汪小菲反擊大S聲明 原來最不滿大S拒做一件事？

大S徐熙媛與汪小菲在去年11月宣布離婚後，火速與其韓星前度具俊曄再續前緣，但仍一直被汪小菲追擊，近日因大S向汪小菲追討生活費，汪小菲更連番發文爆料，仲po埋贍養費清單，鬧埋大細S連其媽媽！昨日（11月21日）大S終於在其社交網發出聲明，大爆當日與汪小菲離婚的真正原因，仲提醒汪小菲勿做一件事！