77歲汪明荃挑戰斟100杯咖啡 大方抽自己水獲網民激讚好玩得！

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77歲汪明荃入行58年，獲稱為汪阿姐嘅佢多年來作品不斷，無論係歌影視都會見到阿姐嘅身影！汪明荃將於11月23及24日在紅館舉行《阿姐•汪明荃演唱會2024》，日前汪阿姐更於《世界認真組織》嘅IG新片驚喜現身，仲挑戰狂斟100杯咖啡兼連環爆金句，超玩得獲網民留言激讚！

汪明荃狂斟100杯咖啡宣傳演唱會

汪明荃日前現身IG頻道《世界認真組織》，仲挑戰「100杯熱咖啡有幾多杯會斟瀉」，為下月舉行嘅演唱會做宣傳，更在片中狂斟100杯咖啡。當片主幫汪阿姐斟咖啡落手上嘅咖啡壺時，汪阿姐見對方冇斟滿時仲表示：「你再多啲啦，唔係斟到天光喇，我有舉重㗎」最後更面不改色完成挑戰，而斟瀉嘅杯數則係13杯，阿姐實力果然唔可以睇少！

汪明荃 汪啊姐 汪阿姐喺片主為佢斟咖啡落壺時，因見對方怕自己拎唔到咁重而冇斟滿時，就直接表示自己有舉重，叫對方可以大膽倒咖啡。（圖片來源：Ig@worldseriousorg）
汪阿姐喺片主為佢斟咖啡落壺時，因見對方怕自己拎唔到咁重而冇斟滿時，就直接表示自己有舉重，叫對方可以大膽倒咖啡。（圖片來源：Ig@worldseriousorg）
汪明荃 汪啊姐 汪阿姐亦有在社交平台晒出當日拍攝時嘅合照及花絮。（圖片來源：Ig@wang_liza）
汪阿姐亦有在社交平台晒出當日拍攝時嘅合照及花絮。（圖片來源：Ig@wang_liza）
汪明荃 汪啊姐 （圖片來源：Ig@wang_liza）
（圖片來源：Ig@wang_liza）
汪明荃 汪啊姐 汪明荃將於11月23及24號在紅館舉行一連2場嘅個唱。（圖片來源：網上圖片）
汪明荃將於11月23及24號在紅館舉行一連2場嘅個唱。（圖片來源：網上圖片）

汪明荃連環爆金句網民like爆

除咗挑戰斟100杯咖啡引起網民熱議外，汪阿姐更在挑戰中連環爆出金句，當片主問汪阿姐「係唔係未試過一次過斟100杯咖啡」時，汪阿姐即爆笑表示：「冇喎，我自己都唔飲嘅」隨後片主在汪阿姐斟淨3杯時嘩出聲，又搞笑稱：「阿姐心諗都唔知你哋嗌乜，嚇死人咩」點知汪阿姐竟然火速抽自己經典廣告水講：「個心離一離？」簡直係貼地到爆！

汪明荃 汪啊姐 汪阿姐在挑戰期間連環爆出金句！（圖片來源：Ig@worldseriousorg）
汪阿姐在挑戰期間連環爆出金句！（圖片來源：Ig@worldseriousorg）
汪明荃 汪啊姐 汪阿姐仲抽自己經典廣告「嚇到個心離一離」水！（圖片來源：Ig@worldseriousorg）
汪阿姐仲抽自己經典廣告「嚇到個心離一離」水！（圖片來源：Ig@worldseriousorg）

因此亦有唔少網民留言激讚汪阿姐超玩得：「好欣賞阿姐近貼年青人」、「好有趣！阿姐心態年輕，很會接梗」、「覺得汪阿姐越來越可愛」、「個心離一離阿姐都識接落去」、「阿姐勁啊，100杯係真心堅！同埋阿姐都幾玩得，一齊癲」、「好X勁！汪阿姐咁玩得！個心離一離！」

汪明荃 汪啊姐 汪阿姐的歌曲《熱咖啡》係代表作之一。（圖片來源：影片截圖）
汪阿姐的歌曲《熱咖啡》係代表作之一。（圖片來源：影片截圖）
汪明荃 汪啊姐 汪阿姐於1994年台慶時就曾以超性感服裝上陣表演，仲邊唱邊跳出大膽誘人舞步！（圖片來源：影片截圖）
汪阿姐於1994年台慶時就曾以超性感服裝上陣表演，仲邊唱邊跳出大膽誘人舞步！（圖片來源：影片截圖）
汪明荃 汪啊姐 汪阿姐嘅服裝可謂戰鬥力十足！（圖片來源：影片截圖）
汪阿姐嘅服裝可謂戰鬥力十足！（圖片來源：影片截圖）
汪明荃 汪啊姐 汪阿姐仲有被dancers舉起嘅高難度動作！（圖片來源：影片截圖）
汪阿姐仲有被dancers舉起嘅高難度動作！（圖片來源：影片截圖）

汪明荃新歌搵黃偉文林家謙合作

汪明荃上月中推出新歌《Make my day》，今次新歌邀請Wyman黃偉文填詞，不過最驚喜嘅部分莫過於作曲部分係由新生代歌手林家謙擔任，跨世代合作令唔少網民表示十分期待！

汪明荃 汪啊姐 汪阿姐趁個唱前推出新歌《Make my day》。（圖片來源：Ig@wang_liza）
汪阿姐趁個唱前推出新歌《Make my day》。（圖片來源：Ig@wang_liza）
汪明荃 汪啊姐 汪阿姐嘅新歌作曲部分由新生代歌手林家謙擔任，跨世代合作超級有驚喜！（圖片來源：Ig@terencelam0903）
汪阿姐嘅新歌作曲部分由新生代歌手林家謙擔任，跨世代合作超級有驚喜！（圖片來源：Ig@terencelam0903）

撰文：東方新地圖片來源：Ig@wang_liza、Ig@worldseriousorg、影片截圖、Ig@terencelam0903

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