77歲汪明荃挑戰斟100杯咖啡 大方抽自己水獲網民激讚好玩得！

77歲汪明荃入行58年，獲稱為汪阿姐嘅佢多年來作品不斷，無論係歌影視都會見到阿姐嘅身影！汪明荃將於11月23及24日在紅館舉行《阿姐•汪明荃演唱會2024》，日前汪阿姐更於《世界認真組織》嘅IG新片驚喜現身，仲挑戰狂斟100杯咖啡兼連環爆金句，超玩得獲網民留言激讚！

