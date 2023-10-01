江華細女近照曝光獲讚氣質女神 自細被狠批醜樣：江華的女兒怎麼這麼醜
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江華與麥潔文育有一對仔女，大仔Bryan陳耀淙高大有型，不過就無心入行，致力向醫護界發展；而26歲細囡陳薔天（天天）就自小被稱為醜小鴨，外表一直不如哥哥和爸爸。近日麥潔文上傳江華和陳薔天兩父女近照，網民都一致大讚陳薔天有氣質又靚女！
江華細女近照曝光獲讚氣質女神
日前麥潔文在社交平台上傳多張老公江華和愛女陳薔天的合照，相中兩父女頭貼頭，又並肩而行，場面非常溫馨。網民更留言大讚昔日的醜小鴨陳薔天越大越靚，盡得父母優良基因，變成氣質女神：「女兒好漂亮，氣質超好啊」、「愈大愈靚女」、「盡得爸爸媽媽的優點」等。
自爆自細被狠批醜樣：江華的女兒怎麼這麼醜
爸爸是似劉華的江華，哥哥又高大有型，陳薔天從小就被拿來跟家人比較。陳薔天在去年接受訪問時，就自爆自小曾因外貌受到批評：「江華的女兒怎麼這麼醜？我已經聽到了。我小學啊，就第一天上課，我有哭過，我有跟我爸說我很難過，我想轉學，然後我爸就特別地不知道怎麼安慰我。」
陳薔天恨入行多年 曾參加《聲夢》初選
自小恨入娛樂圈的陳薔天，據知她自19歲起開始參加內地選秀節目的選拔賽，甚至曾參加過無綫的《聲夢傳奇》初選，不過有後台都唔入圍，但她多年來一直裝備自己，除了跟阿媽麥潔文學唱歌，周圍登台攞經驗，還學習填詞、作曲，在音樂創作上自我增值。
陳薔天去年自創曲終打入港台龍虎榜
陳薔天終於等到好時機出道，她的首隻派台歌〈沉淪在你的世界觀〉就是她親自填詞的作品，更曾打入港台「中文歌曲龍虎榜」的第18位，新人來說成績不錯。
江華麥潔文以行動撐愛女
江華與麥潔文對愛女入行都非常支持，過去不時見到一家三口齊齊亮相公開節目表演，又高調一起接受訪問，前年陳薔天更在麥潔文穿針引線下，亮相港台音樂節目《獅子山下好音樂》，在台上翻唱〈有一種悲傷〉。這次正式出道，麥潔文非常緊張，更親自做歌曲監製，並在自己的社交網大力為女兒宣傳。不少網民聽完陳薔天的新歌，都覺得唱腔似Sammi鄭秀文，不過當時外形就真係好一般，未必做到聲色藝俱全。
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圖片來源：IG@chancheungtin、微博@Kitman麥潔文、東方新地資料庫