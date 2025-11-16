汪明荃羅家英結婚16年驚爆未影婚照｜遠赴不丹圓夢揭多年遺憾 錫額頭畫面曝光甜到漏！

今日（16日）汪明荃（阿姐）與羅家英（家英哥）驚喜曝光人生首輯婚照，原來二人結婚16年來一直未影過婚紗相，場面極度甜蜜！相中二人遠赴不丹穿上傳統服飾，家英哥更情不自禁錫阿姐額頭，幸福笑容滿瀉，究竟這對相愛36年的愛侶背後有何遺憾？