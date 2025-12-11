羅家英體驗壇城沙畫感觸良多 四度患癌分享人生哲學：好似沙咁因緣而聚
汪明荃與羅家英這對娛樂圈恩愛夫妻檔，在最新一集節目中體驗不丹當地的「壇城沙畫」文化，過程中曾四度患癌的羅家英深受觸動，更透過這次體驗分享了自己對人生的深刻感悟。這個充滿宗教色彩的藝術活動，讓這對夫妻檔都有了不一樣的體會和反思。
羅家英體驗壇城沙畫感觸良多
在不丹的文化體驗中，汪明荃和羅家英參與了當地極具宗教意義的「壇城沙畫」活動。這項藝術的核心理念是「無常」，每位參與者在完成精美的沙畫作品後，都必須親手將其摧毀，藉此提醒人們世間萬物皆是短暫，不應過分執著於任何事物。羅家英在參與過程中顯得格外專注，細心地用彩沙創作著屬於自己的作品，而當需要摧毀作品的時刻來臨時，他的神情變得相當凝重和感慨。
四度患癌羅家英分享人生哲學
曾經歷四次癌症考驗的羅家英，對於「壇城沙畫」所傳達的「無常」概念特別有感觸。他在節目中真情流露地表示：「人生就好似沙咁，因緣而聚，就係咁簡單，我用呢個方式開解自己。」這番話不僅是他對這次文化體驗的感悟，更是他經歷多次生死關頭後對人生的深刻理解。羅家英透過自身的患病經歷，向觀眾傳達了珍惜當下、不執著於得失的人生智慧，他的分享讓在場的汪明荃也深受感動。
汪明荃羅家英不丹之旅精彩連連
除了深具意義的壇城沙畫體驗外，這對夫妻檔在不丹的旅程還充滿了歡樂和驚喜。他們拜訪了嫁到不丹的香港人Lamlam，了解當地的生活文化，更參與了不丹傳統的結婚儀式體驗。節目中還可以看到羅家英在不丹踢足球，汪明荃在旁邊充當啦啦隊的有趣畫面，兩人甚至嘗試了當地的射箭活動，展現出他們的活力和對新事物的好奇心。
網民大讚夫妻檔真情流露
節目播出後，網民紛紛被羅家英的真摯分享所感動，不少人留言表示：「家英哥講得好有道理，人生真係要學會放下。」也有觀眾讚賞汪明荃和羅家英的恩愛互動：「睇到佢哋咁恩愛真係好感動，阿姐對家英哥真係好照顧。」更有網民對壇城沙畫這個文化體驗表示興趣：「第一次知道有呢種藝術，好有意思，摧毀作品嘅概念好深刻。」不少觀眾都認為這集節目既有娛樂性又有教育意義，讓人在歡笑之餘也能獲得人生啟發。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期