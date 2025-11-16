汪明荃羅家英結婚16年驚爆未影婚照｜遠赴不丹圓夢揭多年遺憾 錫額頭畫面曝光甜到漏！
廣告
今日（16日）汪明荃（阿姐）與羅家英（家英哥）驚喜曝光人生首輯婚照，原來二人結婚16年來一直未影過婚紗相，場面極度甜蜜！相中二人遠赴不丹穿上傳統服飾，家英哥更情不自禁錫阿姐額頭，幸福笑容滿瀉，究竟這對相愛36年的愛侶背後有何遺憾？
《帶阿姐看世界》驚喜放送 汪明荃羅家英不丹婚照曝光
在全新綜藝節目《帶阿姐看世界》中，製作組為汪明荃與羅家英送上驚喜，安排了一場特別的「不丹婚照之旅」。從曝光的照片可見，阿姐與家英哥穿上當地華麗的傳統民族服飾，在鏡頭前恍如初戀情侶。拍攝前，阿姐被捕捉到細心為家英哥整理衣袖，而家英哥在拍攝期間更情不自禁親吻阿姐額頭，二人不時甜蜜對望，幸福之情溢於言表。除了拍攝婚照，他們更獲得當地大師親臨加持祝福，並與村民一同跳舞慶祝，整個過程充滿溫馨與感動，場面非常難忘。
羅家英親揭多年遺憾：還咗個心願喇！
羅家英坦言，結婚16年來沒有拍過婚紗照一直是他心中的一個遺憾，這次終於夢想成真，全靠節目監製的貼心安排。他難掩興奮地表示：「影結婚相我覺得都係要趁我哋仲後生、靚靚哋嘅時候影番張紀念吓嘅。」他透露曾想過到韓國拍攝西式婚紗照，沒想到最後在不丹以這種特別的方式完成。阿姐補充說：「因為我哋嗰時喺美國結婚，冇著到傳統婚紗/裙褂，佢（指家英哥）就成日話我哋幾時影番輯結婚相。」訪問尾聲，家英哥感慨地向阿姐撒嬌：「我就還咗個心願嚟喇係咪呀？」更要求「握手仔」，場面相當搞笑又甜蜜。
汪明荃羅家英相愛36年愛情長跑回顧
汪明荃與羅家英的愛情故事一直是圈中佳話，這次補拍婚照更顯二人情比金堅。回顧他們的愛情路，每個節點都充滿意義：
1989年：二人因合演粵劇《穆桂英大破洪州》而撻著，自此展開長達20年的愛情長跑。
2009年：經歷了20年的相知相伴，二人在美國拉斯維加斯正式註冊結婚。由於當時儀式從簡，並未拍攝傳統婚紗照，成為家英哥心中一個小小的遺憾。
2025年：結婚16年後，藉著拍攝旅遊節目，二人在不丹這個幸福國度，穿上民族服飾，完成了這輯遲來的婚照，為他們長達36年的愛情故事，寫下更圓滿的新一頁。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期