江華成功告別M字額 激罕除帽展示濃密髮頂
58歲江華多年來都受「M字額」困擾，因此經常出街都會戴帽或包頭巾，以遮掩其半秃髮頂和「M字額」，直到近日其太太麥潔文舉行《勁舞Dancing Queen麥潔文迷你演唱會2021》，江華連日在社交網上晒出多張他在台上無戴帽演出的近照，可以看得出江華已擺脫了「M字額」的困擾，其中一張相更見到他半低著頭，刻意展示出其濃密髮頂！
文：東方新地｜圖：江華微博、麥潔文微博、新傳媒圖片庫
江華 曾自爆有M字額
年輕時風度翩翩的江華曾迷倒不少師奶，而且一直都被指同天王劉德華似樣，但近年每見江華出街都成日戴帽，原來係因為正面對中年脫髮危機！雖然自爆出現「M字額」，但江華同時留言自勉，表示：「在意別人的評價，往往會在別人的逢迎誇獎中作出錯誤的決定，也會在別人的口誅筆伐中潰不成軍。」
激罕除帽助陣太太麥潔文演出
直到近日江華太太麥潔文舉行《勁舞Dancing Queen麥潔文迷你演唱會2021》，兼任演唱會監製及表演嘉賓的江華，連日在社交網上晒出多張他在台上無戴帽演出的近照，可以看得出江華已擺脫了「M字額」的困擾，其中一張相更見到他半低著頭，刻意展示出其濃密髮頂。
在分享濃密髮頂照的同時，江華又寫上：「人，總在搖擺不定的心情中度日～變，是常態、是定律、是生存法則。好的壞的，都將會過去前進是該做的選擇，不要讓問題與環境偷走您的喜樂。」似在感歎自己「變」走「M字額」前後的心情。
2004年離巢無綫 曾撈保險
江華自1996年由亞視過檔無綫，演出多套劇集皆獲一致好評，演技的確毋容置疑。可惜江華拍完2004年《楚漢驕雄》後，決定離開無綫，轉戰內地拍劇搵人仔，隨後他更淡出娛樂圈，回港轉行賣保險，有指是因為腰部長期損傷，讓江華的脊椎退化，因此開始減少幕前工作，但他做了一年後便已退出保險業，只偶爾陪太太登台演出。