汪小菲反擊大S聲明 原來最不滿大S拒做一件事？
大S徐熙媛爆與汪小菲離婚原因
大S在聲明中強調從沒傷害過汪小菲的身心，對汪爸爸和張蘭女士也發自內心地尊敬，至於離婚理由是為了汪小菲及其父母著想，而主動提出兩方緣分已盡，應該好聚好散，並保證此生不出惡言。孩子是由雙方共同監護，有法院調解書為證，而且孩子都很期待見到爸爸，因此她希望汪小菲不要封鎖她，以免她聯絡不到對方，不能第一時間提醒他勿情緒性發言而觸法。
汪小菲指責大S拒回北京過節
汪小菲在大S發聲明後，也極速在微博發文回應，指責她不讓孩子回北京探親，表示：「别來這套了，你要真體面，讓孩子回北京看爺爺啊？天天就當老好人？需要我替你和你媽說嗎？」又駁斥她文中「對汪爸爸和張蘭女士也發自內心尊敬」這一點，說：「好嘞，你要是真愛我爸媽你回北京啊？逢年過節你回來啊？也犯不上我爸媽没人管！在北京待待都能死是嗎？」
汪小菲暴走連環鬧爆大小S：唔想幫佢養男人
早前汪小菲微博發文鬧其妹小S後，又爆「大S長期以他人處方服用違禁藥物」，震撼全網後隨即刪文。後來攻擊不遂後而惹起台灣資深記者葛斯齊不滿，遭瘋狂追擊，直播揭秘爆出婚內出軌，逼得汪小菲2度求饒！沉寂一段時候後，又有消息爆出指汪小菲未有安約定支付大S生活費，汪小菲即透過律師發聲明，仲喺微博po埋贍養費清單，連環鬧爆大細S連其媽媽！
汪小菲贍養費清單都出埋
汪小菲近日不斷於微博暴走，大鬧台灣媒體，指自己過去一年，為孩子付出咗好多，無論係孩子的學費、生活費，一分都無少，更指自己作為一個男人，大S再嫁，仲要幫大S嗰頭家交電費！而清單中，紀錄逾4千萬台幣款項支出內容，小則司機加班費，大則十多萬台幣家用也詳細列明。強調係共同撫養孩子，認為無權利去阻止汪小菲去睇孩子。
鬧埋大小S老母：畀足面你哋！
這頭鬧完媒體，汪小菲撞著再鬧埋人阿媽，話自己已經畀足面大S一家，如果佢哋仲唔畀佢見孩子就要爆晒佢哋屋企的醜事出嚟，表示：「徐媽媽，我夠給你們一家留面子了，命是誰救回來的？你家多少孩子？我家就一個孩子，我母親怎麼你們了？不讓我們看孩子回北京？不罵你我都不答應。你再逼逼，再逼逼把你家這點噁心事兒全說出來好嗎？尤其是你小女兒就她跳的歡，她是踩在她姐腦袋上的小丑。再逼逼？」
汪小菲再爆小S：妳老公在妳家樓下會所找姑娘
汪小菲不滿小S都唔係咩新聞，今次暴走亦唔會放過小S，先指小S係踩住自己家姐上位，又講返以前的往事，大鬧小S係「惡魔」：「徐熙娣，你就踩著你姐的人血饅頭上位，她不好你老開心了，我就是你最想看到的，你自己過的不好就整你姐。惡魔。你自己過的好不好你丫自己知道。你媽過生日，家庭節日哪個不是我安排的？十幾年都是我一個北京孩子在台北安排。你老公呢？我一個北京哥們兒，我媽都沒安排好。我告訴你你老公幹嘛呢吧，就在你們家樓下的會所找姑娘呢，你放個屁嗎？別他媽的來逼逼我？你們家上海那個用你錢買的房子，好多p，你再跟我逼逼？真他x的讓我噁心！」
對於汪小菲稱說許雅鈞在家樓下「找姑娘」，有指S媽說許雅鈞是她的女婿，她很清楚對方為人，認為這太誇張，「從出道到現在大家都很清楚我們！」
汪小菲檢舉小S長年服安眠藥
汪小菲又炮轟小S：「我汪小菲，本人先從那個小蛤蟆開始，我檢舉徐熙娣，長年服用思諾思（安眠藥），且不經過醫生處方，通過第三方拿身份證取藥！ 」張蘭更在直播中加碼爆料稱小S「每天吃20顆」、「20粒算不算吸是啥意思？」
大S與汪小菲緣分已盡 必口出惡言
至於大S的狀況，S媽則是心疼地說不能再刺激女兒了，她一緊張就會呼吸困難。針對汪小菲連續發文和爆料，大S也發表聲明，強調從認識汪小菲那一刻起，從未傷害過他的身心。至於離婚原因，主動提出兩方緣分已盡，好聚好散作為離婚理由，並表示不口出惡言，但對於自己沒能在第一時間提醒他勿情緒性發言，給大眾帶來負能量感到非常抱歉，希望就此停止紛爭。
網民意見兩極：小家vs唔可以貼大床
雖然汪小菲連贍養費清單都出埋，但仍有大量網民反指佢小家而且明明係佢婚內出軌在先，離婚後又咬住大S唔放：「你是在蔑視法律嗎」、「是前妻」、「你出軌了，才變前妻」、「又喝了多少？這篇又準備什麼時候刪？」、「你家這破事可以拍一個大型狗血連續劇了」！不過也有網民支持汪小菲，認為唔可以幫人貼大床：「這個事我支持汪小菲，憑什麼為前妻的老公花錢？」、「光頭真的是佔了好大的便宜呢，有房住，有妻睡，還不用交電費」等等，亦有網民錯重點指：「我滴天吶，我一輩子都用不了你百分之一的錢，你們也太太太奢侈了」！
常見問題
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