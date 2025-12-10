汪明荃羅家英不丹放閃｜阿姐當眾踢爆老公真面目：「有鏡頭先咁講！」
今晚直擊不丹買杯上演耍花槍
節目最新一集直擊阿姐與家英哥的不丹甜蜜之旅，兩人甫落地便感受到當地的幸福氛圍。在一個買手信的環節中，阿姐看中了一隻極具民族色彩的水杯，但似乎因價錢而猶豫不決，轉頭詢問家英哥意見。家英哥一展「愛妻號」本色，想都沒想便豪氣地叫阿姐買下，更Man爆表示：「我畀咗你，袋住喺你度架」、「我點解將啲錢畀你袋住呢？都知你今日買嘢架喇，叫自動獻『薪』。你鍾意邊隻攞邊隻啦！」說罷更自豪地向鏡頭反問自己是否「好合格嘅老公」。正當全場以為甜到漏之際，阿姐卻冷不防搞笑地向鏡頭窒住老公：「有鏡頭喺度佢講啫。」一句話瞬間戳破家英哥的「好老公」形象，場面相當搞笑。
阿姐獨家爆料羅家英「其實多多聲氣」
以為阿姐只是在鏡頭前和老公耍花槍？原來她是「有感而發」。在事後訪問中，阿姐獨自向製作組「加碼」爆料，揭露家英哥在鏡頭後的真實一面，與剛剛的豪氣闊綽截然不同。阿姐坦言，家英哥私下其實意見多多，並非事事順從她。她更直接引述老公的「罪狀」：「有時我揀嘅嘢唔係佢揀架嘛，佢就會覺得唔值，多多聲氣就唔係咁好啦。」這番話完美解釋了為何她在購物時會先窒一窒老公，原來家英哥鏡頭前的大方，與私下「多多聲氣」的模樣形成強烈對比，盡顯這對老夫老妻的真實互動情趣。
老夫老妻全程拖實放閃 羅家英尊稱汪明荃太后
雖然阿姐口裡「投訴」老公，但身體卻很誠實，兩人鏡頭前後的恩愛程度羨煞旁人。據製作組觀察，阿姐與家英哥在整個不丹旅程中，幾乎是「連體嬰」狀態，無論是上落飛機、出門觀光，還是上山下海，家英哥都一定會緊緊拖實阿姐的手，甜蜜指數爆燈。即使只是坐下聊天，家英哥依然會捉實阿姐手仔，細節盡顯愛意。更有趣的是，家英哥上落車時，更會搞笑地向阿姐「請安」，尊稱她為「太后」，將夫妻情趣玩到極致。這些海量的「連體背影CP照」足以證明，兩人結婚多年依然愛得癡纏，有如熱戀中的情侶。
網民期待節目播出「想睇阿姐家英哥鬥嘴」
節目預告及花絮一出，已引來大批網民熱烈討論，紛紛表示極度期待今晚的播出。不少網民留言指最愛看阿姐與家英哥的鬥嘴互動，認為夠貼地真實：「好鍾意睇佢哋兩個鬥嘴，呢啲先係真正嘅夫妻生活！」、「阿姐踢爆家英哥好好笑，一定要準時收睇！」、「家英哥同阿姐真係好恩愛，去到邊都拖到實，好sweet。」除了期待兩人的花式放閃，由於他們到埗當日正值不丹國王生日慶典，兩人更買了節慶限定發售的彩票，挑戰贏取1KG黃金大獎，不少觀眾都好奇他們能否成為幸運兒，表示一定會坐定定在電視機前，見證這對銀壇夫妻的幸福時刻。