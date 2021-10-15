汪明荃街坊Look落街買餸超貼地　西貢大屋其實收埋超多名牌衫、袋、鞋！

現時74歲阿姐汪明荃近年愛上玩IG，更自創手寫「汪阿TAG」捲起一時熱話，不少圈中人都慕名仿效，隨之阿姐亦成為「IG紅人」。而阿姐亦非常貼地，不時就會在個人IG上分享自己的生活點滴。日前阿姐現身街巿買餸，一身街坊Look真係差啲認唔到！

文：東方新地 圖：汪明荃IG