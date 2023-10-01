江華細女近照曝光獲讚氣質女神 自細被狠批醜樣：江華的女兒怎麼這麼醜

江華與麥潔文育有一對仔女，大仔Bryan陳耀淙高大有型，不過就無心入行，致力向醫護界發展；而26歲細囡陳薔天（天天）就自小被稱為醜小鴨，外表一直不如哥哥和爸爸。近日麥潔文上傳江華和陳薔天兩父女近照，網民都一致大讚陳薔天有氣質又靚女！