周嘉洛澳洲貼身照顧汪明荃｜高空環抱施「暖男六式」融化阿姐 轉頭追問一事竟被當面鬧爆？

昨晚（24日）播出的台慶綜藝《帶阿姐看世界》中，周嘉洛化身「絕世暖男」在澳洲貼身照顧汪明荃（阿姐），場面超有愛！尤其在畏高的阿姐面前，嘉洛不但全程高空環抱，更使出「暖男六式」照顧周到，極度窩心。但鏡頭一轉，嘉洛竟因迴避戀情問題，激到阿姐反眼兼手指指，究竟發生咩事？