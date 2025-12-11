羅家英體驗壇城沙畫感觸良多 四度患癌分享人生哲學：好似沙咁因緣而聚

汪明荃與羅家英這對娛樂圈恩愛夫妻檔，在最新一集節目中體驗不丹當地的「壇城沙畫」文化，過程中曾四度患癌的羅家英深受觸動，更透過這次體驗分享了自己對人生的深刻感悟。這個充滿宗教色彩的藝術活動，讓這對夫妻檔都有了不一樣的體會和反思。