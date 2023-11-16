AK江𤒹生首度灌錄日文歌《白愛》盼港日樂迷都喜歡

AK江𤒹生今年不斷為樂迷帶來驚喜，今日釋出的最新單曲，竟然是一首日文合唱歌《白愛》！今次與AK合唱的是日本歌手高瀨統也，更特意為他度身訂造作品，不過AK未有細想勇闖日本藝能界的想法，只望香港、日本的樂迷都喜歡這首歌。