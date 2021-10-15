汪明荃街坊Look落街買餸超貼地 西貢大屋其實收埋超多名牌衫、袋、鞋！
現時74歲阿姐汪明荃近年愛上玩IG，更自創手寫「汪阿TAG」捲起一時熱話，不少圈中人都慕名仿效，隨之阿姐亦成為「IG紅人」。而阿姐亦非常貼地，不時就會在個人IG上分享自己的生活點滴。日前阿姐現身街巿買餸，一身街坊Look真係差啲認唔到！
文：東方新地 圖：汪明荃IG
日常阿姐定時定候就會上載自己寫大字的學習進度公諸同好之外，過時過節又會分享自己的慶祝活動，每逢新年更會公開自製蘿蔔糕的過程，不少圈中藝人都爭住報名一嚐阿姐手勢。而貼地的阿姐日前亦趁住颱風「圓規」襲港前席，以一身街坊Look現身街巿買餸存糧，戴上Cap帽，身穿格仔裇衫加牛仔褲的她，再加上戴住口罩、拖住手拉車，相信街坊一時間都未能認出阿姐本人！
8號風球「圓規」！ 大家小心！
我也於今早去街市買餸作準備！
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阿姐珍藏衫、袋、鞋
阿姐入行多年，家中珍藏了大量名貴衣物，早前阿姐亦非常大方，將自己多年的名牌包包、晚裝、鞋等收藏分享至個人IG，網民見到都非常羨慕。但事實上，阿姐原意絕非曬裝炫富，她與一般家庭主婦無異，只是趁住太陽高掛天氣好，將平時深藏櫃底的衣物端出露台曬太陽順便殺菌，實情都不知幾有生活智慧！
汪明荃、羅家英6,000萬三層高別墅
而另一方面，阿姐與家英哥同住的西貢獨立屋地方雖大，但二人生活簡單純樸，室內裝修毫不造作，亦不帶半點奢華。獨立屋內以白色或淺色的傢私佈置，每逢佳節又會換上合適的擺設，例如聖誕樹、貼揮春以及掛燈籠等。不過窗外的風景卻非每個人都能夠擁有，依山而建的獨立屋面向西貢沿岸無敵大海景，加上客廳設置超大型落地玻璃透光度十足。此等低調的奢華，難怪阿姐由出道至今都依然咁受觀眾歡迎，果然是現今娛樂圈的長青樹！