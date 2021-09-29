江華成功告別M字額 激罕除帽展示濃密髮頂

58歲江華多年來都受「M字額」困擾，因此經常出街都會戴帽或包頭巾，以遮掩其半秃髮頂和「M字額」，直到近日其太太麥潔文舉行《勁舞Dancing Queen麥潔文迷你演唱會2021》，江華連日在社交網上晒出多張他在台上無戴帽演出的近照，可以看得出江華已擺脫了「M字額」的困擾，其中一張相更見到他半低著頭，刻意展示出其濃密髮頂！

文：東方新地｜圖：江華微博、麥潔文微博、新傳媒圖片庫