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江華成功告別M字額 激罕除帽展示濃密髮頂

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撰文：東方新地

58歲江華多年來都受「M字額」困擾，因此經常出街都會戴帽或包頭巾，以遮掩其半秃髮頂和「M字額」，直到近日其太太麥潔文舉行《勁舞Dancing Queen麥潔文迷你演唱會2021》，江華連日在社交網上晒出多張他在台上無戴帽演出的近照，可以看得出江華已擺脫了「M字額」的困擾，其中一張相更見到他半低著頭，刻意展示出其濃密髮頂！

文：東方新地｜圖：江華微博、麥潔文微博、新傳媒圖片庫

江華 曾自爆有M字額

年輕時風度翩翩的江華曾迷倒不少師奶，而且一直都被指同天王劉德華似樣，但近年每見江華出街都成日戴帽，原來係因為正面對中年脫髮危機！雖然自爆出現「M字額」，但江華同時留言自勉，表示：「在意別人的評價，往往會在別人的逢迎誇獎中作出錯誤的決定，也會在別人的口誅筆伐中潰不成軍。」

雖然出現「M字額」，但江華留言表示：「在意別人的評價，往往會在別人的逢迎誇獎中作出錯誤的決定，也會在別人的口誅筆伐中潰不成軍。」
2018年江華晒出自拍照，自爆出現「M字額」。（圖片來源：江華微博）
呢張係2015年江華同劉華嘅合照。
這張是2015年江華同劉德華的合照，兩位型男望落同樣成熟有型。（圖片來源：江華微博）
尋秦記 江華 古天樂
平日出街江華都會堅持戴帽或包頭巾。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
江華
少有除帽示人！（圖片來源：新傳媒圖片庫）

激罕除帽助陣太太麥潔文演出

直到近日江華太太麥潔文舉行《勁舞Dancing Queen麥潔文迷你演唱會2021》，兼任演唱會監製及表演嘉賓的江華，連日在社交網上晒出多張他在台上無戴帽演出的近照，可以看得出江華已擺脫了「M字額」的困擾，其中一張相更見到他半低著頭，刻意展示出其濃密髮頂。

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江華即將在今年11月19日踏入59歲，他和66歲麥潔文自1992年結婚，至今已有29年。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
江華近日為太太麥潔文舉行的《勁舞Dancing Queen麥潔文迷你演唱會2021》擔任監製及表演嘉賓。（圖片來源：麥潔文微博）
江華近日為太太麥潔文舉行的《勁舞Dancing Queen麥潔文迷你演唱會2021》擔任監製及表演嘉賓。（圖片來源：麥潔文微博）
麥潔文今次的迷你演唱會已在9月25及26日圓滿舉行。（圖片來源：麥潔文微博）
麥潔文今次的迷你演唱會已在9月25及26日圓滿舉行。（圖片來源：麥潔文微博）
何廣沛、羅天宇等TVB小生都有現身支持麥潔文演唱會。（圖片來源：江華微博）
何廣沛、羅天宇等TVB小生都有現身支持麥潔文演唱會。（圖片來源：江華微博）
江華連日來在社交網上晒出多張他在台上無戴帽綵排及演出的近照。（圖片來源：江華微博）
江華連日來在社交網上晒出多張他在台上無戴帽綵排及演出的近照。（圖片來源：江華微博）
其中一張相更見到江華半低著頭，刻意展示出其濃密髮頂。（圖片來源：江華微博）
其中一張相更見到江華半低著頭，刻意展示出其濃密髮頂。（圖片來源：江華微博）

在分享濃密髮頂照的同時，江華又寫上：「人，總在搖擺不定的心情中度日～變，是常態、是定律、是生存法則。好的壞的，都將會過去前進是該做的選擇，不要讓問題與環境偷走您的喜樂。」似在感歎自己「變」走「M字額」前後的心情。

現時江華不時會在微博分享近照，並寫上充滿正能量的感言。（圖片來源：江華微博）
現時江華不時會在微博分享近照，並寫上充滿正能量的「每日一悟」、「隨心隨筆」等感言。（圖片來源：江華微博）
告別「M字額」後的江華，頭髮變得十分濃密。（圖片來源：江華微博）
告別「M字額」後的江華，頭髮變得十分濃密。（圖片來源：江華微博）
江華同麥潔文更在台上手拖手合唱。（圖片來源：微博@Queenie君君711）
江華同麥潔文更在台上手拖手合唱。（圖片來源：微博@Queenie君君711）

2004年離巢無綫 曾撈保險

江華自1996年由亞視過檔無綫，演出多套劇集皆獲一致好評，演技的確毋容置疑。可惜江華拍完2004年《楚漢驕雄》後，決定離開無綫，轉戰內地拍劇搵人仔，隨後他更淡出娛樂圈，回港轉行賣保險，有指是因為腰部長期損傷，讓江華的脊椎退化，因此開始減少幕前工作，但他做了一年後便已退出保險業，只偶爾陪太太登台演出。

尋秦記 江華 古天樂
早前古天樂開拍電影版《尋秦記》，堅持用回原班人馬演出電影版先夠傳神，不過劇中要角江華就講明唔拍，請古天樂食檸檬。（圖片來源：《尋秦記》截圖）
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江華在電視劇版《尋秦記》中飾演的奸角連晉因暗戀烏廷芳（宣萱）而同穿越到戰國時代的項少龍（古天樂）交惡，角色性格由忠變奸。（圖片來源：《尋秦記》截圖）
年輕時的江華官仔骨骨，曾迷倒不少粉絲。（圖片來源：江華微博）
年輕時的江華官仔骨骨，頭髮亦十分濃密，曾迷倒不少粉絲。（圖片來源：江華微博）

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