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汪小菲秘密來港約會莊鍶敏 親認單身力證張穎穎已Out

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近日有傳媒影到汪小菲秘密來港，同大馬拿督千金莊鍶敏約會，莊鍶敏早前已宣布離婚，回復單身，但汪小菲去年認愛張穎穎後，曾傳出分手又復合的消息，對此莊鍶敏直指汪小菲已親口表態，說自己現在是單身！

大S與汪小菲於2010年結婚，在2021年離婚。
大S與汪小菲於2010年結婚，2021年離婚。（圖片來源：微博@大S）

汪小菲 曾傳與張穎穎復合

現年41歲的大S前夫汪小菲去年被爆婚內出軌內地女演員張穎穎，更有指張穎穎曾為汪小菲墮胎，汪小菲曾一度否認，但到去年11月，汪小菲終高調認愛，不料今年初，張穎穎公開指汪小菲「情緒真的很不可控、很恐怖」，嚇到她單方面和汪小菲分手，之後兩人亦曾傳出復合，但被張穎穎否認。

汪小菲 張穎穎最近經常社交網派福利，被指為重返市場做準備。
張穎穎最近經常社交網派福利，被指為重返市場做準備。（圖片來源：小紅書@張穎穎）

汪小菲與莊鍶敏親密同行

不少網友都好關心汪小菲和張穎穎是否真分手，近日就有傳媒影到汪小菲秘密來港，在中環一間餐廳密會大馬拿督千金莊鍶敏，雖然同行仲有其他友人，但當日莊鍶敏明顯經悉心打扮，一副戰鬥格現身，更坐在汪小菲身邊，用餐時間長達3小時，全程兩人有講有笑，到晚上10點半才飲飽食醉離開，之後兩人短暫分開又會合同行，期間更膊頭貼膊頭，表現親密。

汪小菲 莊鍶敏悉心打扮密會汪小菲，期間表現親密，傾得好投契。
莊鍶敏悉心打扮密會汪小菲，期間表現親密，傾得好投契。（圖片來源：[email protected]

莊鍶敏強調汪小菲親口認單身

事後莊鍶敏接受傳媒訪問，表示事前並不知道汪小菲在場，但由於兩人都有做直播，所以有期同話題，她更大讚汪小菲是做實事的人。對於兩人有冇發展機會，莊鍶敏表示大家只是剛認識，只當識多個朋友，不會特別多想。最後她強調汪小菲對她說自己是單身，不過她認為這是對方的私事，並沒有追問。她又直認兩人已交換電話號碼，但解釋只是因為有工作問題想請教對方。

汪小菲 莊鍶敏指同汪小菲都係傾做直播嘅事，但又傾埋對方係咪單身。
莊鍶敏指同汪小菲都係傾做直播嘅事，但又傾埋對方係咪單身。（圖片來源：微博@汪小菲）

莊鍶敏去年與台商離婚

現年42歲的莊鍶敏在去年11月結束同台灣珍珠奶茶店老闆Brian（楊秉逸）兩年多的婚姻，莊鍶敏在接受傳媒訪問時，透露離婚的最大原因，是因為Brian拒絕跟隨她到內地和香港發展。莊鍶敏對傳媒大呻Brian婚前曾承諾願意為她遷居到香港或內地生活，但最後Brian卻說放不下台灣的生意。兩人經常因為定居問題而鬧交，莊鍶敏直言「勉強冇幸福」，兩人根本無法走下去，惟有選擇離婚。

汪小菲 莊鍶敏 莊鍶敏和Brian前年於女方的香港豪宅行婚禮及簽紙結婚，當年Brian曾被指外形有幾分似莊鍶敏前度吳浩康，因此有台版吳浩康之稱。
莊鍶敏和Brian在2020年於女方的香港豪宅行婚禮及簽紙結婚，當年Brian曾被指外形有幾分似莊鍶敏前度吳浩康，因此有台版吳浩康之稱。（圖片來源：[email protected]

莊鍶敏家族生意逾8億

莊鍶敏和莊思明兩姊妹已故的父親莊寶是馬來西亞拿督，家族生意範圍十分廣，包括珠寶、紙業、房地產投資等，更曾出任香港上市公司中國光大控股主席，身家估計超過8億。莊鍶敏家住山頂獨立屋，但自2011年同拍拖5年的吳浩康分手後，雖然翌年同過導演葉念琛傳緋聞，不過都係冇米粥，之後Dry足7年，2019年終於覓得台灣商人Brian作對象，去到2020年2月，兩人拍拖僅半年，莊思敏就被發現同Brian入紙結婚，在40歲生日前成功出嫁做人妻，但最後這段婚姻只維持了兩年零9個月。

汪小菲 莊鍶敏家族資產估計逾8億，離婚時她表示Brian冇要求分她身家。
莊鍶敏家族資產估計逾8億，離婚時她表示Brian冇要求分她身家。（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：微博@大S、小紅書@張穎穎、[email protected]、微博@汪小菲

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