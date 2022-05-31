汪小菲控大S長期「服違禁藥」遭圍攻 台媒追擊有5次婚內出軌證據在手
汪小菲稱大S「長期服違禁藥」每月索100萬台幣藥費
大S徐熙媛去年11月與汪小菲離婚，今年2月與具俊曄舊情復熾閃婚，不過二人的瓜葛仍未完。汪小菲爆出大S「長期服用違藥物」，並且每月向他索取100萬台幣醫藥費。就連當佢半邊仔的S媽也忍不住聲淚俱下回應指：「哪來的違禁品？」稱大S自誕下生兒子之後癲癇復發，需長期吃抗癲癇的藥，亦因為壓力太大而服用醫生處方抗壓力的鬆弛劑，不是違禁品。又指每月100台幣的費用並不是單獨給大S，還用作孩子的生活費、教育費。S媽亦哭求汪小菲留點口德，不要再二次傷害大S。事件一出後汪小菲火速刪post。
台記者爆料稱有汪小菲與另外5位女星出軌照
汪小菲連番指控大S後遭各方口誅筆伐，繼早前爆出他婚內出軌，衣衫不整醉攬內地女星張穎穎後，台灣記者葛斯齊再爆料指，自己手上還有更多汪小菲出離婚前的軌照，涉及另外5名女生，照片中他們有身體接觸，而5位對象不只中國人，也有韓國人，圈內、圈外都有份。葛斯齊更指，汪小菲透過中間人與自己講數，試圖用錢解決。
大S與具俊曄舊情復熾閃婚
大S與汪小菲離婚後，火速與52歲具俊曄（DJ Koo）再婚，曾寫下：「人生無常，我珍惜當下的幸福。感謝一切讓我一步一步走到現在的所有。」據知二人當時在韓國完成結婚登記，因為疫情關係，並沒有舉辦婚宴，但具俊曄即將出發到台灣與大S會面，並在台灣登記結婚和度蜜月，會在台灣逗留數月，之後再返回韓國，而大S尚未知會否跟隨他一起到韓國定居。具俊曄（DJ Koo）亦sweet爆表示：「聽到她離婚的消息，我找到了20多年前的那個號碼，聯繫了她。幸好那個號碼沒變，我們才能重新連結起來。已經錯過太久的時間不能再浪費了，所以我提議結婚，熙媛也終於接受了。」具俊曄曾接受韓媒訪問時，講述向大S求婚的經過，他表示偶然間聽到大S離婚後，便鼓起勇氣打電話向對方，他說：「我很忐忑不安，她接起電話非常開心，聽到聲音彷彿回到20年前。我們就這樣通了幾個月的電話，非常想見面，但礙於新冠肺炎疫情，不是家屬沒辦法進到台灣，所以我先鼓起勇氣，提出『再更遲之前我們成為家人好嗎？』這樣我們就能見到彼此，她也非常爽快說好。」
離婚後大S取消微博關注汪小菲
去年有指汪小菲批評台灣防疫言論觸怒大S成為離婚導火線，大S單方面認離婚後，汪小菲知衰公開就惹火言論道歉，並指因為「實在擔心家人」才如此衝動﹗不過大S似乎仍不為所動，汪小菲再出招，微博轉載網民以「汪小菲太有趣了」的文章，內容全是揶揄汪小菲，他轉載時留言「愛所有的家人，我老婆是第一」﹗不過卻被發現大S已取消關注汪小菲，而其後汪小菲亦刪走這個post﹗