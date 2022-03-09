江華愛女陳薔天正式出道做歌手 阿媽麥潔文做軍師 唱腔被指似Sammi

江華與麥潔文育有一對仔女，大仔Bryan 陳耀淙致力向醫護界發展，無心入行，不過26歲囡囡陳薔天（天天）就自細發明星夢。爲捧女做歌手，麥潔文近年不時帶女踩台，又四圍搵機會，可惜始終無人問津，最後惟有自己女兒自己捧。最近陳薔天正式出道，新歌〈沉淪在你的世界觀〉打入港台「中文歌曲龍虎榜」，唱腔被指似Sammi，有阿媽麥潔文做軍師，天天唔使驚！