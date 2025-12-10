汪明荃羅家英不丹放閃｜阿姐當眾踢爆老公真面目：「有鏡頭先咁講！」

78歲的「阿姐」汪明荃與老公羅家英的台慶綜藝節目《帶阿姐看世界》今晚（10日）播出不丹之旅，兩夫妻在鏡頭前大放閃光彈，家英哥更豪氣叫阿姐任買手信，場面極度溫馨！不過，甜蜜氣氛之下，阿姐竟當場向鏡頭一句話「踢爆」老公鏡頭前後兩個樣，更向製作組大爆老公私下真面目，究竟這對鬥氣夫妻在「最後的香格里拉」發生了甚麼趣事？