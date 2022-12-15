61歲江華百變新髮型變曬樣 網民認唔出：第一眼以為係馬國明

現年61歲的江華在2004年淡出香港娛樂圈，雖然已經長時間沒有參與幕前演出，但江華一直活躍於社交網站，經常拍片與網民分享自己的日常生活。曾經自爆出現過「M字額」的江華，最近換了一頭新髮型回春20年，但網民卻完全認唔出，覺得佢變曬樣！