攞電話展開追求，92年二人結婚，婚後育有一子一女，大仔陳耀淙現年28歲，囡囡陳薔天亦已經26歲。爲了相夫教子，麥潔文婚後退居幕後教唱歌，近年才復出幕前，高調開騷。
當年麥潔文對細八年的江華一見鍾情，主動問男方攞電話展開追求，92年二人結婚，婚後育有一子一女，大仔陳耀淙現年28歲，囡囡陳薔天亦已經26歲。爲了相夫教子，麥潔文婚後退居幕後教唱歌，近年才復出幕前，高調開騷。（圖片來源：微博@麥潔文）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、微博@Kitman麥潔文、東方新地資料庫

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