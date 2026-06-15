78歲汪明荃素顏片段曝光網民反應一面倒 首爆退出TVB 羅家英一句話揭背後真正原因
汪明荃素顏落車片段曝光舉手投足巨星風範十足
網上近日流傳一段短片，紀錄了汪明荃當日由羅家英座駕接載到場的畫面。車門打開一刻，只見阿姐身穿黑色荷葉邊上衣配牛仔褲，臉上沒有半點脂粉，罕見地以全素顏姿態現身。她氣定神閒地撥了撥短髮，手持名牌大袋，在工作人員撐傘下步入會場，舉手投足依然散發巨星氣場，完全看不出已年屆78歲。
羅家英語出驚人宣布4至5年內淡出幕前
完成演出後兩人接受傳媒訪問，家英哥突然表示：「呢四至五年內我同阿姐也會慢慢淡出演藝圈。」他解釋並非完全退休，而是精簡工作量，坦言：「踏入80歲便多了很多東西會去想，記憶力沒有過往那麼精靈，講說話也沒有過往那麼叻。」阿姐亦附和：「始終都會淡出，要睇自己身體狀況。」兩人明確達成共識，具體時程將視個人身體狀況而定，家英哥更笑言淡出後打算專注學烹飪和做Facial。
縱橫演藝圈近60年兩度抗癌成功體力驚人
汪明荃1966年入行，縱橫演藝圈接近60載，曾分別於1985年確診甲狀腺癌及2002年確診乳腺癌，兩次皆因及早發現成功康復。羅家英同樣是「抗癌鬥士」，曾先後四度患癌，醫生曾研判他只剩8至9年壽命。兩人愛情長跑20年，2009年於拉斯維加斯結婚，家英哥曾深情形容：「你剩半條命，我剩半條命，我們終於合成一條命。」阿姐透露今年8月將在廣州中山紀念堂舉行《荃家歡樂》演唱會，明年亦考慮在港開騷。阿姐1971年加入TVB，效力TVB超過半個世紀，更獲頒TVB史上首個50年長期服務獎的紀錄，在主持、歌曲、劇集上的代表作多不勝數，而待播劇《風華背後》更是相隔10年後重新出演電視劇。
網民一致激讚阿姐素顏完勝所有80歲女性
片段曝光後隨即引發網民熱議，留言幾乎一面倒讚賞阿姐的自然美態。有網民留言「阿姐即係阿姐，素顏都咁神采飛揚」、「真係老得好靚嗰種」、「素顏都贏盡所有接近80歲的女性」。不少人感嘆阿姐保養得宜，亦有網民對兩人宣布淡出感到不捨，認為阿姐與家英哥多年來為演藝圈付出良多，希望他們身體健康享受餘下的幕前時光。