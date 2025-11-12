汪明荃羅家英情侶裝飛不丹｜老公突提議影民族結婚相 阿姐一句話全場起哄？
機場驚喜送機 家英哥當眾撩妻影結婚相
前晚機場場面墟冚，原來是製作組為阿姐汪明荃送上驚喜，找來之前陪她看世界的三大乖孫—周嘉洛、阮浩棕、周奕瑋到場送機，慶祝她與終極嘉賓羅家英出發往最後一站不丹。首次踏足不丹的阿姐坦言非常期待，家英哥此時卻乘機公開「示愛」，搞笑地提議：「不如我哋去影番啲靚相吖，嗰啲民族服裝幾得意嘅，不如影啲結婚相呀，民族結婚相喎！」此話一出，三位「孫仔」即時瘋狂起哄大叫「正喎！」，更表示「想睇呀」、「好浪漫呀」，將氣氛推至高峰。面對老公突如其來的請求和全場的期待，阿姐只淡定回應：「諗吓先諗吓先。」雖然未有即時答應，但家英哥已幽默地約法三章：「不過我抱你唔起，你唔使旨意。」夫妻間的甜蜜互動閃瞎眾人。
家英哥自封醋王 呷三大乖孫醋：「我走先喇」
家英哥在場盡顯「醋王」本色，當阿姐笑言拍完前三站後，不時會掛住周嘉洛、阮浩棕及周奕瑋三位乖孫時，家英哥聞言即搞笑扮呷醋：「你哋慢慢傾，我走先喇。」嚇得三位乖孫連忙補鑊。周嘉洛更指本想獻上飛吻祝賀，但因家英哥在場而不敢，場面爆笑。除了是「醋王」，家英哥更自封「狗王」，談到不丹多野狗時，他即場示範如何用「狗吼功」保護阿姐，而周嘉洛亦非常識做地配合扮演被嚇退的野狗，五人互動極之有趣，足見感情深厚。家英哥亦坦言，這次不丹之旅可算是「寓工作於拍拖」，大方承認要爭取與阿姐的二人世界。
抵達不丹狂放閃 阿姐IG晒「大心心」合照
雖然阿姐工作行程緊密，需於19號台慶前趕回香港，但無損二人旅遊雅興。抵達不丹後，阿姐已急不及待在IG更新動態，為即將在11月24日播出的節目宣傳，並分享當地見聞，指到達當日正值不丹第四任皇帝的70歲生日，全國放假三天，氣氛熱鬧。更重要的是，阿姐大方分享與家英哥的甜蜜合照，相中二人穿上另一套情侶裝，對著鏡頭合力做出一個「大心心」手勢，恩愛程度羨煞旁人，完全沉浸在二人世界的喜悅之中，以行動證明夫妻感情數十年如一日。
網民洗版激讚：「情侶裝真係絕配」
阿姐與家英哥由機場到不丹都瘋狂放閃，閃爆一眾網民，大家紛紛湧入阿姐的IG留言，對二人的甜蜜互動表示超羨慕。網民的留言幾乎一面倒地激讚，大讚二人的情侶裝襯到絕：「Liza 姐同家英哥着情侶裝真係絕配」、「紫色情侶裝好靚」。不少粉絲亦表示非常期待新節目播出，希望看到更多二人的有趣互動，認為由老公擔任壓軸嘉賓是最佳安排，留言指：「好期待家英哥同Liza姐的火花」、「終於等到你哋兩個一齊去旅行啦！」