75歲阿姐汪明荃餵Lady M蛋糕給愛犬遭炮轟：估唔到Liza姐咁冇智慧
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汪明荃日前75歲生日，向來非常疼錫家中兩隻愛犬，當日她在Facebook公開的影片中，將Lady M生日蛋糕餵給兩隻愛犬吃，惹來部份網民批評：「最好不要給人類的食物給狗狗吃！」
汪明荃75歲生日好充實
汪明荃日前度過75歲生日，在社交網記下行程：「一早起身，Brenda/Precy已準備了長壽麵，雞蛋及昨晚收到的生日蛋糕（楊千華丁子高送的心形紅玫瑰鮮花及蛋糕，Lady M送的蛋糕）為我唱生日歌。COCO &BINGO送上香吻，開心！家英哥同我飲茶，晚上還有晚飯，好滿足了。」全日過得相當充實。
「鍾意喎！Lady M㗎！」
汪明荃向來非常疼錫家中兩隻愛犬，然而她因為在Facebook公開的影片中，將Lady M的生日蛋糕餵給兩隻愛犬吃，惹起部分網民批評。她在片段中透露這個蛋糕在Lady M購買，切蛋糕時兩隻愛犬坐定定望到實，她馬上將面前的蛋糕一口一口餵給牠們吃，並說道：「嘩，鍾意喎！Lady M㗎！」
狗狗忌食含咖啡因食物
不少網民看到汪明荃餵蛋糕給愛犬後，紛紛留言表示朱古力是狗狗的禁忌食物，當中的可可鹼和咖啡因隨時令狗狗又吐又瀉、抽搐、心跳加快、昏迷甚至死亡，很驚訝汪明荃竟然沒有常識：「毛孩食到 咖啡因嚴重會致死」、「估唔到Liza姐咁冇智慧」、「唔可以亂咁餵嘢食畀狗狗㗎」、「愛狗嘅人都應該知道唔食得朱古力」。
焙茶都含咖啡因
從Lady M的官方網站所見，汪明荃影片中的同款蛋糕是焙茶千層蛋糕，成份包括焙茶忌廉、小麥、奶、雞蛋和微量果仁，而當中引起爭議的咖啡色朱古力，其實只是黑糖焙茶啫喱球。網民提醒汪明荃仍要謹慎：「焙茶都有咖啡因」、「毛孩子唔好食大人蛋糕，因為牛油對腸胃不好」、「果仁都唔食得」、「最好不要給人類的食物給狗狗吃！」
汪明荃食Lady M惹「插隊風波」
其實汪明荃食Lady M唔係第一次出事！去年阿姐就因為唔使排隊直入「長龍店」兼不設訂座Lady M堂食而釀成「打尖插隊風波」惹來食客來不滿，結果更遭到網上聲討！不過阿姐之後就霸氣回覆，表示Lady M的老闆是自己的老友，「我覺得冇咩嘢」，否認打尖！