78歲汪明荃素顏片段曝光網民反應一面倒 首爆退出TVB 羅家英一句話揭背後真正原因

78歲汪明荃與丈夫羅家英日前擔任米雪《友你有米55派對騷》演唱會嘉賓，演出後受訪時首度公開提及淡出計劃，明確表示未來4至5年內將逐步精簡工作。與此同時，網上流傳阿姐當日素顏抵達會場的片段，狀態之好令網民瘋狂激讚，一場演唱會竟成為兩人告別幕前的倒數起點。