汪小菲控大S長期「服違禁藥」遭圍攻 台媒追擊有5次婚內出軌證據在手

大S徐熙媛與前夫汪小菲去年11月宣布離婚，隨後於今年2月與韓國男團「酷龍」成員具俊曄舊情復熾閃婚。本以為展開人生新一頁，但大S與汪小菲的感情瓜葛仍未撇清。先爆出過汪小菲婚內出軌，醉酒攬內地女星張穎穎的相片；及後汪小菲又指「大S長期以他人處方服用違禁藥物」震撼全網卻隨即刪文，事件沒完沒了。針對大S與汪小菲的瓜葛，有台灣資深記者葛斯齊揚言會開直播爆料汪小菲其他攬女相，矛頭直指他婚內出軌。