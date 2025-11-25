周嘉洛澳洲貼身照顧汪明荃｜高空環抱施「暖男六式」融化阿姐 轉頭追問一事竟被當面鬧爆？
畏高阿姐挑戰610公呎熱氣球 周嘉洛遲到後上演愛抱抱
節目第二集，行程去到乘坐熱氣球於610公呎高空睇日出，本身有畏高的阿姐坦言出發前已擔心數日：「我拍嘢最擔心係呢日喇。」更嚇人的是，當日講明會提早15分鐘到場的周嘉洛竟然遲到，比阿姐更遲現身！不過嘉洛仔隨即將功補過，面對驚到面無表情的阿姐，他施展渾身解數照顧。由於熱氣球的籃有一定高度，嘉洛每次都第一時間跳入或跳出，再溫柔地將阿姐「愛的抱抱」抱入抱出籃中；升空後為免阿姐被火「㷫」親，全程舉手幫忙擋熱；又不斷安撫說：「我哋唔使望咁低，我哋望遠就得。」更拿出相機與阿姐自拍分散其注意力，全程更以雙手環抱增加安全感，連串體貼舉動被製作組封為「絕世暖男」。
周嘉洛豪花6000蚊氹阿姐 開口問戀情秒食檸檬
周嘉洛的暖男行為貫穿整個旅程，除了在調配雞尾酒時眼利發現阿姐手指被𠝹損，並馬上專業地處理傷口外；在參觀酒廠時，他更趁阿姐不為意，偷偷買下一支價值港幣6,000元、在阿姐出生年份釀製的紅酒作禮物，氹得阿姐笑逐顏開。不過，溫馨過後卻暗藏火藥味，二人在Fine Dine期間，阿姐突然八卦心起，追問嘉洛的戀情狀況，點知嘉洛竟使出「太極」招數迴避問題，左閃右避的態度令阿姐不禁當場反眼，更嬲到手指指大喝：「你答咗先。」場面極之搞笑，兩人火花十足。
周嘉洛搞笑擔當大放笑彈 阿姐首度揸大膽車嚇親網民
除了體貼一面，周嘉洛亦不失其搞笑本色，在第一集彩蛋中已大跳火辣Pole Dance娛樂大家，今集又化身「爬行嘉洛」，綜藝感爆燈。而旅程中另一驚喜，則是阿姐竟然首度在節目中駕駛大型車，她駕駛時一臉嚴肅的模樣，反而讓網民感到相當安全又驚喜。一動一靜的配搭，加上周嘉洛時而認真傾偈，時而搞氣氛的能力，令他與阿姐的互動充滿化學作用，難怪節目播出後贏盡正評。
網民洗版激讚有火花：估唔到周嘉洛同阿姐有化學作用
節目播出後，網民反應一面倒向好，紛紛湧入討論區留言，大讚兩人火花十足：「估唔到周嘉洛同阿姐有化學作用，幾流暢」、「有嘉洛在好搞笑」、「見到嘉洛都接到阿姐講嘢，認真傾偈或者搞氣氛都得。」不少網民亦被周嘉洛的暖男行為融化：「啱啱睇完，嘉洛仔照顧阿姐真係好乖」。同時，阿姐駕駛大型車的畫面亦成為焦點：「第一次見阿姐喺電視揸車，見佢揸車個樣相當嚴肅，肯定好安全」、「意外驚喜」。而周嘉洛在IG分享的幕後花絮，亦引來郭柏妍、戴祖儀、蔣祖曼等圈中好友留言大讚有愛。