77歲汪明荃挑戰斟100杯咖啡 大方抽自己水獲網民激讚好玩得！
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77歲汪明荃入行58年，獲稱為汪阿姐嘅佢多年來作品不斷，無論係歌影視都會見到阿姐嘅身影！汪明荃將於11月23及24日在紅館舉行《阿姐•汪明荃演唱會2024》，日前汪阿姐更於《世界認真組織》嘅IG新片驚喜現身，仲挑戰狂斟100杯咖啡兼連環爆金句，超玩得獲網民留言激讚！
汪明荃狂斟100杯咖啡宣傳演唱會
汪明荃日前現身IG頻道《世界認真組織》，仲挑戰「100杯熱咖啡有幾多杯會斟瀉」，為下月舉行嘅演唱會做宣傳，更在片中狂斟100杯咖啡。當片主幫汪阿姐斟咖啡落手上嘅咖啡壺時，汪阿姐見對方冇斟滿時仲表示：「你再多啲啦，唔係斟到天光喇，我有舉重㗎」最後更面不改色完成挑戰，而斟瀉嘅杯數則係13杯，阿姐實力果然唔可以睇少！
汪明荃連環爆金句網民like爆
除咗挑戰斟100杯咖啡引起網民熱議外，汪阿姐更在挑戰中連環爆出金句，當片主問汪阿姐「係唔係未試過一次過斟100杯咖啡」時，汪阿姐即爆笑表示：「冇喎，我自己都唔飲嘅」隨後片主在汪阿姐斟淨3杯時嘩出聲，又搞笑稱：「阿姐心諗都唔知你哋嗌乜，嚇死人咩」點知汪阿姐竟然火速抽自己經典廣告水講：「個心離一離？」簡直係貼地到爆！
因此亦有唔少網民留言激讚汪阿姐超玩得：「好欣賞阿姐近貼年青人」、「好有趣！阿姐心態年輕，很會接梗」、「覺得汪阿姐越來越可愛」、「個心離一離阿姐都識接落去」、「阿姐勁啊，100杯係真心堅！同埋阿姐都幾玩得，一齊癲」、「好X勁！汪阿姐咁玩得！個心離一離！」
汪明荃新歌搵黃偉文林家謙合作
汪明荃上月中推出新歌《Make my day》，今次新歌邀請Wyman黃偉文填詞，不過最驚喜嘅部分莫過於作曲部分係由新生代歌手林家謙擔任，跨世代合作令唔少網民表示十分期待！
撰文：東方新地圖片來源：Ig@wang_liza、Ig@worldseriousorg、影片截圖、Ig@terencelam0903